Комбайны тонут в полях. Алтайский край не может завершить уборку подсолнечника

Аграрии опасаются, что погодные аномалии, которые не заканчиваются, могут привести к потере урожая

20 ноября 2023, 06:15, Ирина Киселева

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Уборка подсолнечника в Алтайском крае под угрозой из-за капризов природы. После нетипичных для ноября дождей почва настолько переувлажнена, что комбайны и грузовые автомобили не могут прорваться в поля – в буквальном смысле тонут в грязи. При этом из-за температурных перепадов семечки уже начали осыпаться со шляпок и это грозит потерями урожая. Эксперты отрасли дают печальные прогнозы: если в ближайшее время не станет морозно и сухо, убирать будет нечего. Подробности – в материале amic.ru.

Забуксовали в полях

В Алтайском крае удалось убрать только 60% подсолнечника, сообщил amic.ru руководитель одного из районных управлений сельского хозяйства. Замедлилась уборочная кампания до рекордно низкого уровня из-за природных аномалий: затяжные осадки в сентябре, оттепель, разрушение снежного покрова и дожди в ноябре способствовали переувлажнению почвы.

Группа хозяйств "Алтайской продовольственной компании" убрала 65% полей с подсолнечником – 18,7 тысячи гектаров. Ждут своей очереди еще 8 тыс. Это объем работы на три-четыре дня, но подходящих погодных условий не могут дождаться уже три недели, рассказывает руководитель компании Александр Балаков.

"Несколько дней назад смотрели – влажность семечек была идеальная для уборки: 12-13%, но в полях в ноябре стоят лужи. За всю свою жизнь я такого не видел. Вода не впитывается. В пятницу зарядили новые дожди, а за ними передают снег, и как дальше будет уборка идти – большой вопрос. По морозу мы молотим, привычные к этому. Но если выпадет снег, это будет проблема. Он налипает на шляпки, и молотить с ним, а потом сушить очень сложно", – говорит Балаков.Чтобы продолжить уборку, нужны морозы. Синоптики прогнозируют, что они продержатся на Алтае до середины недели, однако за ними снова обещают потепление с оттепелью. А такие температурные перепады отрицательно сказываются на подсолнечнике, подчеркивает аграрий.

"Когда идет чередование мороза и оттепели, шляпки у подсолнечника подсыхают, семечки начинают осыпаться. Уже начались естественные потери, а мы физически не можем заехать на поля", – говорит Александр Балаков.

Ждали морозы

Буксует уборочная кампания и в Немецком районе, сообщил amic.ru индивидуальный предприниматель Виктор Гербер. Дело в том, что многие аграрии перешли на поздние сорта – гибриды, которые дают богатый урожай, но срок созревания у них более длительный, объясняет мужчина. Когда в начале октября установилась погода, семечки были еще зелеными, а когда поспели – подкачала погода.

"В нашем хозяйстве мы тоже сеем только гибриды, но мы несколько лет экспериментировали с сортами. Перепробовали больше двадцати и подобрали те, которые гарантированно успевают вызреть на Алтае. К середине октября мы уже все убрали. Средняя урожайность – 18 ц/га. Но теперь стоит дилемма, что сеять в 2024 году, так как из-за санкций больше половины семян стали недоступны", – говорит Виктор Гербер.

Многие аграрии ждали не только пока вызреют семечки, но и морозов, добавляет глава крупного крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Иванов. Опытные крестьяне знают, что это лучший метод естественной десикации, который позволяет снизить развитие болезней в момент уборки масличных культур. А также ускорить процесс дозревания подсолнечника, так как часть корзинок могут быть еще слишком влажными и не готовыми к обмолоту.

"Я никогда не использую химическую десикацию. У нас в Косихинском районе мороз делает десикацию: клетку при отрицательных температурах убивает, а днем при положительных – шляпка начинает быстро сохнуть. Мы успели убрать подсолнечник в начале октября, нам повезло, но знаю, что многим коллегам сейчас не сладко", – рассказывает Анатолий Иванов.

А что будет с маслом?

В табунском хозяйстве "Степное" первую тысячу тонн подсолнечника скосили раньше обычного – еще в сентябре. Такое решение директор Отто Гросс принял, чтобы успеть заработать, пока держалась хорошая цена. Эту партию просушили и сдали по расценкам 34 рубля за килограмм. Сегодня цена упала до 27 рублей, а в южных районах России она еще ниже.

"Урожайность зерновых в этом году очень низкая. Пшеница у нас в хозяйстве дала 6 ц/га, и мы понимали, что по ней больших колебаний цен не будет, а на подсолнечнике прогнозировали резкое падение. Поэтому мы начали косить его, когда у нас даже еще не все зерновые были убраны. Полностью уборку подсолнечника завершили к 20 октября. Но в этом году с ним ситуация действительно катастрофическая. В Кулунде, Тюменцевском, Немецком районах еще много не убрано. Везде грязища, крестьяне ждут мороза, а сейчас комбайн утонет в поле", – рассказывает эксперт.

Однако говорить о том, что на фоне этой проблемы подскочат цены на масло, ни Гросс, ни Гербер не берутся. По мнению экспертов, если урожай до конца убрать не удастся, может вырасти только закупочная цена на семечки, но конъюнктура для маслозаводов все равно остается благоприятной.

"Семечки Алтайского края в российской корзине подсолнечника занимают ничтожный процент. На ценах на масле, думаю, это не отразится", – говорит Отто Гросс.Но даже на фоне понижения цен на сырье пока покупатели в очередь за масличными семечками, которые успели убрать, не выстраиваются: спрос есть, но он минимальный, отмечают эксперты.

Ждут алтайские крестьяне покупателей и на кондитерские семечки. Сейчас переработчики активно закупают сырье на Кубани, где получили богатый урожай и уборка шла по сухой погоде.

"Если говорить о кондитерских семечках, мы еще ни мешка не продали. Пока закупают все в Краснодаре, потому что знают о нашей слякотной осени. А это значит, что урожай может быть подпорченным. Возможно, ситуация изменится после Нового года, когда на юге закончится сырье", – заключил эксперт.