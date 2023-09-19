Правительство будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мера начнет действовать в 2024 году
19 сентября 2023, 14:15, ИА Амител
Правительство РФ признало угрозой использование виртуальных мобильных номеров, пишет ТАСС.
Как отмечается, виртуальные номера, которые чаще всего принадлежат иностранным операторам связи, позволяют злоумышленникам создавать временные аккаунты в мессенджерах и соцсетях. Тем самым они могут размещать там противоправную информацию и заниматься мошенничеством.
Блокировать сервисы по выдаче таких номеров начнут с 1 сентября 2024 года.
Накануне ФАС после жалоб абонентов обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В случае неисполнения предупреждений компаниям пригрозили уголовными делами.
Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, в свою очередь, призвал не требовать от операторов не повышать тарифы на связь.
14:34:15 19-09-2023
Гениально, до 1 сентября 24 года правительство устраивает, что с виртуальных номеров, которые принадлежат иностранным операторам связи, позволяют злоумышленникам создавать временные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, размещать там противоправную информацию и совершать мошеннические действия. )))
15:38:37 19-09-2023
ВВП (14:34:15 19-09-2023) Гениально, до 1 сентября 24 года правительство устраивает, ч... Нет, их это тоже не устраивает. Просто они не могут фарш провернуть назад. В основном эта шляпа использовалась для обхода западных санкций против России со стороны Эппл, Гугл, игровых площадок типа Иксбокс или Сони ПС. Но потенциально неконтролируемые аккаунты могут быть использованы и в иных целях, чему государство активно недовольно.