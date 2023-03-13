Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза

А максимальный размер предложили установить на уровне МРОТ

13 марта 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минимальное пособие безработным предложили увеличить в три раза, а максимальное – почти на 3,5 тыс. рублей, пишет "Парламентская газета".

Сейчас максимальное пособие по безработице составляет 12 792 рубля, а минимальное – 1500 рублей. Максимальную сумму платят первые три месяца после увольнения, а следующие три месяца перечисляют по 5 тыс. рублей.

Новый законопроект, разработанный депутатами и сенаторами, предлагает увеличить пособие.

"Максимальное – на уровне минимального размера оплаты труда, минимальное – 30% от МРОТ", – рассказал соавтор инициативы, депутат Госдумы Андрей Исаев.

В 2023 году МРОТ равен 16 242 рублям. Выходит, что максимальное пособие может вырасти почти на 3,5 тыс. рублей, а минимальное – до 4872 рублей, это больше чем в три раза.

Напомним, МРОТ в 2024 году вырастет в совокупном объёме на 17% и составит 19 242 рубля.