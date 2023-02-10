Правда ли, что материнский капитал разрешат тратить на покупку автомобиля?

Использование маткапитала предлагают расширить

10 февраля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В число допустимых целей расходования материнского капитала предлагают включить приобретение автомобиля. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента 9 февраля. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, но затронет она не всех. Какие семьи смогут потратить сертификат на покупку авто и какие требования планируют предъявлять к самому транспортному, если закон примут, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие семьи смогут купить автомобиль на средства маткапитала?

Если использование маткапитала действительно расширят, полностью или частично потратить сертификат на приобретение авто смогут многодетные семьи – с тремя и более детьми. Кроме того, эта опция будет доступна для семей, где есть ребёнок-инвалид, пишет "Российская газета".

Машину в таких случаях необходимо будет оформить в собственность матери ребёнка или детей.

Какой автомобиль можно будет купить с использованием маткапитала?

Поправки предполагают покупку только нового автомобиля, ранее не находившегося на регистрационном учёте, и обязательно российского производства. Кроме того, в нём должно быть не более восьми посадочных мест.

А продать машину, купленную на средства маткапитала, можно?

Можно, но не раньше, чем через три года с момента покупки. До этого момента его продажа или отчуждение любым способом будет запрещена.

Напомните, на что сейчас можно потратить маткапитал?

Сейчас маткапитал можно направить на:

– улучшение жилищных условий;

– образование ребёнка;

– на формирование накопительной части пенсии матери;

– приобретение товаров для детей-инвалидов.