Стало известно, где в Барнауле пройдут салюты на День города
Салюты в Барнауле состоятся во всех районах города
24 августа 2023, 12:32, ИА Амител
Салюты на День города в 2023 году пройдут во всех районах Барнаула. Главный из них состоится на площади Сахарова. Об этом представители администрации города рассказали amic.ru на пресс-конференции 24 августа.
Председатель комитета по культура Барнаульской мэрии Валерий Паршков отметил, что к проведению салюта готовы все районы города. В Ленинском районе в сентябре их и вовсе будет два. Так, первый фейерверк там пройдёт 1 сентября в Научном городке.
В День города 2 сентября в 22:00 состоятся фейерверки на следующих локациях:
- сквер Германа Титова (Октябрьский район)
- площадь Мира (Ленинский район)
- парк "Лесная сказка" (Индустриальный район)
- около ДК в поселке Южном (Центральный район)
- площадь Сахарова (Железнодорожный район).
Главным из них будет фейерверк на площади Сахарова.
"Салюты планируются на 22 часа. Это традиционно связано с сумерками. Нужно, чтобы это было зрелищно и чтобы до 23 часов успели всё закончить. Для людей будет ходить транспорт, он будет сосредоточен на Ленинском, Красноармейском проспектах, чтобы люди могли разъехаться. В наших интересах, чтобы люди смогли добраться до дома", – пояснил Валерий Паршков.
Кроме того, 1 сентября в 21:00 состоится салют в микрорайоне Новосиликатный около стелы "Самолет" (на ул. Новосибирская, 16в), отметили в мэрии.
Напомним, что День города пройдёт в Барнауле 2 сентября. Главным местом празднования станет площадь Сахарова. Там пройдёт спортивный фестиваль, творческая программа "Барнаул молодёжный", конкурс "Мисс Барнаул" и фестиваль "Русское лето. Zа Россию". На последний приедут группы "7Б" и "Рви Меха", выступит барнаульская группа "Фогель и Ко", рок-певица Ольга Кормухина и Диана Завидова.
На "Нулевом километре" состоится фестиваль национальных культур, а на Мало-Тобольской выставка "Барнаул туристский" и гастро-фестиваль "Барнаул. Путешествие со вкусом". Пешеходную улицу оформят в стиле стим-панк. Подробнее об основных мероприятиях можно прочитать здесь и здесь.
12:43:10 24-08-2023
Раньше запускали откуда-то со стороны парка Трансмаш, хорошо было видно на пр. Ленина. Как появился Томенко, только бухают установки, а зрелища нет. В болото такой салют. Кому он нужен? Деньги народные переводят куда попало. Тоже, праздник нашли, достойный фейерверка - день города!
13:15:54 24-08-2023
А уехать всем как обычно будет "затуднительно", особенно если учесть, что с 1 Сетября количество "таксистов" будет примерно на 30% меньше.
13:19:06 24-08-2023
Гость (13:15:54 24-08-2023) А уехать всем как обычно будет "затуднительно", особенно есл... таксистов меньше на 30%, цена их услуг больше на 100%
13:39:45 24-08-2023
Прошлый год говорили не время,не до салютов сейчас. Кто там в курсе, все, мы уже победили?
00:19:25 26-08-2023
Гость (13:39:45 24-08-2023) Прошлый год говорили не время,не до салютов сейчас. Кто там ... Да, очень нечестно по отношению к ребятам, которые гибнут. Совсем не время для салютов...
14:32:48 24-08-2023
таксистов точно победили) процентов 80 были на подработке, именно они с 1 сентября уйдут с маршрутов...
15:50:15 24-08-2023
чтоб успели закончить до !! (???) или 23.00???