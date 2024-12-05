Праздник к нам приходит. Барнаул потихоньку начинает облачаться в новогодний наряд

То там, то здесь на улицах появляется яркая иллюминация

05 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Новогодний Барнаул в начале декабря / Фото: amic.ru

Барнаул постепенно погружается в праздничную атмосферу Нового года! На улицах города уже появились первые яркие акценты: светодиодные фигуры создают сказочную иллюминацию, радуя глаз прохожих. Магазины не отстают и активно готовятся к празднику, украшая витрины сверкающими венками, игрушками и традиционными Дедами Морозами. Каждый день город становится все наряднее, предвкушая волшебство новогодней ночи.