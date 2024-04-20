Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 20 апреля

Закупиться едой можно будет по шести адресам

20 апреля 2024, 08:10, ИА Амител

Овощи на ярмарке в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле в субботу, 20 апреля, пройдут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

На них можно купить фрукты, овощи, выпечку, мясо и другие продукты дешевле, чем на рынках и в магазинах.

Список адресов:

пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

парк спорта Алексея Смертина;

площадь Народная;

сквер Германа Титова;

пр. Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");

площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 13 апреля. На них горожане потратили 3,5 млн рублей.