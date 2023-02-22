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Когда и на сколько в России увеличат МРОТ по поручению Путина?

Президент объявил о дополнительной индексации

22 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России проведут дополнительную индексацию МРОТ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Глава государства объяснил, что в следующий раз минимальный размер оплаты труда увеличится намного больше, чем планировалось изначально.

О том, когда и на сколько увеличат МРОТ по поручению Путина, – в материале amic.ru.

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Когда увеличат МРОТ по поручению Путина?

1 января 2024 года. На эту дату назначена очередная индексация МРОТ, которую в России проводят ежегодно. Но в этот раз одновременно с плановым повышением произойдёт ещё и дополнительное, объяснил Путин. Так что, по сути, нас ждёт двойная индексация МРОТ.
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На сколько увеличится МРОТ в России?

Совокупно на 18,5%. По словам Путина, размер дополнительной индексации составит 10%.
"Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%", – пояснил Владимир Путин.
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Каким будет размер МРОТ в России после дополнительной индексации?

По словам Владимира Путина, с 1 января 2024 года размер МРОТ в России будет составлять 19 242 рубля.
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Какой в России сейчас размер МРОТ?

С 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рубля. Таким образом, в 2024 году минимальный размер оплаты труда увеличится сразу на три тысячи рублей.

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 3

  • МРОТ привязан к соц выплатам, т.е. ЗП не увеличат, МРОТ поднимут, многие потеряют льготы и пособия. Не лучше отменить потолок пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, потолок по БЛ, ну и т.д.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Не лучше - а кто вам сказал, что хотят сделать как лучше, а не как экономнее?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Да, уже до МРОТа доплачивают и врачам, и медсестрам, а не только санитаркам. Всех сравняли.
    22 февраля, Гость   Ответить
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