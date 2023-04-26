Правда ли, что за посадку роз на даче могут дать срок или оштрафовать на 300 тысяч?
Пользователей Сети напугали появившиеся в СМИ сообщения о том, что за выращивание роз на даче могут наказать. Причём очень серьёзно
26 апреля 2023, 14:30, Анастасия Бичакова
В СМИ стали появляться публикации о том, что за посадку роз на даче можно получить штраф до 300 тыс. рублей или реальный тюремный срок аж до восьми лет. Дачники и садоводы по этому поводу негодуют.
Но так ли всё страшно и действительно ли за обычные розы грозит настолько серьёзное наказание – в разборе amic.ru.
За выращивание каких растений на даче могут наказать?
Наказать могут за выращивание на даче наркотических растений. Среди них:
- голубой лотос;
- любые грибы с псилобицином и (или) псилоцином;
- кактусы с мескалином;
- кат;
- кокаиновый куст;
- конопля;
- мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства;
- мимоза хостилис;
- митранга прекрасная;
- роза гавайская;
- шалфей предсказателей;
- эфедра;
- ибога.
Но и розы в этом списке есть.
О, а оштрафовать или отправить в тюрьму могут за любые розы на даче?
Нет, не за любые. Обычные розы выращивать можно, за них ничего не будет.
А вот за "гавайские розы" как раз предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей и тюремный срок. Как правило, он составляет 2-3 года, но при отягчающих обстоятельствах может достигнуть и 8 лет. В общем, немало.
И что же такое "гавайская роза"?
А это и не роза вовсе, а растение, похожее на петунью или ипомею. "Гавайской розой" на самом деле называют аргирею жилистую.
Из-за схожести с некоторыми растениями её фиолетовые цветки не сразу вызывают подозрение. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся: "гавайская роза" – галлюциногенная.
В её семенах содержатся вещества, способные нарушать временное и пространственное восприятие человека. А у беременных они и вовсе могут вызывать серьёзные проблемы, вплоть до выкидышей.
Именно поэтому выращивание "гавайской розы" – под запретом. Хотя название у неё интересное...
Хм, а почему у "гавайской розы" такое название?
Часто ли в России наказывают за выращивание "гавайской розы" на даче?
Нет, не часто. Такую экзотику редко можно встретить на даче, да ещё и в России. Это растение распространено в Африке, на Гавайях и в Карибском районе.
Но проблемы всё равно могут возникнуть, если у вас на участке растёт ипомея пурпурная. Например, если она оплетает забор или стену беседки. Есть вероятность, что это может насторожить сотрудников правоохранительных органов.
Нужно быть готовым доказать, что это не "гавайская роза", а похожее на неё растение.
16:10:22 26-04-2023
загуглила про "гавайскую розу"- вылитая наша, отечественная петуния.
19:46:49 26-04-2023
Элен без ребят (16:10:22 26-04-2023) загуглила про "гавайскую розу"- вылитая наша, отечественная ... Да какая петунья? Не похожи. А вот на ипомею похожа, с ней можно спутать.
16:48:00 26-04-2023
шалфей предсказателей... это когда уже накуришся шалфеем? или горло прополоскать им нужно?