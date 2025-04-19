Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 19 апреля
Торговые площадки будут работать во всех районах города
19 апреля 2025, 08:08, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Барнауле 19 апреля пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки, сообщили в администрации города.
На них покупателям предложат куличи, выпечку, фрукты, овощи, мясо и прочие продукты. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах:
- Железнодорожный – пр. Ленина, 71 (у ТЦ "Россия");
- Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
- Ленинский – площадь Народная;
- Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
- Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 12 апреля. На них жители города потратили 8,7 миллиона рублей.
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