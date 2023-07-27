Судью, выдавшую ордер на арест Путина, объявили в розыск
Неизвестно, по какой именно уголовной статье разыскивают судью
27 июля 2023, 14:27, ИА Амител
Судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента России Владимира Путина, объявили в розыск, сообщает ТАСС.
"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ", – указано в базе розыска МВД РФ.
Неизвестно, по какой именно уголовной статье разыскивают судью.
Напомним, 17 марта МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Путина по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям. В Кремле назвали ордер "возмутительным и неприемлемым". Также отметили, что Россия и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "арест" президента России равносилен объявлению войны.
14:41:52 27-07-2023
зачем розыск? приезжайте в Гаагу и заберите, если сможете
16:08:12 27-07-2023
Гость (14:41:52 27-07-2023) зачем розыск? приезжайте в Гаагу и заберите, если сможете... Абсолютно с Вами согласен. Розыск, в международный? Кто ее разыскивать будет???
15:16:35 27-07-2023
Кого еще из МУС объявили в розыск в России? 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. 22 июня ведомство объявило в розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Росарио Айталу по тому же обвинению. Вот это настоящий ответ настоящего государства! Плохо что пиарить такие вещи в СМИ пока получается хуже чем пиарить криминал.
16:03:12 27-07-2023
Действительно, а по какой статье разыскивают)
16:17:42 27-07-2023
Гость (16:03:12 27-07-2023) Действительно, а по какой статье разыскивают)... Был бы человек - статья найдется!
16:51:44 27-07-2023
Смешно.
16:54:46 27-07-2023
А мне просто интересно: а тут вся антиправительственная плесень собралась, или есть еще у кого нет интернета? Вы чему тут ухмыляетесь? Вы знаете повод по которому эта частная лавочка в Гааге объявила в розыск Путина? Типа детей Донбасса вывезли (по их мнению украли) в Россию. То есть детей спасали от обстрелов, которые происходят постоянно с той стороны, но по логике этой частной лавочки их украли. А вы, смеющиеся клоуны, знаете, что те же самые США не признали юрисдикцию МУС? Хохляндия - и та не признает. И вот ответьте мне - чему вы, полупокеры, улыбаетесь?
21:13:58 27-07-2023
Гость (16:54:46 27-07-2023) А мне просто интересно: а тут вся антиправительственная плес... Вот хоть один бы из вас мне смог связанно объяснить почему меня минусует) что именно вас не устраивает в моих словах? Вы же мои соотечественники) как у вас может быть вражеский взгляд? Что вы за люди такие?
17:48:07 27-07-2023
Сколь аерёвочке не вейся...
19:50:06 27-07-2023
Гость (17:48:07 27-07-2023) Сколь аерёвочке не вейся...... Это ты потом в слезах будешь следователю мямлить, дескать совсем не то имел в виду и думал, что ВПН и прочие анонимайзеры тебя спрячут на 100%.
20:26:28 27-07-2023
Очень долго муму сношали. Складывается впечатление что выжидали. По мне Путин обязан всех силовиков отправить минимум в отставку а максимум к праотцам. Надоело. Как какой то антигосударственный катаклизм так силовики все подряд как прибитые мешком парализованной воли хотя полномочий для этих ситуаций полно.
11:02:50 28-07-2023
клоуны и с одной и с другой стороны