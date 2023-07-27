Судью, выдавшую ордер на арест Путина, объявили в розыск

Неизвестно, по какой именно уголовной статье разыскивают судью

27 июля 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента России Владимира Путина, объявили в розыск, сообщает ТАСС.

"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ", – указано в базе розыска МВД РФ.

Неизвестно, по какой именно уголовной статье разыскивают судью.

Напомним, 17 марта МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Путина по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям. В Кремле назвали ордер "возмутительным и неприемлемым". Также отметили, что Россия и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "арест" президента России равносилен объявлению войны.