Правительство не поддержало идею продавать алкоголь по справке на "Госуслугах"

И назвало причины, по которым законопроект "не проходит"

11 марта 2025, 12:11, ИА Амител

Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, сообщает РИА Новости.

Напомним, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он указал, что в последние годы в РФ наблюдается стремительный рост употребления спиртного, поэтому предложил отправлять людей к наркологу на обследование, после которого все данные занесут в "Госуслуги".

В правительстве отметили, что законопроект не разъясняет механизм реализации запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом.

Кроме того, уверены в кабмине, нововведение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать нелегальный алкоголь, представляющий опасность для жизни и здоровья.

Также, добавили в правительстве, законопроект предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения России пройти консультирование с наркологом, что приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации.

Ранее в Госдуме предложили ввести "один день без алкоголя" в неделю, чтобы люди в воскресенье готовились к рабочей неделе и проводили время с семьей.