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Праздник к нам приходит. Барнаул потихоньку начинает облачаться в новогодний наряд

То там, то здесь на улицах появляется яркая иллюминация

05 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Новогодний Барнаул в начале декабря / Фото: amic.ru

Барнаул постепенно погружается в праздничную атмосферу Нового года! На улицах города уже появились первые яркие акценты: светодиодные фигуры создают сказочную иллюминацию, радуя глаз прохожих. Магазины не отстают и активно готовятся к празднику, украшая витрины сверкающими венками, игрушками и традиционными Дедами Морозами. Каждый день город становится все наряднее, предвкушая волшебство новогодней ночи.

Барнаул фоторепортажи Новый год
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Комментарии 5

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Гость

08:55:08 05-12-2024

я уже неделю назад ёлку поставил и на дом гирлянду прикрепил )))

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Элен без ребят

11:27:42 05-12-2024

Гость (08:55:08 05-12-2024) я уже неделю назад ёлку поставил и на дом гирлянду прикрепил... а зачем так рано?

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Гость

11:01:37 05-12-2024

не Краснодар конечно, но и деньги не те.

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Элен без ребят

11:27:18 05-12-2024

синий фонтан на пл. Советов будет и ангелы возле АГУ будут? а фонтан на пл. Октября? горожане сроднились с ними за 10 лет и скучают

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Er

13:49:41 05-12-2024

Уныло

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