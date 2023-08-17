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Какие звезды приедут в Барнаул на День города и что можно будет посмотреть

Власти Барнаула рассказали о программе на День города 2023

17 августа 2023, 17:49, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru
День города в Барнауле / Фото: amic.ru

День города состоится в Барнауле 2 сентября. На него приедет сразу несколько московских артистов. Кроме того, запланировано множество выступлений, выставок, фестивалей, мастер-классов, викторин, конкурсов и розыгрышей. В центре Барнаула возведут национальную деревню, представят промышленную продукцию, организуют развлечения для детей и так далее. 17 августа в мэрии Барнаула состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднику, где власти рассказали о самых главных событиях Дня города 2023, сообщает пресс-служба мэрии.

Что будет на площади Сахарова и кто из звезд приедет?

Площадь Сахарова станет главным местом празднования Дня города. Здесь установят сцену и локальные площадки городских организаций и предприятий. Для жителей и гостей города проведут спортивный фестиваль.

Затем на сцене выступят лучше музыканты и танцоры Барнаула и пройдет концертная молодежная программа с участием творческих коллективов вузов "Барнаул молодежный".

Вечером на площади Сахарова состоится фестиваль "Русское лето. Zа Россию". На нем выступят москвичи – группа Дианы Завидовой и "7Б", новосибирский коллектив "Рви Меха" и барнаульская группа "Фогель и Ко". А в конце концерта – рок-певица Ольга Кормухина.

Концерт в Барнауле/ Фото: amic.ru

Что еще будет в центре города?

Другими важными локациями центра города станут Нулевой километр и ул. Мало-Тобольская. На Нулевом километре пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей живем в Барнауле". Там барнаульцы смогут познакомиться с традициями разных народов и поучаствовать в мастер-классах.

Много активностей будет на ул. Мало-Тобольской. Там с 11 до 21 часа будет работать выставка "Барнаул туристский". В рамках нее состоятся сценические выступления, будут работать и тематические зоны. В исторической зоне проведут мастер-классы от ремесленников, там будут выступления загримированных артистов, викторина "Барнаул туристический" и квесты. В современной зоне пройдет выставка современного искусства, а также будут подведены итоги конкурса детских рисунков "С днем рождения, Барнаул". Для гостей приготовят селфи-зоны, камеру 360.

Для детей на Мало-Тобольской подготовят гигантские раскраски и установят деревянные конструкции для игр. На сцене покажут театральную постановку, музыкальные номера и барабанное шоу.

Важной частью праздника на ул. Мало-Тобольской станет фестиваль "Барнаул. Путешествие со вкусом". На нем свою продукцию представят более 50 предприятий: Барнаульский молочный комбинат, Барнаульский пивоваренный завод, "Горная аптека" и другие. Барнаульцы смогут поучаствовать в мастер-классах, в розыгрышах призов, а для детей подготовят игровую программу.

День города в Барнауле/ Фото: amic.ru

Запланирован и профессиональный конкурс среди флористов, которых будут оценивать жюри и барнаульцы. На сцене наградят также победителей конкурса на лучшее летнее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка.

Отметим, что праздничные мероприятия состоятся и до Дня города. А именно 29 и 30 августа барнаульцев наградят за выдающиеся достижения в профессии, учебе и за вклад в развитие города. 31 августа состоится открытие городской Доски Почета "Слава и гордость Барнаула". А 1 сентября во Дворце культуры города пройдет церемония вручения именных денежных выплат студентам, школьникам и другим юным талантам.

А где будет главный салют?

Главный салют города пройдет в 22 часа на площади Сахарова.

И это все мероприятия?

Нет. Будут еще мероприятия, как в центре города, так и в спальных районах. О них можно прочитать здесь.

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Комментарии 22

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Гость

18:37:43 17-08-2023

Ни чего интересного ежегодная тоскотня

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Юс

19:54:17 17-08-2023

А что значит "много активностей"?

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Гость

21:02:23 17-08-2023

Когда всё это кончится на Сахарова? Надоело! Шум и грохот! Густонаселённый район и жителей достало всё это

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Гость

21:11:42 17-08-2023

Гость (21:02:23 17-08-2023)Густонаселённый район Ну что вы несете??? Возле Сахарова рядом находится максимум 10-15-20 пятиэтажек. На этаже от трех до четырех квартир. В основном три (хрущи панельные потому что). Население преобладает престарелое. Либо квартиры сдаются студентам, которые пойдут на салют на улице глядеть. Откуда там густота жителей появилась? Многоэтажки находящиеся, ниже Песчаной и выше Молодежной, слышат только взрывы и видят цветы фейерверка. А там населения поболее будет.

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Гость

21:46:43 17-08-2023

Гость (21:02:23 17-08-2023) Когда всё это кончится на Сахарова? Надоело! Шум и грохот! Г... Кто вас туда звал? Валите по старым норам

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Гость

21:57:54 17-08-2023

А 10 - 15 - 20 пятиэтажек это мало что ли? Там не люди живут? Вот такие глупые, как вы вообще не в теме. Лучше уж молчите

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Гость

05:53:46 18-08-2023

Гость (21:57:54 17-08-2023) А 10 - 15 - 20 пятиэтажек это мало что ли? Там не люди живу... Милочка, вы прелесть какая дурочка или ужас какая дура? Если бы вы были хоть немного умнее, то вы бы поняли, что столь малое количество пятиэтажек не может нести "гордое" звание густонаселенного района. Это раз. И два. Про то, что там не люди живут - это ваша влажная фантазия. Я про такое не писал.

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Гость

00:10:25 18-08-2023

А где звëзды?

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Гость

06:38:13 18-08-2023

Гость (00:10:25 18-08-2023) А где звëзды? ... На небе!

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Гость

10:58:14 18-08-2023

Гость (00:10:25 18-08-2023) А где звëзды? ... В Израиле

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Гость

07:09:40 18-08-2023

Кормухина старее поповской собаки, 63года бабке. Она Ленина живым видела. Спасибо властям, за такой подарок!

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Гость

07:42:51 18-08-2023

Гость (07:09:40 18-08-2023) Кормухина старее поповской собаки, 63года бабке. Она Ленина ... А тебе кто нужен? Моргенштерн? Так может проще тебе котомку собрать и под зад коленкой - на обетованную землю, поближе к Моргену?

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Гость

08:57:40 18-08-2023

Гость (07:42:51 18-08-2023) А тебе кто нужен? Моргенштерн? Так может проще тебе котомку ... Ишь ты раздухарился... Храбрец сетевой... Ну ты давай, исполни угрозы-то свои... Только в реале вы все плюгавые недомерки и гадитесь от оного вида любого, кто хоть маленко покрепче. Слякоть.

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Евгений

08:19:54 18-08-2023

Кормухина, долго вспоминал,кто такая. 7б тоже свежак.яНу хоть живые ещё, они уже только по провинциальным корпоратива и ездят уже.

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Гость

08:58:10 18-08-2023

Всю нафталиновую шелупонь в Барнаул позвали.

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Гость

09:06:09 18-08-2023

ну и шняга. полное неуважение к жителям города. такое привозить на показ

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Гость

10:35:18 18-08-2023

Гость (09:06:09 18-08-2023) ну и шняга. полное неуважение к жителям города. такое привоз... А кого бы вы хотели увидеть?

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Гость

09:10:00 18-08-2023

БГГГГ, это Завидова то московская, из под Павловска. Все её прекрасно помнят по папе экс-депутату АКЗС у которого по суду московскую квартирку отжали. И если б не он до сих пор "хвосты коровам крутила"))))))

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Гость

10:23:36 18-08-2023

Ах это сладкое слово "чёс" :)

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Гость

14:04:51 18-08-2023

с нетерпением ждем наших звезд!!!наконец то придет самый лучший праздник!!!!

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Гость

11:57:32 19-08-2023

Кому не нравится езжайте в деревню!!!

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Гость

21:12:49 22-08-2023

Рви меха и 7б - класс! Только Кормухину надо не последней выпускать , а на разогрев.

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