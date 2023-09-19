Правительство будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров

Мера начнет действовать в 2024 году

19 сентября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство РФ признало угрозой использование виртуальных мобильных номеров, пишет ТАСС.

Как отмечается, виртуальные номера, которые чаще всего принадлежат иностранным операторам связи, позволяют злоумышленникам создавать временные аккаунты в мессенджерах и соцсетях. Тем самым они могут размещать там противоправную информацию и заниматься мошенничеством.

Блокировать сервисы по выдаче таких номеров начнут с 1 сентября 2024 года.

Накануне ФАС после жалоб абонентов обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В случае неисполнения предупреждений компаниям пригрозили уголовными делами.

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, в свою очередь, призвал не требовать от операторов не повышать тарифы на связь.