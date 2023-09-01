Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС
Кабмин обратился к парламенту с просьбой ратифицировать его
01 сентября 2023, 23:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Проект документа пока не опубликован. Решение парламента по ратификации неизвестно.
Напомним, 17 марта МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Путина по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям. В Кремле назвали ордер "возмутительным и неприемлемым". Также там подчеркивали, что Россия и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда.
07:29:35 02-09-2023
До чего же пошло ведет себя Пашинян по отношению К России.Не могу понять т.н.большую политику: ну на хрена,простите, нам нужны такие друзья. И зачем мы ей помогаем. Отправить 5 млн ариян на родную родину.Пусть там работают.Задача наших "друзей" ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛА ТОЛЬКО пОДОИТЬ РОССИЮ И СССР.А ОКАЗАЛОСЬ,ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРНЫМИ ОСТАЛИСЬ НАМ ТОЛЬКО БЕЛОРУССИЯ И КНДР.
08:08:09 02-09-2023
Приезжай дорогой Владимир Владимирович, джан !!!