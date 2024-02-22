Правила жизни. Священник-участник СВО о братстве на фронте, чудесах и глупых вопросах
Протоиерей рассказывает, как можно помочь бойцам на фронте и что самое сложное для тех, кто вернулся
22 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Говорят, на фронте молитвы летят прямо к небу. Гость "Переговорки" на amic.ru – участник СВО, протоиерей, заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю Владислав Лапердин подтверждает, что это так. А еще отмечает, что на войне становится понятно, кто перед тобой, так как "каков человек есть, то и вылезает в нем наружу". И именно поэтому отношения там честнее и искреннее. Накануне Дня защитника Отечества поговорили о том, что делает священник в зоне военных действий, каков настрой бойцов, какая помощь нужна солдатам на фронте, а какая – в тылу. Что самое тяжелое для вернувшихся домой и какие "глупые вопросы" не надо им задавать. А еще говорили о чудесах и о том, где больше гибнет людей: на войне или в мирное время.
Кто в "Переговорке"
Владислав Лапердин, участник СВО, протоиерей, заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю.
Родился 20 апреля 1973 года в г. Барнауле.
Образование высшее: в 2010-м окончил БПДС, специальность "Преподаватель истории".
С 1993-го по 1995-й обучался в МДАиС.
С 1996-го по 2023-й – служащий Барнаульской епархии РПЦ.
С августа 2022 года заместитель командира добровольческого отряда "Барс-24Р" по воспитательной части.
С июня 2023 года заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного Фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю.
Награды: орден Серафима Саровского II степени;
медаль патриарха Тихона;
медаль святителя Макария Алтайского;
представлен к медали "За отвагу" в 2022 году.
01:32 "Тянешь лямку, как другие военнослужащие". О том, что делает священник на фронте и история о чуде, когда "Бог помог".
0:11 О том, каков настрой наших солдат на линии боевых действий.
03:35 Правда ли, что СВО не похожа ни на какие другие боевые действия и почему?
04:01 Об оснащении армии.
04:41 "Каков человек есть, то и вылезает в нем наружу". Об отношениях между людьми на войне.
06:25 "Банька из артиллерийских ящиков". О том, почему солдатам важна помощь, которую им собирают в тылу. Любая. Даже детские рисунки.
08:21 "Женщины нам торты пекли". Как относятся местные жители к российским солдатам.
10:24 Какую помощь фонд "Защитники Отечества" оказывает военнослужащим, ветеранам и их семьям.
12:02 "В четыре часа просыпаются все ветераны". Что самое сложное для ветерана, который вернулся домой, как ему помочь ("кормить вовремя, озадачивать работой") и какие "глупые вопросы" не задавать.
16:05 "Маму любят, даже если она некрасивая или строгая". О воспитании патриотизма у молодежи. Гость рассказывает, о чем говорит со своим сыном.
22:45 "Правила жизни там такие". О том, как библейское "не убий" сочетается с войной.
25:01 Какой должна быть молитва?
26:17 Истории о том, как атеисты становятся верующими.
10:05:14 22-02-2024
А как же заповедь господа, не убий?
Ну и про, то что ударили по одной подставь другую, что-то было
10:55:39 22-02-2024
Гость (10:05:14 22-02-2024) А как же заповедь господа, не убий?
Ну и про, то что ударили... Рекомендую первоисточники. Там много интересного, мало имеющего отношения к реальности.
15:16:22 22-02-2024
Гость (10:55:39 22-02-2024) Гость (10:05:14 22-02-2024) А как же заповедь господа,... так если вам не по пути с первоисточником (библией), может и не прикрываться ей? А то: "это мне нравится - буду соблюдать, а вот от чревоугодия и прелюбодеяния не буду отказываться" Что то Исус не предпочел крест нарушению своих принципов, но кто он такой? вы то умней!
10:28:39 22-02-2024
А я с ним в школе вместе учился.
10:41:09 22-02-2024
Был и я на том оппозиционном митинге на площади Советов много лет назад.Кого там только не было:представители разных партий,движений,включая националистов,даже церковники оппозиционеры.Но вопрос так и остался:кто же их тогда собирал в одном месте,родненьких?
11:35:24 22-02-2024
>Протоиерей рассказывает, как можно помочь бойцам на фронте и что самое сложное для тех, кто >вернулся/
ВОПРОС к Путину и др.
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ сугубо экономические (см. Ленина)
11:53:25 22-02-2024
История всё расставит по своим местам. И очень быстро!
12:27:32 22-02-2024
Гость (11:53:25 22-02-2024) История всё расставит по своим местам. И очень быстро! ... И может быть даже через следующие три месяца )
12:25:36 22-02-2024
Ну какие тут сугубо экономические причины и следствия?Мировой империализм под предводительством гегемона-США-военным блоком НАТО приблизился вплотную к границам России в надежде в нужный момент расчленить и пограбить наши природные богатства.Их необходимо отогнать.Наверное, у оппиков совсем другие рассуждения,но дело в том, что они думают другим местом,не таким как все нормальные люди.Есть ещё и продажные иноагенты,которые молотят про свободу и демократию.
13:30:05 22-02-2024
Гость (12:25:36 22-02-2024) Ну какие тут сугубо экономические причины и следствия?Мирово...
Да так и так вывозим и нефть и алмазы и золото и лес, поинтересуйтесь офф данными сколько вывезли и продали. Какие рекорды бьем.
13:49:06 22-02-2024
Гость (13:30:05 22-02-2024)
Да так и так вывозим и нефть и алмазы и золото и лес, поинт... Речь-то о бесплатном грабеже.
14:58:14 22-02-2024
Гость (12:25:36 22-02-2024) Ну какие тут сугубо экономические причины и следствия?Мирово... ты хоть отдыхаешь, трудяга? все время здесь орешь. Разъясни нам, что такое "оппиков". Гугл знает только это: Это современное косметическое средство, специально разработанное для коррекции проблемных зон (залысин) у людей с редеющими или не густыми волосами
Какие залысины, дурень? чему ты тут людей поучаешь?
14:26:17 22-02-2024
Поп людей убивал ?
14:39:06 22-02-2024
Гость (14:26:17 22-02-2024) Поп людей убивал ?... Нет, только попов
16:03:32 22-02-2024
Оппики,они же оппозиционеры-это люди,которые противопоставляют себя действующей власти.Ровно 10 лет назад в соседней стране они вышли на улицы Киева и начали нападать на представителей правопорядка,поджигая их и давя тракторами.100 человек при этом отправились на небо.Пришла другая власть,но что совершенно удивительно люди в Крыму и на Донбассе эту власть не приняли и встали в оппозицию к вновь пришедшей.В Крыму до гражданской войны не дошло,а в Луганской и Донецкой областях дошло до бомбовых и ракетных ударов.В Донецке они продолжаются до сих пор.Так что?Слава оппозиции?Или как?
16:39:07 22-02-2024
Гость (16:03:32 22-02-2024) Оппики,они же оппозиционеры-это люди,которые противопоставля... иди умойся. Остынь немного. А то тебя, старого, инсульт разобьет. Слишком нервная у тебя работа комментарии комментировать)
17:11:50 22-02-2024
Гость (16:39:07 22-02-2024) иди умойся. Остынь немного. А то тебя, старого, инсульт разо... А ты что делаешь?))Не напрягайся,прими слабительного.
11:37:53 27-02-2024
Нет никакого фронта-линия соприкосновения а это другое