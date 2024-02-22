Правила жизни. Священник-участник СВО о братстве на фронте, чудесах и глупых вопросах

Протоиерей рассказывает, как можно помочь бойцам на фронте и что самое сложное для тех, кто вернулся

22 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Говорят, на фронте молитвы летят прямо к небу. Гость "Переговорки" на amic.ru – участник СВО, протоиерей, заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю Владислав Лапердин подтверждает, что это так. А еще отмечает, что на войне становится понятно, кто перед тобой, так как "каков человек есть, то и вылезает в нем наружу". И именно поэтому отношения там честнее и искреннее. Накануне Дня защитника Отечества поговорили о том, что делает священник в зоне военных действий, каков настрой бойцов, какая помощь нужна солдатам на фронте, а какая – в тылу. Что самое тяжелое для вернувшихся домой и какие "глупые вопросы" не надо им задавать. А еще говорили о чудесах и о том, где больше гибнет людей: на войне или в мирное время.

Кто в "Переговорке"



Владислав Лапердин, участник СВО, протоиерей, заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю.



Родился 20 апреля 1973 года в г. Барнауле.

Образование высшее: в 2010-м окончил БПДС, специальность "Преподаватель истории".

С 1993-го по 1995-й обучался в МДАиС.

С 1996-го по 2023-й – служащий Барнаульской епархии РПЦ.

С августа 2022 года заместитель командира добровольческого отряда "Барс-24Р" по воспитательной части.

С июня 2023 года заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного Фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю.



Награды: орден Серафима Саровского II степени;

медаль патриарха Тихона;

медаль святителя Макария Алтайского;

представлен к медали "За отвагу" в 2022 году.

01:32 "Тянешь лямку, как другие военнослужащие". О том, что делает священник на фронте и история о чуде, когда "Бог помог".

0:11 О том, каков настрой наших солдат на линии боевых действий.

03:35 Правда ли, что СВО не похожа ни на какие другие боевые действия и почему?

04:01 Об оснащении армии.

04:41 "Каков человек есть, то и вылезает в нем наружу". Об отношениях между людьми на войне.

06:25 "Банька из артиллерийских ящиков". О том, почему солдатам важна помощь, которую им собирают в тылу. Любая. Даже детские рисунки.

08:21 "Женщины нам торты пекли". Как относятся местные жители к российским солдатам.

10:24 Какую помощь фонд "Защитники Отечества" оказывает военнослужащим, ветеранам и их семьям.

12:02 "В четыре часа просыпаются все ветераны". Что самое сложное для ветерана, который вернулся домой, как ему помочь ("кормить вовремя, озадачивать работой") и какие "глупые вопросы" не задавать.

16:05 "Маму любят, даже если она некрасивая или строгая". О воспитании патриотизма у молодежи. Гость рассказывает, о чем говорит со своим сыном.

22:45 "Правила жизни там такие". О том, как библейское "не убий" сочетается с войной.

25:01 Какой должна быть молитва?

26:17 Истории о том, как атеисты становятся верующими.