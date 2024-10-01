Следующая пенсия придет уже в повышенном размере

01 октября 2024, 11:19, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

С 1 октября сразу у нескольких категорий россиян вырастет размер пенсии. Прежде всего речь идет о бывших военных, для которых провели отдельную индексацию. Но есть и другие граждане, которые могут рассчитывать на прибавку.

О том, кто начнет получать повышенную пенсию с 1 октября 2024 года, – в материале amic.ru.

1 У кого в России выросли пенсии с 1 октября 2024 года? Основных категорий три. Прежде всего, речь идет о бывших военнослужащих – их пенсии 1 октября были проиндексированы. Также повышенную пенсию начнут получать россияне, отметившие 80-летие в сентябре 2024 года. Кроме того, размер ежемесячного платежа увеличится у пенсионеров, уволившихся с работы в прошлом месяце.

2 На сколько повысили пенсии военным с 1 октября? На 5,1%. Изначально планировалось, что военные пенсии будут увеличены на 4,5%, но затем уровень индексации пересчитали с учетом прогноза инфляции. При этом невозможно сказать, сколько прибавка составит в рублях: все зависит от каждого конкретного случая. При расчете военной пенсии учитывают звание, должность, выслугу лет и многое другое. При этом средний размер военной пенсии по стране после 1 октября составит 41 600 рублей.

3 Кто в России получает военную пенсию? Военную пенсию получают не только бывшие военнослужащие. Также ее выплачивают категориям, приравненным к военным. Это бывшие служащие МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур.

4 На сколько вырастут пенсии у тех, кому исполнилось 80 лет? На 8134 рубля 88 копеек. Это размер фиксированной пенсионной выплаты, которая входит в структуру пенсии. По достижении человеком 80-летия эта сумма удваивается. Кстати, такую же прибавку получат пенсионеры, оформившие в сентябре 2024 года I группу инвалидности. При этом удвоение фиксированной ставки проводят лишь один раз: если у пенсионера уже есть инвалидность, по достижении 80-летия прибавку он не получит.