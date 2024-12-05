Праздник к нам приходит. Барнаул потихоньку начинает облачаться в новогодний наряд
То там, то здесь на улицах появляется яркая иллюминация
05 декабря 2024, 06:15, ИА Амител
Новогодний Барнаул в начале декабря / Фото: amic.ru
Барнаул постепенно погружается в праздничную атмосферу Нового года! На улицах города уже появились первые яркие акценты: светодиодные фигуры создают сказочную иллюминацию, радуя глаз прохожих. Магазины не отстают и активно готовятся к празднику, украшая витрины сверкающими венками, игрушками и традиционными Дедами Морозами. Каждый день город становится все наряднее, предвкушая волшебство новогодней ночи.
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08:55:08 05-12-2024
я уже неделю назад ёлку поставил и на дом гирлянду прикрепил )))
11:27:42 05-12-2024
Гость (08:55:08 05-12-2024) я уже неделю назад ёлку поставил и на дом гирлянду прикрепил... а зачем так рано?
11:01:37 05-12-2024
не Краснодар конечно, но и деньги не те.
11:27:18 05-12-2024
синий фонтан на пл. Советов будет и ангелы возле АГУ будут? а фонтан на пл. Октября? горожане сроднились с ними за 10 лет и скучают
13:49:41 05-12-2024
Уныло