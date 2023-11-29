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Правительство РФ хочет на Алтае провести эксперимент с гостевыми домами

Закон о гостевых домах, который ждут на Алтае, может вступить в силу в 2024 году

29 ноября 2023, 16:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край и Республику Алтай предложили добавить в список регионов, где запустят эксперимент по использованию индивидуальных жилых домов для официальной гостиничной деятельности, пишет "Парламентская газета".

Напомним, закон о гостевых домах, который ждут на Алтае, может вступить в силу в 2024 году. Документ предлагает ввести понятие гостевого дома, критерии признания индивидуального жилого дома гостевым домом, а также механизм включения гостевых домов в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Эксперимент предлагается провести в южных регионах: в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Однако правительство РФ предложило добавить еще три территории.

"В перечень субъектов, на территории которых осуществляется реализация эксперимента, следует включить Республику Алтай, Дагестан и Алтайский край", - говорится в сообщении.

Также авторов законопроекта попросили уточнить определение понятий "гостевой дом" и "собственник гостевого дома".

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НОВОСТИАлтай
Алтайский край Туризм Законопроекты Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

17:28:39 29-11-2023

Мы в этой жизни только гости, небесный здесь проходим тест

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Алексей

18:23:57 29-11-2023

А зачем он нужен этот закон? И так всё отлично сдаётся

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Олег

19:53:27 29-11-2023

А что получит владелец дома от этого закона?

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Гость

21:50:09 29-11-2023

Будет реестр домиков. Если не получш разрешение в министерстве по туризму, то домик не сдашь. А если сдашь, то будет незаконное предпринимательство и штраф с конфискацией домика. Почему не продолжаете новость?

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Гость

07:21:52 30-11-2023

Гость (21:50:09 29-11-2023) Будет реестр домиков. Если не получш разрешение в министерст... А ты как хотел???

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Гость

08:02:01 30-11-2023

Давно пора. И ещё налоги что бы в местный бюджет платили, а не по месту регистрации.

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