Правоохранители дадут оценку конфликту педагогов и группы активистов в бийской школе

Родители не хотят, чтобы их дети писали всероссийские проверочные работы — одна из женщин считает, что это "внешний мониторинг" успеваемости

24 апреля 2025, 16:45, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правоохранительные и надзорные органы дадут правовую оценку конфликту педагогов и родителей в бийской школе № 1. Разногласие произошло с группой активистов, которая отказывается разрешать своим детям писать всероссийские проверочные работы (ВПР).

Как сообщает "Бийский рабочий", причиной стала родительница, которая заняла принципиальную позицию в вопросах отказа от электронного учета успеваемости, предоставления медицинской карты в школу, а также в вопросах "защиты от принуждения к регистрации на электронных платформах, к сообщению личной конфиденциальной информации о себе и своей семье".

Финальной точкой конфликта стали ВПР, которые пишут дети во всех школах. Женщина настаивала, что ВПР организует Рособрнадзор, что якобы является внешним мониторингом успеваемости ребенка, а у учеников нет обязанности участвовать в таких мероприятиях.

По словам одного из активистов, в марте этого года группа родителей написала заявление с требованием не включать их детей в списки ВПР. Однако их проигнорировали. 18 апреля трое родителей попытались "сходить в школу на беседу для разъяснения ситуации", однако "попытка оказалась неудачной". В результате директор школы подала жалобы – в ПДН, КДН, Роспотребнадзор, ФСБ и МВД для привлечения женщины к "административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ" (за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

В правоохранительных органах рассказали, что сейчас конфликт находится на контроле. Проверку ведет и полиция, и прокуратура города Бийска. Действия всех участников конфликта будут подвергнуты всесторонней правовой оценке.

"По данным правоохранителей, информация о формировании в образовательном учреждении деструктивной группы и возможных провокациях взята на контроль", – заявили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В управлении образования бийской администрации также рассказали, что активисты нарушали образовательный процесс и пропускной режим. Кроме того, правовой оценке подвергнут и распространяемые одной из родительниц сообщения.

Сообщения одного из активистов / Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю