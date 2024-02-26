В числе жертв силовики и чиновники. Как мошенникам удалось украсть 1,5 млрд на Алтае
Какие схемы сейчас используют мошенники, как не стать их жертвой и почему подростки все чаще становятся соучастниками таких преступлений – в интервью на amic.ru
26 февраля 2024, 07:05, Ирина Киселева
Жители Алтайского края в 2023 году перевели интернет-мошенникам более 1,5 миллиарда рублей. Всего в регионе было совершено девять тысяч таких преступлений. Жертвы – не только доверчивые пенсионеры, но и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. Как мошенникам удается задурить голову даже тем, кто стоит на страже закона, и почему подростки становятся соучастниками таких преступлений, за которые получают реальные сроки, amic.ru рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Овсянников.
Почему растет число обманутых мошенниками
– Виталий Владимирович, сколько человек в Алтайском крае стали жертвами мошенников в 2023 году?
– В Алтайском крае за 2023 год с использованием информационных технологий было совершено порядка девяти тысяч хищений денежных средств. К сожалению, ежегодно по таким преступлениям у нас идет прирост, и эта тенденция наблюдается по всей России.
Мошенники переводили деньги с чужих банковских счетов, удаленно оформляли на жителей нашего региона кредиты. Были случаи, когда люди, как под гипнозом, сами брали большие кредиты, продавали единственное жилье и добровольно переводили все деньги преступникам.
Общая сумма похищенных средств за прошлый год насчитывает более 1,5 миллиарда рублей.– Но ведь сейчас, кажется, из каждого утюга рассказывают о мошенниках, неужели это не помогает?
– Да, последние три-четыре года совместно с другими правоохранительными органами прокуратура ведет активную работу по профилактике мошенничества, разъясняя через всевозможные каналы коммуникации о схемах обмана. И результаты есть: из девяти тысяч преступлений в 1,7 тысячи случаев – а это пятая часть – злоумышленники не смогли довести свой замысел до конца. И дело не в везении: люди были проинформированы, включили критическое мышление и в какой-то момент поняли, что их пытаются обмануть.
– Получается, преступления не состоялись?
– Да, они не состоялись благодаря бдительности граждан. Но даже по неудачным попыткам возбуждаются уголовные дела, если человек обращается с заявлением в полицию. Кстати, эта оперативная информация для нас очень важна. Она помогает в раскрытии преступлений, а также позволяет предотвратить совершение новых. Профессиональному подходу преступников мы пытаемся противостоять, вырабатывая конкретные рекомендации на основе уже зарегистрированных преступлений.
– Вы говорите, что результаты есть, но тогда почему число обманутых мошенниками продолжает расти?
– Важно понимать, что кибермошенничество – это высокодоходный криминальный бизнес. Если у его истоков стояли заключенные, применявшие одну из старейших схем "родственник попал в беду", то теперь сценарий развода прорабатывают профессионалы с серьезной психологической подготовкой. Разыгрываются настоящие мини-спектакли, и случайных людей в этой схеме нет.
Все скрипты возможного поведения жертв, алгоритмы диалога заранее просчитываются и прописываются. И даже если человек понял, что его обманывают, и оборвал разговор, преступники этот диалог анализируют, чтобы понять, где он мог усомниться и что его насторожило. Все эти шероховатости убираются и совершенствуются.
– Последнее время в новостях, пресс-релизах появляются сообщения, что на удочку мошенников попадаются сотрудники правоохранительных органов, специалисты банков. Почему эти люди становятся жертвами?
– Большинство обманутых о способах мошенничества были информированы. Памятки об этом чуть ли не на каждом шагу. Но многие уверены, что жертвами мошенников становятся в основном пенсионеры и кто-кто, а я-то уж точно не попадусь. Это большое заблуждение.
В 2023-м на удочку мошенников в Алтайском крае попадались и сотрудники правоохранительных органов, и государственные служащие, и преподаватели вузов. Наивными этих людей точно назвать нельзя. Однако преступники сумели надавить на болевые точки, чтобы убедить их в правдивости своих намерений.Работает целая индустрия с большим количеством кол-центров, в которых "трудятся" тысячи операторов. Базируются исполнители чаще всего в странах СНГ и ближнего зарубежья. Дотянуться до них очень сложно, а до организаторов – практически невозможно. Свой отпечаток накладывают трудности с международным взаимодействием и сотрудничеством. Кроме того, чтобы запутать следы, мошенники в российских регионах активно вербуют "дропов". К сожалению, в Алтайском крае соучастниками преступления становятся студенты и даже школьники.
Как жители Алтайского края становятся подельниками мошенников
Кто такие "дропы"? Что это вообще такое?
"Дроп" – это человек, который предоставляет свою банковскую карту для обналичивания и дальнейшего транзита похищенных денежных средств. За "аренду" карты ее держателю предлагают небольшое вознаграждение.На роль "дропов" чаще всего вербуют молодых людей и даже старшеклассников. По сути, это посредники, потому что на их банковские карты обманутые мошенниками люди переводят свои деньги. Владелец счета должен переправить их дальше. Сейчас в Telegram-каналах предложений с таким видом "подработки" очень много. Так подростки становятся исполнителями преступлений, а сам преступник при этом остается анонимным.
Есть случаи, когда молодые люди напрямую участия в схеме не принимают, а только передают свои банковские карты на пару часов мошенникам. Те прогоняют украденные деньги на разные счета, в том числе из одного банка в другой. За "аренду" банковского счета платят одну-две тысячи рублей, а по итогу для держателей карт наступают очень серьезные последствия.
Это только на первый взгляд кажется, что с точки зрения закона ничего страшного и все выглядит легально. Однако на сегодняшний день в Алтайском крае уже есть устойчивая судебная практика привлечения "дропов" к ответственности.
– А какие последствия, ведь сам человек преступления не совершал, а только дал свою карту?
– Так как денежные средства жертвы ушли на конкретный счет, появляются правовые основания для взыскания денежных средств в качестве неосновательного обогащения. Пострадавшие предъявляют исковые требования к владельцам банковских карт и суды эти требования удовлетворяют. То есть студент должен вернуть столько, сколько чужих денег с его карты ушло. Плюс моральный ущерб.
У каждого владельца банковской карточки есть обязанности перед банком. И в договоре банковского обслуживания прописано, что добровольно передавать карту третьим лицам, сообщать ПИН-код запрещено. Человек, который сознательно нарушает эти условия, всю полноту ответственности берет на себя. То есть ему вполне обоснованно могут предъявить претензии. И студенту придется отвечать уже собственными деньгами, которые он, возможно, даже еще не заработал.
Кроме того, есть возможность привлечения к уголовной ответственности за передачу средств платежа. И такая практика у нас тоже начинает появляться. Думаю, она получит довольно широкое распространение. Так, статья 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" грозит лишением свободы на срок до семи лет и штрафом до одного миллиона рублей. В каждой конкретной ситуации суд оценивает тяжесть содеянного, степень участия преступника и его личность.
И если в таких случаях я еще могу поверить, что подросток не совсем понимал, куда его втягивают, то курьеры точно все осознают с самого начала.
– О каких курьерах вы говорите?
– Я имею в виду посредников, задача которых забрать пакет с деньгами жертвы по схеме "родственник попал в беду". Они приезжают на адрес, выходит бабушка со свертком денег, порядка 10% курьеры оставляют себе, остальное переводят бенефициару. В Алтайском крае к участию в этой схеме зачастую привлекают студентов колледжей и вузов, и даже старшеклассников. И снова молодежь соблазняется возможностью легкого заработка.
Но человек совершенно точно понимает, что его действия незаконны. И сказать, что он не осознавал, – это лукавство. Я отмечу, что современная молодежь – это совсем не простачки, которых используют втемную, нет. Они примерно представляют, что им предлагают, предварительно интересуются темой. А тут криминальный окрас прослеживается сразу. Так как вся координация с "работодателем" снова идет через Telegram-каналы, у курьера создается иллюзия конфиденциальности и безнаказанности.
Но курьер – это не пособник, а исполнитель. Соответственно, и наказание ему назначается как исполнителю. Действует группа лиц по предварительному сговору. И это отягчающие обстоятельства, а ответственность за эти деяния будет более строгой. Такие преступления наиболее просты в раскрытии, потому что есть материальные следы. И в отношении курьеров, в том числе и молодых людей, у нас уже есть печальная судебная практика.
Схемы обмана и развода
– Я думала, на схему "родственник в беде" люди уже не реагируют...
– Схема срабатывает, как правило, на пожилых людях. Им звонят ночью, говорят плачущим голосом и многих это сбивает с толку. Для одного слушателя на месте разыгрывается спектакль. Например, 80-летней бабушке "внучка" в трех словах говорит, что сбила на авто человека. Тут же трубку у нее перехватывает якобы сотрудник правоохранительных органов, называет сумму на лечение, чтобы решить вопрос на месте и спасти девушку от тюрьмы. Все, бабушку напугали, и она готова отдать любые деньги. Тут же приезжает курьер. Получаса достаточно, чтобы лишить пенсионерку всех накоплений.
Но в общем массиве конкретно таких преступлений немного: в 2023 году этим способом было совершено порядка 423 хищений. В 127 случаях личности курьеров удалось установить.
– Виталий Владимирович, а каким способом сейчас происходит большая часть хищений?
– Большинство хищений сейчас происходит с использованием информационных технологий в виртуальной среде, то есть живых денег там нет. Человек сам под влиянием обмана идет к банкомату со своими сбережениями или кредитными деньгами и переводит их на счета, которые ему указывают. И чаще всего это счета "дропов". Потом с них идет дальнейший транзит, чтобы эти деньги нельзя было затормозить, а следы похищенного как можно быстрее затереть. В таких условиях доступ к ним для банков и правоохранительных органов серьезно усложняется. К сожалению, процент возмещения ущерба пострадавшим очень маленький.
– Два месяца назад моему отцу позвонили, попросили помочь задержать спонсоров терроризма. Он, никому из близких ничего не говоря, поехал и оформил кредит на 200 тысяч...
– Да, схема "вы спонсируете терроризм" сейчас одна из самых распространенных. Она производит впечатление не только на пожилых, но и на людей среднего возраста. Звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов федеральных структур: по борьбе с экономической безопасностью, по борьбе с терроризмом. Выглядит это примерно так: "Вам звонит такой-то, город Москва, вы подозреваетесь в финансировании терроризма, есть информация, что с ваших счетов идет перечисление на зарубежные счета. Вы занимаетесь спонсированием терроризма".
Человек начинает оправдываться, что он ни при чем. Мошенник тогда просит помочь поймать и посадить преступника, который от вашего имени спонсирует террористов. Предлагает оформить кредит и перевести его на "специальный безопасный счет".
Нужно, чтобы у людей на подкорке отложилось, что никаких безопасных счетов не существует. Безопасный счет = счет мошенников.
– А какая логика? Зачем брать кредит, чтобы якобы задержать каких-то террористов?
– Мошенники делают упор на то, что человеку срочно нужно выбрать кредитный лимит, – это якобы максимальная сумма, которую могут дать в банке. Хотя такого банковского термина вообще не существует.
Например, они говорят, что ваш максимальный кредитный лимит 3 млн. На вас уже оформили 800 тыс., но злоумышленников ничего не остановит. Они продолжат оформлять новые займы, пока весь кредитный лимит не исчерпают. Поэтому вы должны сами сейчас выбрать этот кредитный лимит, а именно 2,2 млн, и перечислить их на безопасный счет, чтобы деньги сохранить. Потом вам все эти деньги вернут, когда разберутся с преступниками.
Если вам говорят о безопасном счете – 100%, что вы общаетесь с мошенниками.– Даже банки сейчас предупреждают, что людей могут обмануть через "Госуслуги". Но ведь это государственный портал, неужели это правда и как это возможно?
– Сам портал не выдает кредиты и займы, но на сайте банка можно авторизоваться через "Госуслуги" и оформить кредит не выходя из дома. Сегодня огромное количество схем обмана связано с входом на "Госуслуги". Задача мошенников – получить данные для входа в ваш личный кабинет.
Делают они это различными способами. Например, звонят и говорят: "Я представляю оператора сотовой связи, вы пользуетесь сим-картой уже почти 10 лет и через три дня истекает срок действия договора. Нам нужно сейчас с вами его продлить, но мне нужно ваше подтверждение. Вам сейчас придет ПИН-код".
Тут же на телефон приходит СМС с кодом и человек его называет, так как уверен, что ничего плохого и настораживающего в этой ситуации нет. А в это время мошенники уже привязывают свой номер к "Госуслугам" и делают смену пароля. Тут же оформляют кредит, а так как гражданин сам дал мошенникам доступ, за этот кредит ему придется рассчитываться.
Я подчеркиваю снова и снова: никакие ПИН-коды и коды никому нельзя сообщать ни в коем случае.
– А вы говорили, что жертвами мошенников становятся госслужащие. Как мошенники обрабатывают чиновников?
– Для этой аудитории мошенники разработали новую схему, которую реализовывают через мессенджеры. Кстати, сейчас вообще много случаев, когда преступники звонят не по обычной телефонной связи, а через мессенджеры. Это IP-телефония и отследить такой звонок очень проблематично, а в каких-то случаях вообще невозможно.
Например, мошенники подделывают аккаунт в мессенджере кого-то из числа региональных руководителей Минобра или Минздрава. Ставят на аватарку фотографию этого чиновника. Рядовому госслужащему, который напрямую с вышестоящим руководством не общается, но знает его в лицо, посылают гудок в мессенджере. Вскоре человеку приходит в этом же мессенджере примерно такое сообщение от руководства: "Иван Петрович, дозвониться до Вас не удалось. Вам сейчас позвонят из Москвы, вы, пожалуйста, пообщаетесь, поспособствуйте, а потом доложите, какие там были вопросы". И человек с готовностью выполняет просьбу "руководителя".
– Хитро, дальше я догадываюсь, что будет: звонит высокопоставленный полицейский?
– Абсолютно верно. Следом поступает звонок от "МВД", "Следственного комитета", "прокуратуры". Это обязательно "серьезные должностные лица". Чем можно напугать людей? Тем, что они совершают какие-то противоправные действия против государства. И снова идет разговор о пособничестве терроризму, якобы жертва засветилась в какой-то незаконной схеме. Человек в итоге будет все опровергать и помогать. Его обязательно предупредят об уголовной ответственности за разглашение гостайны, чтобы он никому ничего не рассказывал. И дальше все по схеме, о которой мы уже говорили: кредит, безопасный счет – ничего нового. А безопасный счет, как я уже говорил, это счет мошенников. При этом люди убеждены, что выполняют гражданский долг, и идут у них на поводу.
Как не стать жертвой мошенников
– И как же тогда себя можно обезопасить?
– Никогда нельзя отвечать на такого рода звонки. Сложно правилу этому следовать, если вам предварительно пришло СМС от так называемого руководителя, тогда перезвоните своему руководителю и задайте вопрос.
Мошеннических схем очень много, рассказывать их все – дня не хватит, они меняются постоянно. Но важно уяснить несколько правил.
Первое – сотрудники правоохранительных органов, любых, хоть региональных, хоть федеральных, не будут решать вопросы по телефону или где-то в подворотне. Если это силовики, вас вызовут официально по повестке. Банки тоже никогда сами не звонят. Это в принципе невозможно. Общение возможно, если вы позвоните туда сами или придете лично. Других вариантов нет.
Второе – никогда никому не сообщайте свои коды и ПИН-коды.
Третье – нет никаких кредитных лимитов и безопасных счетов. Если вам о них говорят, это точно мошенники.
Когда мы анализируем схему общения мошенников, я всегда ставлю себя на место обычного гражданина. Признаюсь честно, иногда я вижу, что у человека шансов противостоять такому напору и сорваться с крючка было ничтожно мало. Единственная рекомендация, которая работает со 100%-й гарантией, когда звонит номер не из вашего круга общения, особенно в мессенджере, – лучше не берите трубку. Но, как правило, человек любопытен и ему интересно, что ему предложат, о чем будет идти речь. Но если уж невтерпеж ответить на звонок, сбросьте его и сами перезвоните. Мошенники никогда не отвечают, потому что у них, как правило, подменные номера.
Если вы все-таки стали жертвой обмана, не ждите чуда, сразу идите в полицию. Если время не будет упущено, есть шанс успеть заблокировать похищенные денежные средства и впоследствии вернуть их, подав исковое заявление.
07:24:14 26-02-2024
"В числе жертв силовики и чиновники" - наглядное подтверждение сложившейся системы отрицательного отбора! Оцените уровень здравомыслия и критического мышления людей данной категории - на уровне бабушки- пенсионерки...
08:40:10 26-02-2024
Гость (07:24:14 26-02-2024) "В числе жертв силовики и чиновники" - наглядное подтвержден... Просто когда им звонят от имени начальства, они принимают стойку "Смирно" и выкатывают глаза, как тот кот...
08:45:37 26-02-2024
Гость (07:24:14 26-02-2024) "В числе жертв силовики и чиновники" - наглядное подтвержден... Вы вообще статью дочитали? Или Только то , что жирным?
09:52:36 26-02-2024
Гость (08:45:37 26-02-2024) Вы вообще статью дочитали? Или Только то , что жирным?... Да, дочитал. Жертв мошенников нужно лишать должности и избирательного права, ибо они профнепригодны.
08:36:28 26-02-2024
как обычно мы не при чем,вы сами виноваты,только сразу возникает вопрос-а за что вы получаете зарплату и зачем вы тогда нужны
09:32:11 26-02-2024
Вообще не жалко тех, кого легко развести. Особенно тех, кто якобы занимает серьезные должности. Если тебя дешевая шпана разводит. То кто ты есть сам?
10:17:53 26-02-2024
Я бы ещё добавил пункты... Как у себя сделал.
Ставишь на телефон приложение звонилку на телефон, где показывает, какому региону принадлежит номер звонящего. Чаще всего весь спам это не наш регион. Но есть в других регионах номера, похожие на наши, начинающихся с первых трёх цифр также. Но звонилка их определяет, что не наш регион. Т.е. с таких трубку лучше не брать.
Потом поставил приложение.... Не реклама... "Не звони мне". Там можно в черный список вносить номера, начинающиеся на определенные цифры. Главное меню - Черный список - Нажать плюсик - Ввести маску. И там забиваете номера. У меня уже более 50 масок номеров вбито.
К примеру начинающиеся на +7905657 - это не Алтайский край. С +7937 часто очень звонят. Сейчас всё, приложение поставил - благодать.
И не участвуйте в невинных опросах, которые тоже звонят предлагают. Так собирают информацию о вас и продают спамерам и мошенникам.
11:12:17 26-02-2024
Гость (10:17:53 26-02-2024) Я бы ещё добавил пункты... Как у себя сделал.
Ставишь на тел... Спасибо, тоже так сделаю
16:31:08 26-02-2024
Гость (10:17:53 26-02-2024) Я бы ещё добавил пункты... Как у себя сделал.
Ставишь на тел... Приложение только на Андроиде
10:24:43 26-02-2024
Запретить банкам выдавать кредиты онлайн. Нужен кредит - добро пожаловать в офис с двумя поручителями, как раньше
16:13:50 26-02-2024
Гость (10:24:43 26-02-2024) Запретить банкам выдавать кредиты онлайн. Нужен кредит - доб... Этим всё сказано.
10:26:17 26-02-2024
если деньги легко достаются, с ними и расставаться легко. похоже, что жертвами мошенников, кроме доверчивых пенсионеров и просто тупых и жадных, становятся люди с неплохими доходами.
10:41:20 26-02-2024
а вопросы к "обманутым" людям, которые деньги для решения вопроса по родственнику, а по простому, дали взятку, у следствия не возникает? так они кто? доверчивые пенсионеры или взяткодатели?
10:49:02 26-02-2024
Гость (10:41:20 26-02-2024) а вопросы к "обманутым" людям, которые деньги для решения во... у нас в стране традиционные семейные ценности превыше всего, даже некоторых законов (но не для всех)
11:23:14 26-02-2024
Гость (10:49:02 26-02-2024) у нас в стране традиционные семейные ценности превыше всего,... можт не семейные ценности, а коррупция - превыше всего в стране?
10:52:06 26-02-2024
Тов. Прокурор, возможно прочитаете отзывы относительно Вашей статьи. Напоминаю, что договор займа/ кредита с физ. лицом оформляется на бумаге. Кто-то пролоббировал дистанционное заключение. Следует вернуться к ГКРФ и выйти с инициативой о запрете дистанционного заключения подобных договоров через подтверждение якобы электронной подписью - люди порой получая в подворотне кредитку от курьера, диктуют код, не понимая что и за что электронно расписываются. Попытки потом получить бумажный договор оканчиваются ничем - договор не дают в банках, начисляют самые разные проценты, взыскивают услуги. За полгода до 100 процентов сверху кредитной суммы. Реклама их заведомо ввод граждан в заблуждение. Самый наглый, вороватый банк - Альфа-Банк.
13:38:49 26-02-2024
Статья замечательная и очень полезная. Спасибо огромное!
Только вот впечатление осталось после прочтения. Это же какими буратинами надо быть, чтобы попадаться на все эти уловки! Сколько лет уже из каждого утюга твердят, а люди всё попадаются и попадаются...
17:53:56 26-02-2024
Тов. Прокурор, забыли добавить "вишенку на торте" - как выносятся постановления по таким-вот дистанционно оформленным жуликами микро-финансовым займам до 5тыс.рублей.
Есть у меня знакомый - только 8й кассационный суд г.Кемерово рассмотрел и признал, что нужны доказательства "письменные бесспорные признаваемые должником".
Так-что жулики пользуются не только доверчивостью граждан, но и лазейками...