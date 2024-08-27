Правда ли, что Путин встречался с Дуровым в Баку и о чем он мог его предупредить?

Ранее в СМИ появилась информация, что Дуров хотел встретиться с президентом РФ во время его визита в Азербайджан

27 августа 2024, 10:28, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров побывали в августе в Азербайджане в одни и те же даты. После этого глава государства вернулся в Москву, а миллиардер отправился во Францию, где его задержали. В интернете такое стечение обстоятельств сочли не случайным. Встречался ли Путин с Дуровым в Баку, рассказываем в материале amic.ru.

Правда ли, что у Путина в Баку состоялась встреча с Дуровым?

Путин посетил Азербайджан 18-19 августа, где встретился со своим коллегой Ильхамом Алиевым. В эти же дни в стране находился Павел Дуров. О том, что Путин и Дуров встречались, писали несколько телеграм-каналов, включая Insider-T. После задержания основателя Telegram некоторые эксперты указывали, что возможная беседа Путина и Дурова могла стать катализатором для ареста миллиардера во Франции.

"Дуров может получить 25 лет заключения, если не пойдет на сотрудничество с французскими властями. Судьба Telegram неопределенная. Французские власти хотят понять, насколько было глубоким сотрудничество Дурова с Кремлем и преступными группировками. Для Telegram наступают плохие времена", – указывает канал НZГ.

Авторы канала "Образ будущего" предположили, что на вероятной встрече Путина и Дурова основателя мессенджера могли предупредить об ожидаемых действиях Франции, но он, видимо, не воспринял это всерьез.

Однако все это не более чем слухи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству "Интерфакс", что никакой встречи в Баку с Дуровым у президента не было.

Тем не менее, по данным Baza, предложение организовать такую встречу Путину все-таки поступало. Якобы за несколько дней до визита чиновники Администрации президента предложили российскому лидеру организовать встречу с главой "Телеграма", но Путин отказался. Причины отказа и возможные темы, которые могли обсуждаться, остаются неизвестными.

В чем обвиняют Павла Дурова и какие последствия его задержания могут быть для России?

Эксперты, опрошенные "Ведомостями", считают, что арест Дурова может отрицательно сказаться на работе Telegram. Сергей Водолагин из юридической фирмы "Вестсайд" уверен, что арест может привести к блокировке платформы или вынудить ее к сотрудничеству с государственными органами по вопросам борьбы с преступностью.

"Арест может стать причиной пересмотра политики модерации контента на платформе, что позволит предотвратить правонарушения. Однако маловероятно, что будут пересмотрены принципы конфиденциальности и шифрования переписки", – полагает заместитель генерального директора "Правотеха" Кирилл Кондратенко.

Телеканал "Царьград" подчеркивает, что ситуация с арестом Дурова важна для России с точки зрения национальной безопасности. Депутат Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что Telegram стал важным элементом в системе военной связи, а его потеря может создать угрозу безопасности.

Военный обозреватель Влад Шлепченко выразил схожую точку зрения, отметив, что арест Дурова может быть частью спецоперации по захвату контроля над важной системой связи. А это уже представляет собой прямую угрозу безопасности страны. Telegram, по его словам, играет критически важную роль в военной коммуникации и координации действий на фронте.

Некоторым российским чиновникам и силовикам уже рекомендуют удалить чувствительные переписки из мессенджера – об этих рекомендациях писал телеграм-канал Baza. Такой же совет дала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали в ночь на 25 августа. В его уголовном деле содержатся обвинения в 12 преступлениях. Среди них отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.