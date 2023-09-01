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Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС

Кабмин обратился к парламенту с просьбой ратифицировать его

01 сентября 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Проект документа пока не опубликован. Решение парламента по ратификации неизвестно.

Напомним, 17 марта МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Путина по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям. В Кремле назвали ордер "возмутительным и неприемлемым". Также там подчеркивали, что Россия и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда.

Политика

Комментарии 2

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Владимир В.

07:29:35 02-09-2023

До чего же пошло ведет себя Пашинян по отношению К России.Не могу понять т.н.большую политику: ну на хрена,простите, нам нужны такие друзья. И зачем мы ей помогаем. Отправить 5 млн ариян на родную родину.Пусть там работают.Задача наших "друзей" ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛА ТОЛЬКО пОДОИТЬ РОССИЮ И СССР.А ОКАЗАЛОСЬ,ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРНЫМИ ОСТАЛИСЬ НАМ ТОЛЬКО БЕЛОРУССИЯ И КНДР.

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АраДругБратан

08:08:09 02-09-2023

Приезжай дорогой Владимир Владимирович, джан !!!

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