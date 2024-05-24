23 мая Китай начал масштабные военные учения рядом с Тайванем

24 мая 2024, 14:15, ИА Амител

Флаг Китайской Народной Республики / Фото: unsplash.com

Новый виток напряженности вокруг Тайваня вызвали учения китайской армии рядом с этим островом. Тайваньские власти привели свою армию в состояние повышенной готовности. Также СМИ пишут о том, что Китай отрабатывает план окружения Тайваня, чтобы вторгнуться на остров. Некоторые говорят, что нападение может состояться уже в начале июня. Amic.ru рассказывает, собирается ли Китай нападать на Тайвань, и чем может грозить вторжение для мира.

Что за учения проводит Китай?

23 мая силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали комплексные военные учения "Объединенный меч – 2024А" вокруг Тайваня в Тайваньском проливе, сообщило Министерство обороны КНР. Они продлятся до 24 мая. В них участвуют сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы. 23 мая военная разведка Тайваня зафиксировала возле него 33 летательных аппарата и 31 корабль, пишет ТАСС.

Учения проходят на севере, юре и востоке от Тайваня, также войска располагаются близко к островам Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь, которые находятся под управлением тайваньских властей.

В Минобороны Китая отметили, что учения – это "серьезное наказание" за "сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня". КНР собирается сделать акцент на патрулировании боеготовности моря и воздуха, а также по захвату контроля над полем боя и ударам по целям. Корабли и авиация проведут боевое патрулирование вокруг Тайваня. Учения должны предупредить другие страны от вмешательства и провокаций, отметили в Минобороны Китая.

Начались учения через несколько дней после инаугурации нового руководителя администрации Тайваня Лай Циндэ, который призвал Пекин признать остров независимым государством, пообещал, что на уступки КНР они не пойдут, призвал Китай к "диалогу вместо конфронтации" и отметил, что КНР и Тайвань не подчиняются друг другу. Однако власти Китая ответили, что воля к объединению с Тайванем "тверда, как скала", пишет RTVI.

Как на учения отреагировал Тайвань?

Минобороны Тайваня назвало учения Китая провокацией, нарушающей мир и безопасность. Также тайваньские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной готовности. В Минобороны Тайваня отметили, что учения подчеркивают "милитаристический менталитет Китая" и назвали китайские учения "иррациональной" провокацией. Администрация президента Тайваня заверила, что остров сможет обеспечить свою безопасность, пишет Reuters.

Associated Press сообщает, что учения осудила и Национальная партия Тайваня, которая считается прокитайской. Там призвали КНР к сдержанности и миру.

Учения – это еще не нападение на Тайвань?

Нет, пока речи о нападении на Тайвань нет. Однако многие считают учения подготовкой к вторжению.

Научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина рассказала "Известиям", что острова Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъин – важные стратегические пункты для потенциальных операций Народно-освободительной армии Китая с точки зрения контроля над водами и снабжения.

RTVI пишет, что, судя по карте территории учений, армия Китая отрабатывает окружение и блокаду острова. И ту же цель преследовали учения в августе 2022 года.

ТАСС также сообщает, что вооруженные силы Китая в ходе учений фактически взяли остров в кольцо и отрабатывают различные сценарии для проверки реальных боевых возможностей.

Есть ли угроза нападения на Тайвань?

Она есть уже много лет, однако никакого нападения не происходит. Издание Global Press написало, что Китай намерен начать операцию по возвращению Тайваня в начале июня. Ссылается издание на свои источники, и неизвестно, насколько эта информация достоверна.

Что будет в случае войны Китая с Тайванем?

Война серьезно отразится на мировой экономике. В январе 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что из-за войны мировая экономика может потерять 10 триллионов долларов, или 10,2% ВВП. Американский министр торговли Джина Раймондо также недавно заявила, что вторжение Китая на Тайвань обернется катастрофой для США, так как Штаты закупают 92% передовых чипов в Тайване, пишет Reuters. Тайваньская компания TSMC – основной поставщик полупроводников для Nvidia и Apple.

Глава Центра исследований национальной безопасности при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Шэнь Минши рассказывал ТАСС, что в конфликт вмешаются США. В сентябре 2022 года президент США Джо Байден также говорил в интервью CBS, что американцы будут защищать Тайвань. В то же время он подчеркнул, что Америка не собирается поощрять стремление Тайваня к независимости.

Какие противоречия между Китаем и Тайванем?

После поражения в гражданской войне с коммунистами в 1949 году силы партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши переселились на Тайвань. В 1992 году обе стороны пришли к тому, что они должны придерживаться принципа "одного Китая", это вошло в историю как "Консенсус 1992 года". По нему КНР принадлежит как материковый Китай, так и Тайвань.

Однако сейчас Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, а Китай считает его своей провинцией. При этом Тайвань официально о своей независимости не объявлял.