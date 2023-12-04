Правда ли, что режиссер Сокуров завершил карьеру, и почему запретили его новый фильм

После запрета на показ фильма в кинотеатрах он вышел в Сети

04 декабря 2023, 15:26, ИА Амител

Кадр из фильма "Сказка"/ Фото: "Кинопоиск"

Фильм "Сказка" режиссера Александра Сокурова не получил прокатного удостоверения в России, фильм запретили к показу в нашей стране. После этого российские СМИ писали, что Сокуров завершил карьеру. Так ли это и о чем новый фильм режиссера – в рубрике "Вопрос-ответ".

О чем фильм "Сказка"?

"Сказка" – это черно-белый фильм российско-бельгийского производства, который повествует о событиях в загробном мире после Второй мировой войны. На основе кадров кинохроники с использованием анимации там воссозданы образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. Все они спорят и размышляют о своей жизни.

Мировая премьера фильма состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно. Продолжительность ленты 1 час 20 минут.

Почему фильм запретили?

Портал News.ru сообщает, что фильм запретили на основании подпункта "ж" пункта 18 правил о выдаче прокатного удостоверения. В нем сказано: "В иных определенных федеральными законами случаях". Это значит, что конкретная причина запрета неизвестна.

До отказа в выдаче прокатного удостоверения показ фильма отменили на фестивале "Каро.Арт" в Москве, который проходил 15 октября, писал РБК.

А можно ли где-то посмотреть фильм "Сказка"?

Да, его выложила в YouTube журналистка Ксения Собчак на канале "Осторожно: Собчак". Также видео содержит и обсуждение фильма с закрытого показа с участием Сокурова, который прошёл 19 ноября. После этого Сокуров заявил ТАСС, что показы его фильма в России не планируются.

Сокуров ушел из кино?

Изданию news.ru Александр Сокуров сказал, что не работает над новыми проектами, так как ему нельзя снимать и показывать кино в России. Режиссер добавил, что его профессиональная карьера остановлена "из-за данного запрета, отказа в производстве".

Изданию РБК Сокуров объяснил свою позицию:

"Ну а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?" – отметил режиссер.

Затем Сокуров сказал ТАСС, что не будет завершать свою карьеру, а заявления об этом были вырваны из контекста.

"Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия", – рассказал Сокуров.

Кроме того, Сокуров отметил, что его ученикам приходится еще сложнее.

Кто такой Александр Сокуров?

Александр Сокуров – знаменитый российский режиссер, автор фильмов "Фауст", "Молох", "Русский ковчег" и других работ. Он получал премию "Ника" (пять раз), ТЭФИ, "Золотой лев", а также премию Европейской киноакадемии за творчество в целом. Также Сокуров – член Совета президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека.