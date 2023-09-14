"Зубастая" ипотека. Как рост первого взноса по госпрограммам скажется на рынке жилья
Первоначальный взнос по льготным ипотекам повысили с 15 до 20%
14 сентября 2023, 09:00, ИА Амител
В ближайшие месяцы рынок недвижимости Барнаула может лишиться части клиентов. Дело в том, что правительство страны повысило размер первоначального взноса по льготным ипотечным продуктам с 15 до 20%. Это касается всех программ – с господдержкой под 8%, семейной, IT-ипотеки и сельской. По мнению риелторов, для части семей это условие станет заградительным. Однако в целом рынок новостроек и ипотеки достойно переживет изменения. Об этом amic.ru сообщил руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин.
"Найти решение"
Большинство барнаульцев, планирующих покупку новостроек, уже имеют неплохой первоначальный взнос – от 20-30%, отмечает эксперт. Эти деньги были получены, например, от продажи существующей "первой" недвижимости. И лишь для малой части семей изменение в условиях выдачи госпрограмм станет серьезным препятствием для получения кредита, что никак не отразится на рынке.
"Порядка 5-10% сейчас притормозят покупку. Не отменят, а отложат на некоторое время, пока не накопят недостающую сумму. Сегодня один из застройщиков вообще приостановил бронирование квартир, потому что спрос ажиотажный. И ничего страшного, если небольшая часть барнаульцев не смогут приобрести новостройки. В целом сейчас желающих купить квартиры больше, чем предложений на рынке", – отмечает Дмитрий Дворядкин.
По подсчетам эксперта, средняя сумма ипотеки для Алтайского края – 3 млн, а средняя стоимость новостройки – 5 млн рублей.
Таким образом, раньше для покупки недвижимости было достаточно 750 тыс. рублей (15% от стоимости объекта), теперь – 1 млн рублей (20%). Разница в 250 тыс. рублей – не глобальная.
"Часть людей будут решать жилищный вопрос, даже если ипотеку вообще отменят: им нужно разъехаться, съехаться, купить детям жилье. И таких людей – большинство. В среднем доплата за квартиру составляет от 600 тыс. до 1 млн рублей. По факту люди не покупают квартиры за 5 млн. У них уже есть своя за 4 млн, есть маткапитал и какую-то часть им нужно "добить". И им все равно на новые условия, ведь денег им требуется совсем чуть-чуть", – говорит Дмитрий Дворядкин.
Тем, кто все-таки решил приобрести квартиры с "нуля", без предварительной продажи недвижимости, помогут девелоперы, предполагает риелтор.
"Застройщики не останутся в стороне: они и раньше предлагали различные акции, бонусы, скидки, чтобы клиенты могли пройти по условиям ипотеки. Наверняка и в этом случае девелоперы смогут найти решение", – предполагает эксперт.
Зачем повысили первоначальный взнос по госпрограммам?
В Минстрое прогнозировали, что это позволит снизить спрос на рынке новостроек на 20%.
"Изменение условий по всем льготным программам в части первоначального взноса, по моему ощущению, может привести к совокупному снижению спроса на первичном рынке на 20%. А то и больше, в зависимости от региона", – заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на ВЭФ.
Однако Дмитрий Дворядкин предполагает, что, возможно, банки стали фиксировать увеличение просрочек по существующим кредитам. Повышение "пропускного" порога позволит отсеять потенциально рискованных заемщиков.
09:35:12 14-09-2023
"По факту люди не покупают квартиры за 5 млн. У них уже есть своя за 4 млн, есть маткапитал и какую-то часть им нужно "добить"." Эксперт несколько лукавит. Чтобы продать свою квартиру, не подпадающую под льготное кредитование, нужно найти покупателя. А ипотека под 15% не каждому покупателю вторички под силу. Рынок вторички уже скоро может сильно замедлится и это неминуемо скажется по цепочке на рынке первички, так как возросший первоначальный взнос (с 15 до 20%) своей старой квартирой оплатить уже не получится. А ведь скоро первоначальный взнос еще вырастет уже до 30%. Меры по охлаждению спроса должны подействовать. И как поведет себя в этой ситуации совокупное предложение, пока не ясно, удасться ли ему подстроиться под него без снижения цен или нет - вопрос. Могу сказать лишь, одно, застройщики сейчас получают фантастические прибыли. Не верите - загляните в балансы топ-10 застройщиков Барнаула (есть в открытом доступе), только не запутайтесь, там у них все разбросано на десятки компаний, придется повозиться. Банкиры - вторые бенефициары, зарабатывают не меньше, а то и еще больше. И лишь покупатели квартир оплачивают этот банкет, влезая в долги на 25-30 лет вперед. И остальные граждане - через возросшею инфляцию, т.к. государство спонсирует все это за счет эмиссии денег, которая вносит свой вклад в общую инфляцию.
09:56:46 14-09-2023
Экономист (09:35:12 14-09-2023) "По факту люди не покупают квартиры за 5 млн. У них уже есть... полностью согласен.
09:37:09 14-09-2023
Ну как он может сказаться?! Будет резкий подъем стоимости жилья и чудовищный ажиотажный спрос на квартиры!!!
10:14:59 14-09-2023
фантастические прибыли раздувают пузырь. И причем все понимают что пузырь дуется и лопнет странно то что в последнее время темпы раздувания резко подскочили это как раз и означает скорое схлопывание пузыря. Возможно в проектах будущих законов есть то чего мы пока не знаем но знают те кто стоит за раздуванием пузыря. Заработать напоследок и потом тихо свалить - вот цель
11:12:30 14-09-2023
Гость (10:14:59 14-09-2023) фантастические прибыли раздувают пузырь. И причем все понима... О каком пузыре вы вечно вещаете, рынок не наполнен, у многих нет квартир, присутствует дефицит предложения, так как строиться стало меньше, кварталами почти уже не строят, земли не хватает, застраивают точечно, когда цена держалась строили большие кварталы, теперь дефицит плюс инфляция, высокий спрос вот и получите на выходе высокий ценник.
15:02:02 14-09-2023
себестоимость обычной панельной двушки - 1 миллион и то не всегда а продают за 3 миллиона. Разве это не пузырь? и потом - строительный рынок поделен и чужих туда не пускают. А это значит что принципиально новых технологий в строительстве в Барнауле не будет еще лет 50 Есть строитель которые давным давно уже применяют принтеры, есть уже собирают узлами-этажами сразу Есть - строят 200 этажные дома каркасники в стеклянной оболочке Где это все? уууууух как далеко