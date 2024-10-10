Представители алтайских компаний прошли Школу тренеров и стали еще компетентнее

Новые знания получали участники бережливого нацпроекта

10 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Сотрудники трех алтайских компаний – участников нацпроекта "Производительность труда" ("ТД Консиб-Барнаул", "СибКомплект", "Руф-2") и Регионального центра компетенций прошли седьмую Школу тренеров Федерального центра компетенций. Они получили знания о применении технологий бережливого производства.

Площадка объединила представителей свыше 500 компаний. Это организации, принимавшие участие в реализации нацпроекта из 65 субъектов России.

Программа была обширная: свыше 40 семинаров, встречи и дискуссии.

Так, представители компаний поговорили с руководителем Федерального центра компетенций Николаем Соломоном. Он считает, что одна из главных задач правильной реализации – четкая коммуникация внутри команды. Люди должны видеть реакцию руководства компаний на свою деятельность и понимать, делают ли они все верно. Это помогает вовлекать персонал в реализацию основ бережливого производства. Тренерам он посоветовал и самим быть более рациональными – подавать правильный пример.

"Тренеру очень важно не только уметь объяснить сотрудникам суть бережливых инструментов и установок, но и самим следовать этим установкам. Развивая культуру бережливого производства, нужно уметь избавиться от всего лишнего, например, привычки проводить длинные совещания", – отметил Николай Соломон.

На мероприятии были организованы тренинги, посвященные ключевым темам Школы. Это компетенции, умение проводить оценку бережливого производства, организовывать обучение, а также применять "мягкие" навыки (управление изменениями, вовлеченностью и т.д.).

"Особенность формата "Школы тренеров" заключается в том, что множество мастер-классов от экспертов ФЦК организованы таким образом, что участники получают практические инструменты, которые можно использовать непосредственно на рабочем месте. Практическая направленность каждого мастер-класса позволяет участникам накапливать знания и применять их в дальнейшей работе на предприятиях", – рассказал руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

Подобное мероприятие недавно состоялось на региональном уровне. В сентябре полсотни представителей предприятий Алтая собрались на слет внутренних тренеров и специалистов по бережливому производству. Инструкторы обсудили действенные способы внедрения инструментов в рамках проекта "Производительность труда", а эксперты научили их основам правильной коммуникации с коллегами, управления персоналом и развития предприятия.

Напомним, подготовка внутренних специалистов – одно из ключевых направлений национального проекта. В Алтайском крае таких специалистов уже около 150. В глобальном смысле же цель – увеличить производительность труда на средних и крупных на предприятиях, выпускающих продукцию, не связанную с добычей сырья (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля; туризм). Участие в нацпроекте принимали компании, имеющие более 400 млн рублей выручки в год.

Например, строительная компания "Жилищная инициатива", где и сейчас продолжают использовать принципы бережливого производства. А еще предприятие "АСМ – Экспорт", которое совершенствует изготовление зерносушилки. И завод "Энергия", где оптимизируют работу на участке по производству модульной паровой котельной. Все это они научились делать благодаря нацпроекту и сотрудникам РЦК, которые помогли выявить неэффективные процессы и решить, как их изменить.

Добавим также, что в ближайшие дни в Москве пройдет еще важное событие для российских компаний – форум "Производительность 360". Бизнесмены и топ-менеджеры обсудят новые решения по развитию производств, а также меры по решению актуальной кадровой проблемы.