У Романа Костомарова продолжается отмирание тканей

Бывший фигурист до сих пор не пришёл в сознание

07 марта 2023, 23:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

СМИ узнали подробности о состоянии здоровья экс-фигуриста Романа Костомарова. По данным Mash, некроз тканей у бывшего спортсмена продолжается.

По информации телеграм-канала, Костомаров остаётся в реанимации под надзором специалистов. Он до сих пор полноценно не пришёл в сознание.

Пока экс-фигурист может выполнять только простые просьбы: открыть рот, моргнуть. Контакт с ним наладить не удаётся.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, однако был зафиксирован некроз конечностей. 7 февраля СМИ сообщили об ампутации стопы из-за распространения заражения.

Позднее появились сообщения об ампутации кистей, но мать Костомарова их опровергла.