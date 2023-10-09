Предприниматель, устроивший жесткое ДТП в Барнауле, пошел на поправку

Литвинова привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ

09 октября 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Предприниматель Дмитрий Литвинов, попавший в начале августа в ДТП рядом с администрацией Центрального района Барнаула, поправляется. Как сообщает "Атмосфера", изначально его состояние оценивалось как тяжелое, однако через несколько недель пострадавшего выписали на амбулаторное лечение.

Напомним, что авария произошла ранним утром 6 августа на улице Никитина. Mercedes-Benz под управлением 33-летнего Литвинова врезался в дерево. По официальной версии, водитель не выдержал скорость, не справился с управлением и наехал на препятствие. Бизнесмен с различными травмами был госпитализирован, пассажиру, 27-летней девушке, оказали помощь на месте происшествия. Сам автомобиль сильно смяло, а обломки разбросало по улице. Часть дороги оказалась перекрыта.

В ГИБДД уточнили, что водителя Mercedes-Benz привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ: по ч. 2 ст. 12.37 ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"), а также по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкой тяжести вреда здоровью потерпевшего"). По первой наказание предусматривает штраф в размере 800 рублей, а по второй – от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до полутора лет.