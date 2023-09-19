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Путин потребовал укрепить рубль

Глава государства выразил надежду, что кабмин и ЦБ сработают "профессионально" и "согласованно"

19 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля, пишет ТАСС.

На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент сказал, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты.

Он отметил, что по этому вопросу "необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения", а также выразил надежду, что кабмин и ЦБ сработают "профессионально" и "согласованно".

В ходе мероприятия Путин также заявил, что ситуация в российской экономике по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов. По его словам, этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление.

Экономика Владимир Путин

Комментарии 15

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Гость

11:35:02 19-09-2023

Хотя бы по 90 чтобы был доллар. И бензин по 45

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Гость

11:38:46 19-09-2023

Смешно.

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Гость

11:51:20 19-09-2023

Поезд, стой! Раз, два!

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Гость

11:56:15 19-09-2023

Как Рутрекер работает? Мы же его запретили (с) Рубль, видимо, должен подпрыгнуть, отдать честь и укрепиться.

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Гость

11:59:57 19-09-2023

Собака брешет, караван идет ( Что бы не говорил, рубль будет падать)

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Гость

12:02:34 19-09-2023

Постоянно сам у себя что-то требует....

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гость

12:10:20 19-09-2023

В тандем ЦБ + Правительство не верю: как в басне, а Васька слушает, да есть. Это про ЦБ

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Гость

12:17:36 19-09-2023

А че раньше не потребовал?

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Гость

12:22:15 19-09-2023

За 1 доллар 1 рубль, тогда проголосую за него

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Гость

04:03:30 20-09-2023

Гость (12:22:15 19-09-2023) За 1 доллар 1 рубль, тогда проголосую за него... Сейчас будет 100 и деноминация на 2 нуля.

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Гость

12:34:35 19-09-2023

Смешно, а не потребовал бы и не поручил, то рубль бы рос по прежнему, просто чудо президент, создал такую систему где все начинают работать только после поручения.)))

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Коля

12:57:02 19-09-2023

Ещё бы Путин и депутаты отвечали бы за то что обещает цены бы им не было! А то один обещает снижение цен на бензин, другой рост экономики, третий укрепления рубля, четвертый победы, пятый улучшение демографии - и когда это всё не улучшается, а ухудшается вопреки обещаниям никто из них не ответил, не покинул свой пост.

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Гость

13:32:09 19-09-2023

Он отлично его укрепил за годы продуктивной работы

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Леня

16:08:29 19-09-2023

Потребовал, за сотку перевалил

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Мерзопакость

20:09:41 19-09-2023

Постой паровоз, не стучите колёса, Вова нажми на тормоз аааа, я в рубль не верю но есть надежда всегда ааа, что я останусь без гроша!!!

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