Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза
А максимальный размер предложили установить на уровне МРОТ
13 марта 2023, 11:16, ИА Амител
Минимальное пособие безработным предложили увеличить в три раза, а максимальное – почти на 3,5 тыс. рублей, пишет "Парламентская газета".
Сейчас максимальное пособие по безработице составляет 12 792 рубля, а минимальное – 1500 рублей. Максимальную сумму платят первые три месяца после увольнения, а следующие три месяца перечисляют по 5 тыс. рублей.
Новый законопроект, разработанный депутатами и сенаторами, предлагает увеличить пособие.
"Максимальное – на уровне минимального размера оплаты труда, минимальное – 30% от МРОТ", – рассказал соавтор инициативы, депутат Госдумы Андрей Исаев.
В 2023 году МРОТ равен 16 242 рублям. Выходит, что максимальное пособие может вырасти почти на 3,5 тыс. рублей, а минимальное – до 4872 рублей, это больше чем в три раза.
Напомним, МРОТ в 2024 году вырастет в совокупном объёме на 17% и составит 19 242 рубля.
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