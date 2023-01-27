На сколько увеличат материнский капитал в России с 1 февраля 2023 года?

С 1 февраля в России планово проиндексируют размер материнского капитала. Власти ежегодно увеличивают сумму, которую выплачивают семьям за первого и за второго ребёнка.

О том, на сколько увеличат материнский капитал и на какую сумму в 2023 году смогут претендовать родители, – в материале amic.ru.

На 11,9% . Об этом сообщили в Минфине РФ. В ведомстве подчеркнули, что на проведение индексации потребуется 152,4 млрд рублей.

На сколько увеличится размер материнского капитала с 1 февраля 2023 года?

Напомним, сейчас размер маткапитала составляет 524,5 тысячи рублей. Таким образом, сумма увеличится более чем на 60 тысяч рублей.

После индексации размер выплаты за первого ребёнка составит около 587 тысяч рублей .

Каким будет маткапитал за первого ребёнка в 2023 году?

Ранее россиянам выплачивали 693,1 тысячи рублей за второго ребёнка. Соответственно, после индексации сумма вырастет сразу более чем на 85 тысяч рублей.

Материнский капитал за рождение второго ребёнка с 1 февраля будет равен 779 тысячам рублей , уточнили в Минфине.

Каким будет маткапитал за второго ребёнка в 2023 году?

4

Сколько можно будет получить за второго ребёнка, если уже получили маткапитал за первого?

В этом случае вам выплатят разницу между суммами за первого и за второго. Напомним, если вы уже получили маткапитал за первого ребёнка, выплата за второго в полном размере вам уже не положена. Вы получите только доплату.

С 1 февраля 2023 года семьи, которые уже получили маткапитал за первого ребёнка, после рождения второго смогут претендовать на сумму 192 тысячи рублей.