Какие схемы сейчас используют мошенники, как не стать их жертвой и почему подростки все чаще становятся соучастниками таких преступлений – в интервью на amic.ru

26 февраля 2024, 07:05, Ирина Киселева

Жители Алтайского края в 2023 году перевели интернет-мошенникам более 1,5 миллиарда рублей. Всего в регионе было совершено девять тысяч таких преступлений. Жертвы – не только доверчивые пенсионеры, но и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. Как мошенникам удается задурить голову даже тем, кто стоит на страже закона, и почему подростки становятся соучастниками таких преступлений, за которые получают реальные сроки, amic.ru рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Овсянников.

Почему растет число обманутых мошенниками

– Виталий Владимирович, сколько человек в Алтайском крае стали жертвами мошенников в 2023 году?

– В Алтайском крае за 2023 год с использованием информационных технологий было совершено порядка девяти тысяч хищений денежных средств. К сожалению, ежегодно по таким преступлениям у нас идет прирост, и эта тенденция наблюдается по всей России.

Мошенники переводили деньги с чужих банковских счетов, удаленно оформляли на жителей нашего региона кредиты. Были случаи, когда люди, как под гипнозом, сами брали большие кредиты, продавали единственное жилье и добровольно переводили все деньги преступникам.

Общая сумма похищенных средств за прошлый год насчитывает более 1,5 миллиарда рублей.– Но ведь сейчас, кажется, из каждого утюга рассказывают о мошенниках, неужели это не помогает?

– Да, последние три-четыре года совместно с другими правоохранительными органами прокуратура ведет активную работу по профилактике мошенничества, разъясняя через всевозможные каналы коммуникации о схемах обмана. И результаты есть: из девяти тысяч преступлений в 1,7 тысячи случаев – а это пятая часть – злоумышленники не смогли довести свой замысел до конца. И дело не в везении: люди были проинформированы, включили критическое мышление и в какой-то момент поняли, что их пытаются обмануть.

– Получается, преступления не состоялись?

– Да, они не состоялись благодаря бдительности граждан. Но даже по неудачным попыткам возбуждаются уголовные дела, если человек обращается с заявлением в полицию. Кстати, эта оперативная информация для нас очень важна. Она помогает в раскрытии преступлений, а также позволяет предотвратить совершение новых. Профессиональному подходу преступников мы пытаемся противостоять, вырабатывая конкретные рекомендации на основе уже зарегистрированных преступлений.

– Вы говорите, что результаты есть, но тогда почему число обманутых мошенниками продолжает расти?

– Важно понимать, что кибермошенничество – это высокодоходный криминальный бизнес. Если у его истоков стояли заключенные, применявшие одну из старейших схем "родственник попал в беду", то теперь сценарий развода прорабатывают профессионалы с серьезной психологической подготовкой. Разыгрываются настоящие мини-спектакли, и случайных людей в этой схеме нет.

Все скрипты возможного поведения жертв, алгоритмы диалога заранее просчитываются и прописываются. И даже если человек понял, что его обманывают, и оборвал разговор, преступники этот диалог анализируют, чтобы понять, где он мог усомниться и что его насторожило. Все эти шероховатости убираются и совершенствуются.

– Последнее время в новостях, пресс-релизах появляются сообщения, что на удочку мошенников попадаются сотрудники правоохранительных органов, специалисты банков. Почему эти люди становятся жертвами?

– Большинство обманутых о способах мошенничества были информированы. Памятки об этом чуть ли не на каждом шагу. Но многие уверены, что жертвами мошенников становятся в основном пенсионеры и кто-кто, а я-то уж точно не попадусь. Это большое заблуждение.

В 2023-м на удочку мошенников в Алтайском крае попадались и сотрудники правоохранительных органов, и государственные служащие, и преподаватели вузов. Наивными этих людей точно назвать нельзя. Однако преступники сумели надавить на болевые точки, чтобы убедить их в правдивости своих намерений.Работает целая индустрия с большим количеством кол-центров, в которых "трудятся" тысячи операторов. Базируются исполнители чаще всего в странах СНГ и ближнего зарубежья. Дотянуться до них очень сложно, а до организаторов – практически невозможно. Свой отпечаток накладывают трудности с международным взаимодействием и сотрудничеством. Кроме того, чтобы запутать следы, мошенники в российских регионах активно вербуют "дропов". К сожалению, в Алтайском крае соучастниками преступления становятся студенты и даже школьники.

Как жители Алтайского края становятся подельниками мошенников

Кто такие "дропы"? Что это вообще такое?

"Дроп" – это человек, который предоставляет свою банковскую карту для обналичивания и дальнейшего транзита похищенных денежных средств. За "аренду" карты ее держателю предлагают небольшое вознаграждение.На роль "дропов" чаще всего вербуют молодых людей и даже старшеклассников. По сути, это посредники, потому что на их банковские карты обманутые мошенниками люди переводят свои деньги. Владелец счета должен переправить их дальше. Сейчас в Telegram-каналах предложений с таким видом "подработки" очень много. Так подростки становятся исполнителями преступлений, а сам преступник при этом остается анонимным.

Есть случаи, когда молодые люди напрямую участия в схеме не принимают, а только передают свои банковские карты на пару часов мошенникам. Те прогоняют украденные деньги на разные счета, в том числе из одного банка в другой. За "аренду" банковского счета платят одну-две тысячи рублей, а по итогу для держателей карт наступают очень серьезные последствия.

Это только на первый взгляд кажется, что с точки зрения закона ничего страшного и все выглядит легально. Однако на сегодняшний день в Алтайском крае уже есть устойчивая судебная практика привлечения "дропов" к ответственности.

– А какие последствия, ведь сам человек преступления не совершал, а только дал свою карту?

– Так как денежные средства жертвы ушли на конкретный счет, появляются правовые основания для взыскания денежных средств в качестве неосновательного обогащения. Пострадавшие предъявляют исковые требования к владельцам банковских карт и суды эти требования удовлетворяют. То есть студент должен вернуть столько, сколько чужих денег с его карты ушло. Плюс моральный ущерб.

У каждого владельца банковской карточки есть обязанности перед банком. И в договоре банковского обслуживания прописано, что добровольно передавать карту третьим лицам, сообщать ПИН-код запрещено. Человек, который сознательно нарушает эти условия, всю полноту ответственности берет на себя. То есть ему вполне обоснованно могут предъявить претензии. И студенту придется отвечать уже собственными деньгами, которые он, возможно, даже еще не заработал.

Кроме того, есть возможность привлечения к уголовной ответственности за передачу средств платежа. И такая практика у нас тоже начинает появляться. Думаю, она получит довольно широкое распространение. Так, статья 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" грозит лишением свободы на срок до семи лет и штрафом до одного миллиона рублей. В каждой конкретной ситуации суд оценивает тяжесть содеянного, степень участия преступника и его личность.

И если в таких случаях я еще могу поверить, что подросток не совсем понимал, куда его втягивают, то курьеры точно все осознают с самого начала.

– О каких курьерах вы говорите?

– Я имею в виду посредников, задача которых забрать пакет с деньгами жертвы по схеме "родственник попал в беду". Они приезжают на адрес, выходит бабушка со свертком денег, порядка 10% курьеры оставляют себе, остальное переводят бенефициару. В Алтайском крае к участию в этой схеме зачастую привлекают студентов колледжей и вузов, и даже старшеклассников. И снова молодежь соблазняется возможностью легкого заработка.

Но человек совершенно точно понимает, что его действия незаконны. И сказать, что он не осознавал, – это лукавство. Я отмечу, что современная молодежь – это совсем не простачки, которых используют втемную, нет. Они примерно представляют, что им предлагают, предварительно интересуются темой. А тут криминальный окрас прослеживается сразу. Так как вся координация с "работодателем" снова идет через Telegram-каналы, у курьера создается иллюзия конфиденциальности и безнаказанности.

Но курьер – это не пособник, а исполнитель. Соответственно, и наказание ему назначается как исполнителю. Действует группа лиц по предварительному сговору. И это отягчающие обстоятельства, а ответственность за эти деяния будет более строгой. Такие преступления наиболее просты в раскрытии, потому что есть материальные следы. И в отношении курьеров, в том числе и молодых людей, у нас уже есть печальная судебная практика.

Схемы обмана и развода

– Я думала, на схему "родственник в беде" люди уже не реагируют...

– Схема срабатывает, как правило, на пожилых людях. Им звонят ночью, говорят плачущим голосом и многих это сбивает с толку. Для одного слушателя на месте разыгрывается спектакль. Например, 80-летней бабушке "внучка" в трех словах говорит, что сбила на авто человека. Тут же трубку у нее перехватывает якобы сотрудник правоохранительных органов, называет сумму на лечение, чтобы решить вопрос на месте и спасти девушку от тюрьмы. Все, бабушку напугали, и она готова отдать любые деньги. Тут же приезжает курьер. Получаса достаточно, чтобы лишить пенсионерку всех накоплений.

Но в общем массиве конкретно таких преступлений немного: в 2023 году этим способом было совершено порядка 423 хищений. В 127 случаях личности курьеров удалось установить.

– Виталий Владимирович, а каким способом сейчас происходит большая часть хищений?

– Большинство хищений сейчас происходит с использованием информационных технологий в виртуальной среде, то есть живых денег там нет. Человек сам под влиянием обмана идет к банкомату со своими сбережениями или кредитными деньгами и переводит их на счета, которые ему указывают. И чаще всего это счета "дропов". Потом с них идет дальнейший транзит, чтобы эти деньги нельзя было затормозить, а следы похищенного как можно быстрее затереть. В таких условиях доступ к ним для банков и правоохранительных органов серьезно усложняется. К сожалению, процент возмещения ущерба пострадавшим очень маленький.

– Два месяца назад моему отцу позвонили, попросили помочь задержать спонсоров терроризма. Он, никому из близких ничего не говоря, поехал и оформил кредит на 200 тысяч...

– Да, схема "вы спонсируете терроризм" сейчас одна из самых распространенных. Она производит впечатление не только на пожилых, но и на людей среднего возраста. Звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов федеральных структур: по борьбе с экономической безопасностью, по борьбе с терроризмом. Выглядит это примерно так: "Вам звонит такой-то, город Москва, вы подозреваетесь в финансировании терроризма, есть информация, что с ваших счетов идет перечисление на зарубежные счета. Вы занимаетесь спонсированием терроризма".

Человек начинает оправдываться, что он ни при чем. Мошенник тогда просит помочь поймать и посадить преступника, который от вашего имени спонсирует террористов. Предлагает оформить кредит и перевести его на "специальный безопасный счет".

Нужно, чтобы у людей на подкорке отложилось, что никаких безопасных счетов не существует. Безопасный счет = счет мошенников.

– А какая логика? Зачем брать кредит, чтобы якобы задержать каких-то террористов?

– Мошенники делают упор на то, что человеку срочно нужно выбрать кредитный лимит, – это якобы максимальная сумма, которую могут дать в банке. Хотя такого банковского термина вообще не существует.

Например, они говорят, что ваш максимальный кредитный лимит 3 млн. На вас уже оформили 800 тыс., но злоумышленников ничего не остановит. Они продолжат оформлять новые займы, пока весь кредитный лимит не исчерпают. Поэтому вы должны сами сейчас выбрать этот кредитный лимит, а именно 2,2 млн, и перечислить их на безопасный счет, чтобы деньги сохранить. Потом вам все эти деньги вернут, когда разберутся с преступниками.

Если вам говорят о безопасном счете – 100%, что вы общаетесь с мошенниками.– Даже банки сейчас предупреждают, что людей могут обмануть через "Госуслуги". Но ведь это государственный портал, неужели это правда и как это возможно?

– Сам портал не выдает кредиты и займы, но на сайте банка можно авторизоваться через "Госуслуги" и оформить кредит не выходя из дома. Сегодня огромное количество схем обмана связано с входом на "Госуслуги". Задача мошенников – получить данные для входа в ваш личный кабинет.

Делают они это различными способами. Например, звонят и говорят: "Я представляю оператора сотовой связи, вы пользуетесь сим-картой уже почти 10 лет и через три дня истекает срок действия договора. Нам нужно сейчас с вами его продлить, но мне нужно ваше подтверждение. Вам сейчас придет ПИН-код".

Тут же на телефон приходит СМС с кодом и человек его называет, так как уверен, что ничего плохого и настораживающего в этой ситуации нет. А в это время мошенники уже привязывают свой номер к "Госуслугам" и делают смену пароля. Тут же оформляют кредит, а так как гражданин сам дал мошенникам доступ, за этот кредит ему придется рассчитываться.

Я подчеркиваю снова и снова: никакие ПИН-коды и коды никому нельзя сообщать ни в коем случае.

– А вы говорили, что жертвами мошенников становятся госслужащие. Как мошенники обрабатывают чиновников?

– Для этой аудитории мошенники разработали новую схему, которую реализовывают через мессенджеры. Кстати, сейчас вообще много случаев, когда преступники звонят не по обычной телефонной связи, а через мессенджеры. Это IP-телефония и отследить такой звонок очень проблематично, а в каких-то случаях вообще невозможно.

Например, мошенники подделывают аккаунт в мессенджере кого-то из числа региональных руководителей Минобра или Минздрава. Ставят на аватарку фотографию этого чиновника. Рядовому госслужащему, который напрямую с вышестоящим руководством не общается, но знает его в лицо, посылают гудок в мессенджере. Вскоре человеку приходит в этом же мессенджере примерно такое сообщение от руководства: "Иван Петрович, дозвониться до Вас не удалось. Вам сейчас позвонят из Москвы, вы, пожалуйста, пообщаетесь, поспособствуйте, а потом доложите, какие там были вопросы". И человек с готовностью выполняет просьбу "руководителя".

– Хитро, дальше я догадываюсь, что будет: звонит высокопоставленный полицейский?

– Абсолютно верно. Следом поступает звонок от "МВД", "Следственного комитета", "прокуратуры". Это обязательно "серьезные должностные лица". Чем можно напугать людей? Тем, что они совершают какие-то противоправные действия против государства. И снова идет разговор о пособничестве терроризму, якобы жертва засветилась в какой-то незаконной схеме. Человек в итоге будет все опровергать и помогать. Его обязательно предупредят об уголовной ответственности за разглашение гостайны, чтобы он никому ничего не рассказывал. И дальше все по схеме, о которой мы уже говорили: кредит, безопасный счет – ничего нового. А безопасный счет, как я уже говорил, это счет мошенников. При этом люди убеждены, что выполняют гражданский долг, и идут у них на поводу.

Как не стать жертвой мошенников

– И как же тогда себя можно обезопасить?

– Никогда нельзя отвечать на такого рода звонки. Сложно правилу этому следовать, если вам предварительно пришло СМС от так называемого руководителя, тогда перезвоните своему руководителю и задайте вопрос.

Мошеннических схем очень много, рассказывать их все – дня не хватит, они меняются постоянно. Но важно уяснить несколько правил.

Первое – сотрудники правоохранительных органов, любых, хоть региональных, хоть федеральных, не будут решать вопросы по телефону или где-то в подворотне. Если это силовики, вас вызовут официально по повестке. Банки тоже никогда сами не звонят. Это в принципе невозможно. Общение возможно, если вы позвоните туда сами или придете лично. Других вариантов нет.

Второе – никогда никому не сообщайте свои коды и ПИН-коды.

Третье – нет никаких кредитных лимитов и безопасных счетов. Если вам о них говорят, это точно мошенники.

Когда мы анализируем схему общения мошенников, я всегда ставлю себя на место обычного гражданина. Признаюсь честно, иногда я вижу, что у человека шансов противостоять такому напору и сорваться с крючка было ничтожно мало. Единственная рекомендация, которая работает со 100%-й гарантией, когда звонит номер не из вашего круга общения, особенно в мессенджере, – лучше не берите трубку. Но, как правило, человек любопытен и ему интересно, что ему предложат, о чем будет идти речь. Но если уж невтерпеж ответить на звонок, сбросьте его и сами перезвоните. Мошенники никогда не отвечают, потому что у них, как правило, подменные номера.

Если вы все-таки стали жертвой обмана, не ждите чуда, сразу идите в полицию. Если время не будет упущено, есть шанс успеть заблокировать похищенные денежные средства и впоследствии вернуть их, подав исковое заявление.