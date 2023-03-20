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Правда ли, что основатель группы Cream Soda Дима Нова погиб на Волге?

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге, а вместе с ним ещё несколько человек

20 марта 2023, 22:55, Анастасия Бичакова

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Один из основателей российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге. Вместе с ним под воду ушли ещё несколько человек. По данным к этому часу, спасатели нашли тела двух человек.

Как компания оказалась на реке, почему лёд треснул и жив ли фронтмен Cream Soda – в материале amic.ru. Всё, что известно к этому часу.

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Что произошло на Волге?

Четыре человека провалились под лёд на Волге в Ярославской области. ЧП произошло 20 марта.

Среди провалившихся – основатель и фронтмен группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова).

Кроме того, в компании были младший брат Свиргунова, Роман, бывший хоккеист Георгий Киселёв и Аристарх Ухтомский. Всего десять человек, пишет "Московский комсомолец". Они отмечали день рождения в Диево-Городище.

По информации издания, лёд треснул, когда отдыхавшие устроили танцы.

"В прошлые праздники у приятелей сложилась традиция – ночью гулять по реке. Не стали изменять своим правилам друзья и в этот раз. На другом берегу (расстояние примерно 700 метров от дома) находится соседняя деревня, куда и направились гулять отдыхающие", – добавляет источник.

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Правда, что Дима Нова погиб?

Да, правда. Ранее в группе Cream Soda заявили, что Дмитрия, Романа и Георгия продолжает искать МЧС.

"Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти", – отмечают в сообщении.

"Московский комсомолец" добавляет, что Ухтомский зацепился за кромку льда. Но когда его достали, он был в критическом состоянии. Он скончался от сильного переохлаждения в машине скорой.

Позже, писал amic.ru, водолазы также нашли тело Дмитрия Свиргунова.

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А кого спасли?

Те, кто удержался на льду, сами спасли Валерию Дерман. Ранее она делилась кадрами прогулки по Волге в социальных сетях.
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Второй участник Cream Soda был на льду?

Нет. По словам собеседника "Московского комсомольца", второго участника Cream Soda Ильи Гадаева на пикнике не было.
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Что известно о группе Cream Soda?

Cream Soda – музыкальная группа, основанная в 2012 году. Её создали Дмитрий Свиргунов и Илья Гадаев. Позже к ним присоединилась Анна Романовская, недавно она ушла из коллектива.

Наиболее популярные песни группы – "Хэдшот", "Красиво", "Никаких больше вечеринок", "Уйди, но останься". Также Cream Soda прославилась сотрудничеством с юмористом Александром Гудковым.

Комментарии 3

  • пьянка и танцы на весеннем льду? они должны были провалиться, к сожалению.
    21 марта, Гость   Ответить
  • жаль, правда, очень жаль.....но лёд...он же ЛЁД! весной имеет свойство таять(((((((( жаль....столько жизней
    21 марта, Гость   Ответить
  • Решили подёргать смерть за усы... Додёргались
    21 марта, Гость   Ответить
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