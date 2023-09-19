Депутат предложил не требовать от операторов не повышать цены на связь
По мнению Антона Горелкина, инфляцию и сложные обстоятельства в условиях санкций отрицать нельзя
19 сентября 2023, 10:40, ИА Амител
Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал не требовать от российских операторов не повышать тарифы на связь.
Накануне ФАС после жалоб абонентов обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В случае неисполнения предупреждений компаниям пригрозили уголовными делами.
"Не уверен, что нужно продолжать требовать от операторов не повышать тарифы, а ведь именно из-за этого появляются такие ухищрения, как запрет бесплатной раздачи трафика", – написал парламентарий в телеграм-канале.
Он отметил, что инфляцию и сложные обстоятельства в условиях санкций, в которых работает отрасль, отрицать нельзя. И добавил, что основной объем трафика на сегодня генерирует YouTube, но при этом платить за него обяжут российский бизнес.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не будут блокировать YouTube, пока не появится адекватная замена. В противном случае "заложниками станут пользователи".
10:48:17 19-09-2023
Ну товарищ из ГД должен знать, что инфляция у нас в районе 5% так что раз в два года на 10% пусть поднимают
12:06:17 19-09-2023
Гость (10:48:17 19-09-2023) Ну товарищ из ГД должен знать, что инфляция у нас в районе 5... Неправда. На cbr.ru 5,2%)))))))))))))))
15:05:26 19-09-2023
Лично мой тариф в этом году поднялся в цене на 20%. У "российских операторов" своя статистика по инфляции!
16:51:52 19-09-2023
Гость (15:05:26 19-09-2023) Лично мой тариф в этом году поднялся в цене на 20%. У "росси... Меняйте оператора, мой тариф вырос на 4%.
12:04:42 19-09-2023
Что от Депутата можно было услышать, кроме разрешения повышения?!!! Это как: "голодный сытому не вразумит!" Предсказуемо депутатство!
22:02:38 19-09-2023
Гость (12:04:42 19-09-2023) Что от Депутата можно было услышать, кроме разрешения повыше... Лоббист наверняка четверки операторов.Повысили существенно на мобсвязь. Так и должно быть при капитализме, тем более российском.Конкуренция не за снижение, а за повышение тарифов. И пора бы вводить посекундную тарификацию.
12:28:38 19-09-2023
А от продавцов бензина - на бензин. А от коммунальщиков - на их услуги. И так для всех. Все же равны