Православный миллиардер. Кто такой Константин Малофеев, на жизнь которого покушались

6 марта ФСБ сообщила о предотвращении убийства главы группы компаний "Царьград"

06 марта 2023, 17:39, ИА Амител

Фото: ТАСС

6 марта ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. По информации силовиков, его собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства, которое прикрепили на дно его автомобиля. Аналогичным образом в конце лета 2022 года спецслужбы Украины убили журналистку Дарью Дугину.

Миллиардер, православный активист, сторонник спецоперации и борец с русофобами – рассказываем, кто такой Константин Малофеев.

Биография Константина Малофеева

Малофеев родился в подмосковном Пущино. Окончил школу с серебряной медалью, в 1991-1996 годах учился в МГУ на юрфаке. На четвёртом курсе увлёкся православием.

Карьеру свою начал в инвестиционных банках. В 1998 году лишился работы и сначала открыл собственную фирму на Украине. У неё дела не пошли и он сменил ряд работ, в результате заняв должность руководителя департамента корпоративных финансов МДМ-Банка.

В 2005 году основал свой инвестиционный фонд Marshall Capital Partners. Вкладывался в новые технологии, транспорт, производство продуктов питания, ретейл и недвижимость. К 2012 году фонд управлял активами на 1,5 млрд долларов, в том числе и 10% акций "Ростелекома". К 2015 году уже продал долю в "Ростелекоме" более чем за 25 млрд рублей, сосредоточившись на общественной жизни.

Публичная деятельность Малофеева

С 2010 года Малофеев создал "Лигу безопасного интернета", которая разработала проект закона о защите детей от противоправной информации и ограничении доступа к ней в Сети. После его принятия в 2012 году в России был создан единый реестр запрещённых сайтов.

В 2015 году он запустил собственный телеканал "Царьград". Канал рассказывает новости с христианской точки зрения. Он выпускает довольно резкие материалы с критикой российских чиновников, стран Запада, либерально-настроенной общественности, русофобов, зарубежных политиков и других.

В 2020 году YouTube удалил аккаунт "Царьграда". Малофеев в ответ подал в суд. В 2022 году пресс-служба телеканала сообщила, что по решению российского суда вещатель получил от американской корпорации Google 1 млрд рублей неустойки.

Константин Малофеев в политике

В 2012 году Малофеев пытался стать сенатором, однако проиграл на выборах – из-за подозрений в подкупе избирателей его кандидатуру чуть не сняли с голосования, а в сенаторы в итоге выдвинули другого человека.

Как сообщает "Секрет Фирмы", в 2014 году зарубежные СМИ называли его спонсором "русской весны". Его бывший пиарщик Александр Бородай стал первым главой ДНР, а глава службы безопасности Игорь Гиркин (также известный под фамилией Стрелков) – министром обороны республики.

Малофеев одним из первых россиян, которые попали под санкции Евросоюза и США. Поддержал специальную военную операцию. Он отдал на поддержку спецоперации деньги, присуждённые российским судом за блокировку YouTube-канала "Царьграда".

"Весь мир должен молиться на победу России, потому что это может закончиться только двумя путями: либо победа России, либо ядерный апокалипсис", – заявлял он.