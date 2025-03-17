Правда ли, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 17 марта 2025 года?

Избежать колебаний магнитного поля, скорее всего, не удастся

17 марта 2025, 09:55, ИА Амител

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Из-за возросшей солнечной активности, которую в последние дни фиксируют ученые, 17 марта ожидается магнитная буря мощностью четыре балла. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Будет ли магнитная буря 17 марта 2025 года?

На протяжении дня ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку, однако возможность магнитной бури не исключают: по данным ученых, вероятность слабой геомагнитной активности 17 марта составляет 40%, а шанс магнитной бури – 31%.

Скорее всего, избежать колебаний магнитного поля не удастся. Шанс их отсутствия специалисты оценивают в 29%.

Сколько дней продлится магнитная буря?

По предварительным данным, на протяжении трех дней геомагнитная обстановка на Земле будет неспокойной: возможны резкие перепады мощности геомагнитных возмущений от двух до четырех баллов.

Ранее ученые объясняли, что ухудшение геомагнитной обстановки на Земле связано с увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты: его источником является очередная корональная дыра на Солнце.

Скорость ветра начала расти 16 марта в середине дня по московскому времени и на данный момент вышла на значения 500-600 км/с, то есть повышена примерно на 50%. В абсолютном выражении эти показатели не являются высокими, но их хватило для вывода магнитного поля Земли из равновесия", – пояснили в Лаборатории.

Что делать метеопатам, чтобы не чувствовать себя плохо?

Если верить медикам, то проблеме магнитных бурь не стоит придавать слишком большого значения. Их влияние на организм человека все еще не доказано. Врачи уверены, что для хорошего самочувствия достаточно высыпаться, выпивать норму воды, правильно питаться, не злоупотреблять вредными привычками и бывать на свежем воздухе.