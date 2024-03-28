Законопроект приняли в Госдуме, но его реализация пока вызывает много вопросов

28 марта 2024, 13:50, ИА Амител

Детская игровая площадка. Фото: /unsplash.com

26 марта депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который касается педофилов. Совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запретят посещать школы, игровые и спортивные площадки и другие места массового пребывания детей. Подробнее об этих изменениях, а также как они будут реализованы в жизни, читайте на amic.ru.

Педофилам правда запретят приближаться к школам и игровым площадкам?

В пояснительной записке сказано, что речь идет о гражданах, которые уже вышли из тюрьмы, но имеют непогашенную или неснятую судимость. Скоро детские школы искусств, спортивные центры, поликлиники, школы, детские сады и даже уличные игровые площадки педофилам нужно будет обходить десятой дорогой.

Исключения из правил предусмотрены только для поднадзорных, у которых есть свои дети. Родитель имеет право сопровождать ребенка, например, на тренировку или на уроки. В этом случае он представляет интересы несовершеннолетнего, пишет "Российская газета".

Пока законопроект о запрете педофилам посещать места скопления детей не вступил в законную силу. Однако нет сомнений в том, что это произойдет. Его разработал кабмин для усиления профилактики в отношении поднадзорных лиц. Сделано это было во исполнение поручений президента РФ, которые глава государства дал в декабре 2021 года на оперативном совещании Совбеза.

А кто и как педофилов будет контролировать?

Ответа на этот вопрос на данный момент нет. В пояснительной записке лишь сказано, что реализация инициативы не увеличит нагрузку на сотрудников полиции, которые ведут административный надзора. То есть, расширять штат сотрудников полиции не будут.

Первый зампред Комитета ГД по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР) отметил, что реализация законопроекта в таком виде сейчас вызывает много противоречий. Неясно, кто и как именно будет контролировать перемещение педофилов.

"Даже если он и подошел к детской площадке или к школе, кто и как определит, что это педофил, и что детям угрожает опасность? Нет никаких опознавательных знаков, на лбу ведь не написано", – заявил Сипягин.

По его мнению, выходом из ситуации могло бы стать применение GPS-браслетов. Больших расходов данная мера не повлечет: сейчас в России таких граждан порядка 7,4 тысячи. Кроме того, полиция могла бы предупреждать управляющие компании об освобождении педофилов из тюрем. А они, в свою очередь, оповещали бы граждан, предложил депутат.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что педофилы должны носить такие браслеты пожизненно. Парламентарий предлагал такие поправки, но их не поддержали.

В целом педофилов следует максимально изолировать от общества, отметил Сипягин.