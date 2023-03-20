Правда ли, что основатель группы Cream Soda Дима Нова погиб на Волге?
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге, а вместе с ним ещё несколько человек
20 марта 2023, 22:55, Анастасия Бичакова
Один из основателей российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге. Вместе с ним под воду ушли ещё несколько человек. По данным к этому часу, спасатели нашли тела двух человек.
Как компания оказалась на реке, почему лёд треснул и жив ли фронтмен Cream Soda – в материале amic.ru. Всё, что известно к этому часу.
Что произошло на Волге?
Четыре человека провалились под лёд на Волге в Ярославской области. ЧП произошло 20 марта.
Среди провалившихся – основатель и фронтмен группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова).
Кроме того, в компании были младший брат Свиргунова, Роман, бывший хоккеист Георгий Киселёв и Аристарх Ухтомский. Всего десять человек, пишет "Московский комсомолец". Они отмечали день рождения в Диево-Городище.
По информации издания, лёд треснул, когда отдыхавшие устроили танцы.
"В прошлые праздники у приятелей сложилась традиция – ночью гулять по реке. Не стали изменять своим правилам друзья и в этот раз. На другом берегу (расстояние примерно 700 метров от дома) находится соседняя деревня, куда и направились гулять отдыхающие", – добавляет источник.
Правда, что Дима Нова погиб?
Да, правда. Ранее в группе Cream Soda заявили, что Дмитрия, Романа и Георгия продолжает искать МЧС.
"Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти", – отмечают в сообщении.
"Московский комсомолец" добавляет, что Ухтомский зацепился за кромку льда. Но когда его достали, он был в критическом состоянии. Он скончался от сильного переохлаждения в машине скорой.
Позже, писал amic.ru, водолазы также нашли тело Дмитрия Свиргунова.
А кого спасли?
Второй участник Cream Soda был на льду?
Что известно о группе Cream Soda?
Cream Soda – музыкальная группа, основанная в 2012 году. Её создали Дмитрий Свиргунов и Илья Гадаев. Позже к ним присоединилась Анна Романовская, недавно она ушла из коллектива.
Наиболее популярные песни группы – "Хэдшот", "Красиво", "Никаких больше вечеринок", "Уйди, но останься". Также Cream Soda прославилась сотрудничеством с юмористом Александром Гудковым.
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