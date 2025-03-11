Правительство не поддержало идею продавать алкоголь по справке на "Госуслугах"
И назвало причины, по которым законопроект "не проходит"
11 марта 2025, 12:11, ИА Амител
Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, сообщает РИА Новости.
Напомним, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он указал, что в последние годы в РФ наблюдается стремительный рост употребления спиртного, поэтому предложил отправлять людей к наркологу на обследование, после которого все данные занесут в "Госуслуги".
В правительстве отметили, что законопроект не разъясняет механизм реализации запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом.
Кроме того, уверены в кабмине, нововведение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать нелегальный алкоголь, представляющий опасность для жизни и здоровья.
Также, добавили в правительстве, законопроект предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения России пройти консультирование с наркологом, что приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации.
Ранее в Госдуме предложили ввести "один день без алкоголя" в неделю, чтобы люди в воскресенье готовились к рабочей неделе и проводили время с семьей.
12:30:09 11-03-2025
и торты не продавать без справки от диетолога
12:33:58 11-03-2025
Гость (12:30:09 11-03-2025) и торты не продавать без справки от диетолога... Да вообще ничего никому не продавать. Ввести талоны, продавать по нормам. Одежду - по нормам потребительской корзины, на сколько там трусов должно хватать, года на три? Зато сразу будет избыток всего.
13:40:08 11-03-2025
получать пол единицы в месяц и такую дичь нести, пролезшую три чтения в гд и дожившую до правительства
16:40:48 11-03-2025
депутата Госдумы Андрея Свинцова бы тоже проверить, и не допускать к раобте без справки