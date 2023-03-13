Правда ли, что размер пособия по безработице в России может увеличиться в три раза

Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 1,5 тысячи рублей

13 марта 2023, 16:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Депутаты российской Госдумы намерены добиться повышения уровня минимального и максимального размера пособия по безработице. Минимальное пособие народные избранники готовы поднять в три раза. Соответствующий законопроект уже разработан в Госдуме, его рассмотрят на пленарном заседании 15 марта, сообщает "Парламентская газета". Amic.ru разобрался, что это за пособие, кто его получает и на сколько оно увеличится.

Что такое пособие по безработице?

Пособие по безработице – это социальная денежная выплата. Её получает человек, который официально признаётся безработным. Пособие выплачивают каждый месяц – до тех пор, пока гражданин не устроится на новую работу или не пройдёт определённый срок. Пособие выплачивают, только если гражданин постоянно проходит перерегистрацию.

Что предлагают депутаты?

Они хотят увеличить минимальное пособие для безработных в три раза, а максимальное – на 3,5 тысячи рублей. Предполагается, что максимальное пособие будет на уровне МРОТ, а минимальное составит 30% от МРОТ (4872 рубля), пояснил "Парламентской газете" депутат Андрей Исаев.

Какое сейчас пособие по безработице?

Сейчас максимальное пособие по безработице – 12 792 рубля, а минимальное – 1500 рублей.

Последний раз максимальный размер пособия повышали в 2021 году. А минимальное тогда осталось на прежнем уровне.

Какой человек официально признаётся безработным?

Для получения официального статуса безработного человек должен быть трудоспособным, не иметь работы и заработка. Он должен быть зарегистрирован в службе занятости, искать работу и быть готовым приступить к ней.

Когда выплата пособия прекращается?

Выплачивать пособие прекращают, если гражданин стал занятым, если он более месяца не являлся в службу занятости, начал получить пенсию, осуждён к исправительным работам, приговорён к лишению свободы либо умер. При переезде в другую местность и при отказе от помощи службы занятости пособие также прекращают выплачивать.

Как рассчитывается размер пособия?

Размер пособия зависит от группы, в которую входит безработный, от его личности, стажа, причин увольнения и прошлой зарплаты. Минимальное пособие, например, получают граждане предпенсионного возраста, которые состояли в трудовых отношениях менее 26 недель до наступления безработицы, те, кто впервые ищет работу, и уволенные за дисциплинарные поступки.

Право на максимальное пособие имеют те, кто уволился в течение года до обращения в Центр занятости и за это время проработал как минимум 26 недель. Также максимальный размер пособия с четвёртого по шестой месяц после сокращения получают те, кто потерял работу после ликвидации предприятия или сокращения штата. А в первые три месяца после увольнения им выплачивают среднюю зарплату по прошлому месту работы.

Размер пособия не может быть ниже минимального и выше максимального.

Сколько выплачивают пособие по безработице?

Выплата пособия суммарно не может превышать 12 месяцев. Как правило, пособие выплачивается в течение трёх или шести месяцев.

А какой сейчас МРОТ?

В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля. В 2024 году он должен вырасти на 17% и составить 19 242 рубля.