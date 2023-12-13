Правда ли, что в Алтайском крае до сих пор не завершили уборку подсолнечника?

Остался последний рывок, но сейчас аграрии ждут, когда спадут аномальные морозы

13 декабря 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уборка подсолнечника, которая сдвинулась по срокам из-за осенних погодных аномалий, до сих пор не завершилась в Алтайском крае. Однако причин для волнения нет: урожай с 96% посевных площадей уже убран, а тот, что еще остается в полях, аграрии уберут, как только позволит погода. Об этом в ходе онлайн-форума рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

"Уборка подсолнечника в крае практически завершается. Конечно, из-за погодного фактора сроки уборки отличаются от привычных среднемноголетних. По оперативным данным, в крае убрано уже 96% посевной площади. То есть основные более урожайные поля обмолочены, но хозяйства доведут работу, как только им позволит погода", – сообщил министр профильного ведомства.

Сергей Межин также отметил, что сбор масличных в регионе составил 1,7 млн тонн. Для такого сложного аграрного года результат превзошел ожидания.

Как ранее сообщал amic.ru, к 20 ноября хозяйствам удалось убрать только 60% подсолнечника. Тогда уборочная кампания замедлилась до рекордно низкого уровня из-за природных аномалий: затяжные осадки в сентябре, оттепель, разрушение снежного покрова и дожди в ноябре способствовали переувлажнению почвы. Как результат – комбайны и грузовые автомобили не могли продолжать уборку, потому что тонули в грязи.