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Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза

А максимальный размер предложили установить на уровне МРОТ

13 марта 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минимальное пособие безработным предложили увеличить в три раза, а максимальное – почти на 3,5 тыс. рублей, пишет "Парламентская газета".

Сейчас максимальное пособие по безработице составляет 12 792 рубля, а минимальное – 1500 рублей. Максимальную сумму платят первые три месяца после увольнения, а следующие три месяца перечисляют по 5 тыс. рублей.

Новый законопроект, разработанный депутатами и сенаторами, предлагает увеличить пособие.

"Максимальное – на уровне минимального размера оплаты труда, минимальное – 30% от МРОТ", – рассказал соавтор инициативы, депутат Госдумы Андрей Исаев.

В 2023 году МРОТ равен 16 242 рублям. Выходит, что максимальное пособие может вырасти почти на 3,5 тыс. рублей, а минимальное – до 4872 рублей, это больше чем в три раза.

Напомним, МРОТ в 2024 году вырастет в совокупном объёме на 17% и составит 19 242 рубля.

Комментарии 5

  • Может тогда и фирмы начнут адекватнее ЗП предлагать!
    13 марта, Гость   Ответить
  • С какого перепуга?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Это позорное пособие! Если ты потерял работу, не важно по какой причине, и не накопил "подушку", то можно просто делать харакири! Если ещё квартиру снимаешь, то это конец! Пособие должно оставлять человеку шанс на нормальную жизнь и поиск работы в дальнейшем, а иначе всё навалится, как снежный ком, и и вырваться будет невозможно! Позор такой стране, где минимальное пособие меньше стоимости проезда на собеседование!
    13 марта, Гость   Ответить
  • У нас пособия минимальные - потому что очередь за забором и ЗП предлагают прожиточные.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, полностью согласна...стояла когда то на бирже ,и не имела возможность поехать на собеседования,т.к.платили 1500 а дома двое детей...на которых пособие я не получала,т.к.старшая имела пенсию по потере кормильца и это делало нашу семью "богатой"
    14 марта, Гость   Ответить
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