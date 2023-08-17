Какие звезды приедут в Барнаул на День города и что можно будет посмотреть

Власти Барнаула рассказали о программе на День города 2023

17 августа 2023, 17:49, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

День города состоится в Барнауле 2 сентября. На него приедет сразу несколько московских артистов. Кроме того, запланировано множество выступлений, выставок, фестивалей, мастер-классов, викторин, конкурсов и розыгрышей. В центре Барнаула возведут национальную деревню, представят промышленную продукцию, организуют развлечения для детей и так далее. 17 августа в мэрии Барнаула состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднику, где власти рассказали о самых главных событиях Дня города 2023, сообщает пресс-служба мэрии.

Что будет на площади Сахарова и кто из звезд приедет?

Площадь Сахарова станет главным местом празднования Дня города. Здесь установят сцену и локальные площадки городских организаций и предприятий. Для жителей и гостей города проведут спортивный фестиваль.

Затем на сцене выступят лучше музыканты и танцоры Барнаула и пройдет концертная молодежная программа с участием творческих коллективов вузов "Барнаул молодежный".

Вечером на площади Сахарова состоится фестиваль "Русское лето. Zа Россию". На нем выступят москвичи – группа Дианы Завидовой и "7Б", новосибирский коллектив "Рви Меха" и барнаульская группа "Фогель и Ко". А в конце концерта – рок-певица Ольга Кормухина.

Концерт в Барнауле/ Фото: amic.ru

Что еще будет в центре города?

Другими важными локациями центра города станут Нулевой километр и ул. Мало-Тобольская. На Нулевом километре пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей живем в Барнауле". Там барнаульцы смогут познакомиться с традициями разных народов и поучаствовать в мастер-классах.

Много активностей будет на ул. Мало-Тобольской. Там с 11 до 21 часа будет работать выставка "Барнаул туристский". В рамках нее состоятся сценические выступления, будут работать и тематические зоны. В исторической зоне проведут мастер-классы от ремесленников, там будут выступления загримированных артистов, викторина "Барнаул туристический" и квесты. В современной зоне пройдет выставка современного искусства, а также будут подведены итоги конкурса детских рисунков "С днем рождения, Барнаул". Для гостей приготовят селфи-зоны, камеру 360.

Для детей на Мало-Тобольской подготовят гигантские раскраски и установят деревянные конструкции для игр. На сцене покажут театральную постановку, музыкальные номера и барабанное шоу.

Важной частью праздника на ул. Мало-Тобольской станет фестиваль "Барнаул. Путешествие со вкусом". На нем свою продукцию представят более 50 предприятий: Барнаульский молочный комбинат, Барнаульский пивоваренный завод, "Горная аптека" и другие. Барнаульцы смогут поучаствовать в мастер-классах, в розыгрышах призов, а для детей подготовят игровую программу.

День города в Барнауле/ Фото: amic.ru

Запланирован и профессиональный конкурс среди флористов, которых будут оценивать жюри и барнаульцы. На сцене наградят также победителей конкурса на лучшее летнее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка.

Отметим, что праздничные мероприятия состоятся и до Дня города. А именно 29 и 30 августа барнаульцев наградят за выдающиеся достижения в профессии, учебе и за вклад в развитие города. 31 августа состоится открытие городской Доски Почета "Слава и гордость Барнаула". А 1 сентября во Дворце культуры города пройдет церемония вручения именных денежных выплат студентам, школьникам и другим юным талантам.

А где будет главный салют?

Главный салют города пройдет в 22 часа на площади Сахарова.

И это все мероприятия?

Нет. Будут еще мероприятия, как в центре города, так и в спальных районах. О них можно прочитать здесь.