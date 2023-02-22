Когда и на сколько в России увеличат МРОТ по поручению Путина?

Президент объявил о дополнительной индексации

22 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России проведут дополнительную индексацию МРОТ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Глава государства объяснил, что в следующий раз минимальный размер оплаты труда увеличится намного больше, чем планировалось изначально.

О том, когда и на сколько увеличат МРОТ по поручению Путина, – в материале amic.ru.

1 Когда увеличат МРОТ по поручению Путина? 1 января 2024 года. На эту дату назначена очередная индексация МРОТ, которую в России проводят ежегодно. Но в этот раз одновременно с плановым повышением произойдёт ещё и дополнительное, объяснил Путин. Так что, по сути, нас ждёт двойная индексация МРОТ.

2 На сколько увеличится МРОТ в России? Совокупно на 18,5%. По словам Путина, размер дополнительной индексации составит 10%. "Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%", – пояснил Владимир Путин.

3 Каким будет размер МРОТ в России после дополнительной индексации? По словам Владимира Путина, с 1 января 2024 года размер МРОТ в России будет составлять 19 242 рубля.