Пользователей Сети напугали появившиеся в СМИ сообщения о том, что за выращивание роз на даче могут наказать. Причём очень серьёзно

26 апреля 2023, 14:30, Анастасия Бичакова

Роза / Фото: unsplash.com

В СМИ стали появляться публикации о том, что за посадку роз на даче можно получить штраф до 300 тыс. рублей или реальный тюремный срок аж до восьми лет. Дачники и садоводы по этому поводу негодуют.

Но так ли всё страшно и действительно ли за обычные розы грозит настолько серьёзное наказание – в разборе amic.ru.

1 За выращивание каких растений на даче могут наказать? Наказать могут за выращивание на даче наркотических растений. Среди них: голубой лотос;

любые грибы с псилобицином и (или) псилоцином;

кактусы с мескалином;

кат;

кокаиновый куст;

конопля;

мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства;

мимоза хостилис;

митранга прекрасная;

роза гавайская;

шалфей предсказателей;

эфедра;

ибога. Но и розы в этом списке есть.

2 О, а оштрафовать или отправить в тюрьму могут за любые розы на даче? Нет, не за любые. Обычные розы выращивать можно, за них ничего не будет. А вот за "гавайские розы" как раз предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей и тюремный срок. Как правило, он составляет 2-3 года, но при отягчающих обстоятельствах может достигнуть и 8 лет. В общем, немало.

3 И что же такое "гавайская роза"? А это и не роза вовсе, а растение, похожее на петунью или ипомею. "Гавайской розой" на самом деле называют аргирею жилистую. Из-за схожести с некоторыми растениями её фиолетовые цветки не сразу вызывают подозрение. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся: "гавайская роза" – галлюциногенная. Фото: plantnet.org В её семенах содержатся вещества, способные нарушать временное и пространственное восприятие человека. А у беременных они и вовсе могут вызывать серьёзные проблемы, вплоть до выкидышей. Именно поэтому выращивание "гавайской розы" – под запретом. Хотя название у неё интересное...

4 Хм, а почему у "гавайской розы" такое название? Потому что её семена похожи на маленькие деревянные розочки.