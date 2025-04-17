В Алтайском крае на сдачу ЕГЭ и ГИА зарегистрировались почти 40 тысяч школьников

Среди них почти десять тысяч одиннадцатиклассников и порядка 29 тысяч девятиклассников

17 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. Уже в мае выпускные экзамены будут сдавать почти 40 тысяч школьников. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, на сдачу ЕГЭ в 2025 году зарегистрировались почти десять тысяч одиннадцатиклассников. Сдавать ГИА в крае будут порядка 29 тысяч девятиклассников.

Не позднее чем за две недели до начала экзаменов все пункты проведения проверят на готовность к приему выпускников. Для обучающихся с ОВЗ, а также детей-инвалидов пункты проведения экзаменов организовали на дому и в больницах. Также запланированы аудитории для специальной рассадки участников с сахарным диабетом. Всего по состоянию на 16 апреля их 43, 15 из них – в 11-х классах.

Для соблюдения порядка проведения на ЕГЭ будут присутствовать более двух тысяч общественных наблюдателей. Среди них представители родительской общественности, общественных организаций и краевых муниципалитетов. Сейчас работники пунктов проведения экзаменов проходят обучение. К работе их допустят только после успешного прохождения тестирования.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. В этот день для выпускников пройдет аттестация по истории, литературе и химии. Первые экзамены для девятиклассников – по иностранным языкам – пройдут 21 и 22 мая.