Путин потребовал укрепить рубль
Глава государства выразил надежду, что кабмин и ЦБ сработают "профессионально" и "согласованно"
19 сентября 2023, 11:29, ИА Амител
Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля, пишет ТАСС.
На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент сказал, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты.
Он отметил, что по этому вопросу "необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения", а также выразил надежду, что кабмин и ЦБ сработают "профессионально" и "согласованно".
В ходе мероприятия Путин также заявил, что ситуация в российской экономике по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов. По его словам, этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление.
11:35:02 19-09-2023
Хотя бы по 90 чтобы был доллар. И бензин по 45
11:38:46 19-09-2023
Смешно.
11:51:20 19-09-2023
Поезд, стой! Раз, два!
11:56:15 19-09-2023
Как Рутрекер работает? Мы же его запретили (с) Рубль, видимо, должен подпрыгнуть, отдать честь и укрепиться.
11:59:57 19-09-2023
Собака брешет, караван идет ( Что бы не говорил, рубль будет падать)
12:02:34 19-09-2023
Постоянно сам у себя что-то требует....
12:10:20 19-09-2023
В тандем ЦБ + Правительство не верю: как в басне, а Васька слушает, да есть. Это про ЦБ
12:17:36 19-09-2023
А че раньше не потребовал?
12:22:15 19-09-2023
За 1 доллар 1 рубль, тогда проголосую за него
04:03:30 20-09-2023
Гость (12:22:15 19-09-2023) За 1 доллар 1 рубль, тогда проголосую за него... Сейчас будет 100 и деноминация на 2 нуля.
12:34:35 19-09-2023
Смешно, а не потребовал бы и не поручил, то рубль бы рос по прежнему, просто чудо президент, создал такую систему где все начинают работать только после поручения.)))
12:57:02 19-09-2023
Ещё бы Путин и депутаты отвечали бы за то что обещает цены бы им не было! А то один обещает снижение цен на бензин, другой рост экономики, третий укрепления рубля, четвертый победы, пятый улучшение демографии - и когда это всё не улучшается, а ухудшается вопреки обещаниям никто из них не ответил, не покинул свой пост.
13:32:09 19-09-2023
Он отлично его укрепил за годы продуктивной работы
16:08:29 19-09-2023
Потребовал, за сотку перевалил
20:09:41 19-09-2023
Постой паровоз, не стучите колёса, Вова нажми на тормоз аааа, я в рубль не верю но есть надежда всегда ааа, что я останусь без гроша!!!