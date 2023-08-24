Стало известно, где в Барнауле пройдут салюты на День города

Салюты в Барнауле состоятся во всех районах города

24 августа 2023, 12:32, ИА Амител

Салют в Барнауле/ Фото: amic.ru

Салюты на День города в 2023 году пройдут во всех районах Барнаула. Главный из них состоится на площади Сахарова. Об этом представители администрации города рассказали amic.ru на пресс-конференции 24 августа.

Председатель комитета по культура Барнаульской мэрии Валерий Паршков отметил, что к проведению салюта готовы все районы города. В Ленинском районе в сентябре их и вовсе будет два. Так, первый фейерверк там пройдёт 1 сентября в Научном городке.

В День города 2 сентября в 22:00 состоятся фейерверки на следующих локациях:

сквер Германа Титова (Октябрьский район)

площадь Мира (Ленинский район)

парк "Лесная сказка" (Индустриальный район)

около ДК в поселке Южном (Центральный район)

площадь Сахарова (Железнодорожный район).

Главным из них будет фейерверк на площади Сахарова.

"Салюты планируются на 22 часа. Это традиционно связано с сумерками. Нужно, чтобы это было зрелищно и чтобы до 23 часов успели всё закончить. Для людей будет ходить транспорт, он будет сосредоточен на Ленинском, Красноармейском проспектах, чтобы люди могли разъехаться. В наших интересах, чтобы люди смогли добраться до дома", – пояснил Валерий Паршков.

Кроме того, 1 сентября в 21:00 состоится салют в микрорайоне Новосиликатный около стелы "Самолет" (на ул. Новосибирская, 16в), отметили в мэрии.

Напомним, что День города пройдёт в Барнауле 2 сентября. Главным местом празднования станет площадь Сахарова. Там пройдёт спортивный фестиваль, творческая программа "Барнаул молодёжный", конкурс "Мисс Барнаул" и фестиваль "Русское лето. Zа Россию". На последний приедут группы "7Б" и "Рви Меха", выступит барнаульская группа "Фогель и Ко", рок-певица Ольга Кормухина и Диана Завидова.

На "Нулевом километре" состоится фестиваль национальных культур, а на Мало-Тобольской выставка "Барнаул туристский" и гастро-фестиваль "Барнаул. Путешествие со вкусом". Пешеходную улицу оформят в стиле стим-панк. Подробнее об основных мероприятиях можно прочитать здесь и здесь.