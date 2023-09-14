Первоначальный взнос по льготным ипотекам повысили с 15 до 20%

14 сентября 2023, 09:00, ИА Амител

Стройка / Фото: amic.ru

В ближайшие месяцы рынок недвижимости Барнаула может лишиться части клиентов. Дело в том, что правительство страны повысило размер первоначального взноса по льготным ипотечным продуктам с 15 до 20%. Это касается всех программ – с господдержкой под 8%, семейной, IT-ипотеки и сельской. По мнению риелторов, для части семей это условие станет заградительным. Однако в целом рынок новостроек и ипотеки достойно переживет изменения. Об этом amic.ru сообщил руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин.

"Найти решение"

Большинство барнаульцев, планирующих покупку новостроек, уже имеют неплохой первоначальный взнос – от 20-30%, отмечает эксперт. Эти деньги были получены, например, от продажи существующей "первой" недвижимости. И лишь для малой части семей изменение в условиях выдачи госпрограмм станет серьезным препятствием для получения кредита, что никак не отразится на рынке.

"Порядка 5-10% сейчас притормозят покупку. Не отменят, а отложат на некоторое время, пока не накопят недостающую сумму. Сегодня один из застройщиков вообще приостановил бронирование квартир, потому что спрос ажиотажный. И ничего страшного, если небольшая часть барнаульцев не смогут приобрести новостройки. В целом сейчас желающих купить квартиры больше, чем предложений на рынке", – отмечает Дмитрий Дворядкин.

По подсчетам эксперта, средняя сумма ипотеки для Алтайского края – 3 млн, а средняя стоимость новостройки – 5 млн рублей.

Таким образом, раньше для покупки недвижимости было достаточно 750 тыс. рублей (15% от стоимости объекта), теперь – 1 млн рублей (20%). Разница в 250 тыс. рублей – не глобальная.

"Часть людей будут решать жилищный вопрос, даже если ипотеку вообще отменят: им нужно разъехаться, съехаться, купить детям жилье. И таких людей – большинство. В среднем доплата за квартиру составляет от 600 тыс. до 1 млн рублей. По факту люди не покупают квартиры за 5 млн. У них уже есть своя за 4 млн, есть маткапитал и какую-то часть им нужно "добить". И им все равно на новые условия, ведь денег им требуется совсем чуть-чуть", – говорит Дмитрий Дворядкин.

Тем, кто все-таки решил приобрести квартиры с "нуля", без предварительной продажи недвижимости, помогут девелоперы, предполагает риелтор.

"Застройщики не останутся в стороне: они и раньше предлагали различные акции, бонусы, скидки, чтобы клиенты могли пройти по условиям ипотеки. Наверняка и в этом случае девелоперы смогут найти решение", – предполагает эксперт.

Зачем повысили первоначальный взнос по госпрограммам?

В Минстрое прогнозировали, что это позволит снизить спрос на рынке новостроек на 20%.

"Изменение условий по всем льготным программам в части первоначального взноса, по моему ощущению, может привести к совокупному снижению спроса на первичном рынке на 20%. А то и больше, в зависимости от региона", – заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на ВЭФ.

Однако Дмитрий Дворядкин предполагает, что, возможно, банки стали фиксировать увеличение просрочек по существующим кредитам. Повышение "пропускного" порога позволит отсеять потенциально рискованных заемщиков.