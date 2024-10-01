Военные и не только. Кому повысили пенсии с 1 октября 2024 года?
Следующая пенсия придет уже в повышенном размере
01 октября 2024, 11:19, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
С 1 октября сразу у нескольких категорий россиян вырастет размер пенсии. Прежде всего речь идет о бывших военных, для которых провели отдельную индексацию. Но есть и другие граждане, которые могут рассчитывать на прибавку.
О том, кто начнет получать повышенную пенсию с 1 октября 2024 года, – в материале amic.ru.
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У кого в России выросли пенсии с 1 октября 2024 года?
Основных категорий три.
Прежде всего, речь идет о бывших военнослужащих – их пенсии 1 октября были проиндексированы.
Также повышенную пенсию начнут получать россияне, отметившие 80-летие в сентябре 2024 года.
Кроме того, размер ежемесячного платежа увеличится у пенсионеров, уволившихся с работы в прошлом месяце.
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На сколько повысили пенсии военным с 1 октября?
На 5,1%. Изначально планировалось, что военные пенсии будут увеличены на 4,5%, но затем уровень индексации пересчитали с учетом прогноза инфляции.
При этом невозможно сказать, сколько прибавка составит в рублях: все зависит от каждого конкретного случая. При расчете военной пенсии учитывают звание, должность, выслугу лет и многое другое. При этом средний размер военной пенсии по стране после 1 октября составит 41 600 рублей.
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Кто в России получает военную пенсию?
Военную пенсию получают не только бывшие военнослужащие. Также ее выплачивают категориям, приравненным к военным. Это бывшие служащие МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур.
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На сколько вырастут пенсии у тех, кому исполнилось 80 лет?
На 8134 рубля 88 копеек. Это размер фиксированной пенсионной выплаты, которая входит в структуру пенсии. По достижении человеком 80-летия эта сумма удваивается.
Кстати, такую же прибавку получат пенсионеры, оформившие в сентябре 2024 года I группу инвалидности. При этом удвоение фиксированной ставки проводят лишь один раз: если у пенсионера уже есть инвалидность, по достижении 80-летия прибавку он не получит.
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На сколько вырастут пенсии у тех, кто в сентябре уволился с работы?
Здесь все зависит от того, сколько индексаций пенсионер пропустил, пока продолжал трудовую деятельность. После увольнения ему положены все упущенные повышения.
Напомним, уже с 2025 года пенсии работающих пенсионеров начнут индексировать вместе со всеми. О том, как будут проводить эту индексацию и какой прибавки ждать с 1 января, читайте в материале amic.ru.
20:27:02 01-10-2024
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