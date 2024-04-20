Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 20 апреля
Закупиться едой можно будет по шести адресам
20 апреля 2024, 08:10, ИА Амител
Овощи на ярмарке в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле в субботу, 20 апреля, пройдут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
На них можно купить фрукты, овощи, выпечку, мясо и другие продукты дешевле, чем на рынках и в магазинах.
Список адресов:
- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- парк спорта Алексея Смертина;
- площадь Народная;
- сквер Германа Титова;
- пр. Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");
- площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 13 апреля. На них горожане потратили 3,5 млн рублей.
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