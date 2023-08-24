Праздничные мероприятия на День города пройдут во всех районах Барнаула

Большинство парков Барнаула ко Дню города подготовили свои программы

24 августа 2023, 14:41, ИА Амител

День города в "Лесной сказке"/ Фото: amic.ru

Праздничные концерты и другие мероприятия ко Дню города состоятся во всех районах Барнаула. Каждый из них подготовит свою афишу. Об этом сообщил председатель комитета по культура Барнаульской мэрии Валерий Паршков на пресс-конференции 24 августа.

По его словам, насыщенную программу подготовят большинство парков краевой столицы. Например, в парке "Арлекино" пройдёт выставка техники и концерт. В каждом районе города состоится и выставка цветов, отметил Паршков.

Также известно, что в парке "Лесная сказка" состоится концерт с песнями и танцами, также в Индустриальном районе пройдут наградные мероприятия.

Подробное расписания мероприятий в спальных районах районах в мэрии пообещали выставить в ближайшее время.

Кроме того, уже известно, где в Барнауле пройдут салюты. Они также состоятся во всех районах города. 2 сентября в 22:00 они состоятся на следующих локациях:

сквер Германа Титова (Октябрьский район)

площадь Мира (Ленинский район)

парк "Лесная сказка" (Индустриальный район)

около ДК в поселке Южном (Центральный район)

площадь Сахарова (Железнодорожный район).

Главным будет салют на площади Сахарова.

Отметим, что в центре в День города 2 сентября главные события пройдут на площади Сахарова. Там состоится спортивный фестиваль, творческая программа "Барнаул молодёжный", финал конкурса "Мисс Барнаул" и фестиваль "Русское лето. Zа Россию", на котором выступят группы "7Б", "Рви Меха", "Фогель и Ко", а также Ольга Кормухина и Диана Завидова.

На "Нулевом километре" пройдёт фестиваль национальных культур, на ул. Мало-Тобольской пройдёт выставка "Барнаул туристский" и гастро-фестиваль "Барнаул. Путешествие со вкусом". Пешеходная улица будет оформлена в стиле стим-панк, там пройдут квизы, мастер-классы, театральные постановки, будет детская игровая зона. А на "Старом базаре" состоится межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".