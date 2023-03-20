Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге, а вместе с ним ещё несколько человек

20 марта 2023, 22:55, Анастасия Бичакова

Фото: соцсети

Один из основателей российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге. Вместе с ним под воду ушли ещё несколько человек. По данным к этому часу, спасатели нашли тела двух человек.

Как компания оказалась на реке, почему лёд треснул и жив ли фронтмен Cream Soda – в материале amic.ru. Всё, что известно к этому часу.

1 Что произошло на Волге? Четыре человека провалились под лёд на Волге в Ярославской области. ЧП произошло 20 марта. Среди провалившихся – основатель и фронтмен группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова). Кроме того, в компании были младший брат Свиргунова, Роман, бывший хоккеист Георгий Киселёв и Аристарх Ухтомский. Всего десять человек, пишет "Московский комсомолец". Они отмечали день рождения в Диево-Городище. По информации издания, лёд треснул, когда отдыхавшие устроили танцы. "В прошлые праздники у приятелей сложилась традиция – ночью гулять по реке. Не стали изменять своим правилам друзья и в этот раз. На другом берегу (расстояние примерно 700 метров от дома) находится соседняя деревня, куда и направились гулять отдыхающие", – добавляет источник.

2 Правда, что Дима Нова погиб? Да, правда. Ранее в группе Cream Soda заявили, что Дмитрия, Романа и Георгия продолжает искать МЧС. "Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти", – отмечают в сообщении. "Московский комсомолец" добавляет, что Ухтомский зацепился за кромку льда. Но когда его достали, он был в критическом состоянии. Он скончался от сильного переохлаждения в машине скорой. Позже, писал amic.ru, водолазы также нашли тело Дмитрия Свиргунова.

3 А кого спасли? Те, кто удержался на льду, сами спасли Валерию Дерман. Ранее она делилась кадрами прогулки по Волге в социальных сетях.

4 Второй участник Cream Soda был на льду? Нет. По словам собеседника "Московского комсомольца", второго участника Cream Soda Ильи Гадаева на пикнике не было.