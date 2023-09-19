Депутат предложил не требовать от операторов не повышать цены на связь

По мнению Антона Горелкина, инфляцию и сложные обстоятельства в условиях санкций отрицать нельзя

19 сентября 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал не требовать от российских операторов не повышать тарифы на связь.

Накануне ФАС после жалоб абонентов обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В случае неисполнения предупреждений компаниям пригрозили уголовными делами.

"Не уверен, что нужно продолжать требовать от операторов не повышать тарифы, а ведь именно из-за этого появляются такие ухищрения, как запрет бесплатной раздачи трафика", – написал парламентарий в телеграм-канале.

Он отметил, что инфляцию и сложные обстоятельства в условиях санкций, в которых работает отрасль, отрицать нельзя. И добавил, что основной объем трафика на сегодня генерирует YouTube, но при этом платить за него обяжут российский бизнес.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не будут блокировать YouTube, пока не появится адекватная замена. В противном случае "заложниками станут пользователи".