В Госдуму внесли законопроект, разрешающий людям выбирать, как им отдыхать

26 апреля 2024, 15:20, ИА Амител

Пара на отдыхе / Фото: pixabay.com

Россиянам могут предоставить выбор, как именно им отдыхать на майские праздники. Соответствующий законопроект внес в Госдуму вице-спикер от "Новых людей" Вячеслав Даванков, сообщает РИА Новости. По его словам, выходные в мае вполне можно было бы продлить, сократив при этом и без того долгие новогодние каникулы.

О том, в чем смысл этой инициативы и действительно ли майские праздники могут продлить, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что майские праздники могут продлить за счет сокращения новогодних каникул? Нет. Сейчас никакого подобного решения в правительстве нет. Это лишь законопроект, который депутат от "Новых людей" внес в Госдуму. В документе действительно предлагается продлевать майские праздники, сокращая при этом новогодние выходные.

2 Что именно предлагается в новом законопроекте? Документ предлагает наделить российских губернаторов правом продлевать майские выходные. Но для этого им нужно будет проводить голосование среди жителей региона. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации", – цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

3 Какой смысл в том, чтобы продлить майские праздники? Во-первых, Даванков основывается на результатах опроса, проведенного в 2023 году в России фондом "Общественное мнение". Тогда идею перенести новогодние выходные на майские праздники поддержали 55% россиян. Во-вторых, депутат убежден, что продление майских праздников может привлечь гораздо больше туристов на отечественные курорты.

4 Каков шанс, что этот законопроект действительно примут? Неизвестно. Пока нет ни мнения других депутатов об этом законопроекте, ни отзыва правительства. Так что невозможно даже предположить, имеет ли эта инициатива шансы превратиться в полноценный закон.