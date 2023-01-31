Правда ли, что в Алтайском крае погибли дети из-за опасного сиропа от кашля?

Препараты от кашля, которые не зарегистрированы в России, могли стать причиной смерти почти 300 человек в мире

31 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы массово получают в чатах по WhatsApp сообщение об опасных сиропах от кашля. В звуковом файле говорится, что в Алтайском крае уже погибли несколько детей из-за почечной недостаточности, которая развилась после приёма жидких лекарств в составе с этиленгликолем. В региональном Министерстве здравоохранения amic.ru пояснили, что такие сообщения стали распространяться после летальных исходов в Гамбии, Узбекистане и Индонезии, но ни в Алтайском крае, ни в других регионах России подобных фактов зафиксировано не было.

"Данная информация не соответствует действительности. Звуковые сообщения подобного содержания были распространены на территории всей России. Комментарий об этом дал Минздрав РФ 24 января. Ведомство сообщило, что опасности для российских потребителей нет: в России не зарегистрированы и не поступали в продажу сиропы от кашля компаний Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals", – уточнили в Минздраве Алтайского края.

Сиропы от кашля этих индийских компаний были признаны опасными ВОЗ. В них в большом количестве был обнаружен этиленгликоль. Известно, что он очень токсичен: 1-2 мл/кг 95-процентного концентрированного раствора могут вызвать серьёзные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность. За четыре последних месяца из-за их приёма в мире умерло более 300 человек. Большинство из них – дети в возрасте до пяти лет, сообщает РИА Новости.