Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 19 апреля

Торговые площадки будут работать во всех районах города

19 апреля 2025, 08:08, ИА Амител

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В Барнауле 19 апреля пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки, сообщили в администрации города.

На них покупателям предложат куличи, выпечку, фрукты, овощи, мясо и прочие продукты. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах:

Железнодорожный – пр. Ленина, 71 (у ТЦ "Россия");

Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;

Ленинский – площадь Народная;

Октябрьский – сквер имени Германа Титова;

Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 12 апреля. На них жители города потратили 8,7 миллиона рублей.