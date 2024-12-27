Председатель АКЗС Романенко провел совещание по ситуации с Крытым рынком

Главное сейчас — обеспечить работу арендаторов до проведения торгов

27 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Крытый рынок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко провел совещание, посвященное ситуации с барнаульским Крытым рынком. Как сообщает пресс-служба АКЗС, основной задачей, которая сейчас решается, является продолжение деятельности Крытого рынка – сейчас он работает в статусе ярмарки и сохранять его необходимо до проведения торгов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей края Андрей Осипов рассказал, что основные помещения рынка решением суда по иску прокуратуры обращены в собственность Российской Федерации с передачей в МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Проблема в том, что предыдущий собственник приобрел это здание на средства, полученные незаконно, – по коррупционной схеме. Действующее законодательство предусматривает лишь один вариант развития событий: здание выставят на торги, а средства направят в Социальный фонд России. Передача таких объектов на муниципальный уровень собственности не предусмотрена.

"По данным МТУ Росимущества, управление завершает конкурсные процедуры с охранными предприятиями и предполагает подписать договор на охрану рынка в начале января. Планируется обеспечить и другие условия для работы рынка. Кроме того, необходимо добиться возможности законной работы на нем предпринимателей в период до появления нового владельца. Организация торгов может длиться несколько месяцев, поэтому предпринимателям должны быть даны гарантии их деятельности на рынке", – считает Осипов.

Уполномоченный также заявил, что в начале года к работе необходимо приступить новой управляющей компании. Действующая связана с прежним владельцем и фактически ликвидирована. Предполагается, что новая УК обеспечит сохранение рынком своего профиля и взаимодействие с текущими арендаторами. Сейчас администрация ищет такую организацию.

"Все стороны заинтересованы в участии в будущих торгах добросовестных компаний, с ответственностью подходящих к судьбе Крытого рынка. Потенциальный покупатель должен сохранить профиль предприятия и работу на нем традиционного круга предпринимателей. Администрация города, осуществляя реновацию Потока, стремится продолжить работу рынка для стабильного обеспечения района соответствующей продукцией. Кроме того, генплан города Барнаула не предусматривает смену профиля на данном земельном участке, в том числе на нем не предполагается жилая застройка", – заключил бизнес-омбудсмен.

Напомним, что 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют здесь, уведомили в одном из мессенджеров, что в срок до 15 января они обязаны освободить торговые площади. Здание планируют приватизировать, что следует из документа Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай.



24 декабря сообщалось, что крытый рынок будет работать до 15 января. Мэр Вячеслав Франк отмечал, что администрация города обратилась с инициативой в Росимущество о передаче рынка в муниципальную собственность.