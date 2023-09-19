Путин потребовал укрепить рубль

Глава государства выразил надежду, что кабмин и ЦБ сработают "профессионально" и "согласованно"

19 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля, пишет ТАСС.

На совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент сказал, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты.

Он отметил, что по этому вопросу "необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения", а также выразил надежду, что кабмин и ЦБ сработают "профессионально" и "согласованно".

В ходе мероприятия Путин также заявил, что ситуация в российской экономике по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов. По его словам, этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление.