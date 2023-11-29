Правительство РФ хочет на Алтае провести эксперимент с гостевыми домами

Закон о гостевых домах, который ждут на Алтае, может вступить в силу в 2024 году

29 ноября 2023, 16:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край и Республику Алтай предложили добавить в список регионов, где запустят эксперимент по использованию индивидуальных жилых домов для официальной гостиничной деятельности, пишет "Парламентская газета".

Напомним, закон о гостевых домах, который ждут на Алтае, может вступить в силу в 2024 году. Документ предлагает ввести понятие гостевого дома, критерии признания индивидуального жилого дома гостевым домом, а также механизм включения гостевых домов в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Эксперимент предлагается провести в южных регионах: в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Однако правительство РФ предложило добавить еще три территории.

"В перечень субъектов, на территории которых осуществляется реализация эксперимента, следует включить Республику Алтай, Дагестан и Алтайский край", - говорится в сообщении.

Также авторов законопроекта попросили уточнить определение понятий "гостевой дом" и "собственник гостевого дома".