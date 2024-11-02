Правда ли, что в Госдуме поддержали идею отправлять женщин в зону СВО?

Группы женщин-волонтеров, согласно задумке, смогут ездить в зону проведения спецоперации для оказания медпомощи раненым военнослужащим

02 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Военная сумка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Башкирии выступили с предложением отправлять женские отряды в зону боевых действий. В их состав смогут войти, в частности, и родственницы погибших на Украине. Эту инициативу уже поддержали в Госдуме. Что это значит, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем женщин будут отправлять в зону СВО?

В зону специальной военной операции женщины смогут поехать только по своему желанию, чтобы оказывать помощь раненым бойцам. Эту инициативу намерены реализовать в Башкирии. По словам исполняющей обязанности главы Минпредпринимательства республики Зухры Гордиенко, представительницы прекрасного пола засыпают ее такими обращениями с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Она рассказала, что многие женщины отправляются в военные госпитали и сейчас, но делают это хаотично, рискуя собой, пишет РБК.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что такие предложения поступают и ему. Он подчеркнул, что речи об участии в военных действиях не идет.

"В госпиталь привозят парня, вся одежда в крови, в грязи, ее надо срезать, помочь, такая не медицинская глубокая работа, а именно уход. Эта работа очень нужная, там врачи не справляются, если такое – это можно", – сказал глава региона.

Глава республики предложил сформировать общий отряд из женщин-добровольцев. Предварительно они пройдут занятия по тактической медицине. Вопрос с отправкой будет решаться совместно с главным медицинским управлением Минобороны, что впоследствии позволит таким женщинам получить статус ветерана.

Что об этом говорят в Госдуме?

Депутат Госдумы Нина Останина инициативу отправлять женщин на помощь раненым в зоне СВО поддержала. Она сказала, что их присутствие у постели раненого позволит заменить матерей, у которых нет возможности это сделать.

"Женщины, потерявшие своих детей, мужей, мне кажется, они втройне отдадут тепло раненым бойцам, поэтому можно только приветствовать. А юридические механизмы вместе с Минобороны, мне думается, не так сложно доработать", – сказала она RTVI.