Российское военно-историческое общество впервые организовало крупную конференцию в Барнауле

26 октября 2024, 07:50, ИА Амител

Конференция 25 октября / Фото: amic.ru

Как жители Алтайского края вкладывались в Победу во время Великой Отечественной войны и как помогают во время спецоперации, обсуждали 25 октября на научно-практической конференции в библиотеке имени Шишкова. Мероприятие проходило по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) при поддержке правительства Алтайского края. Эксперты конференции "От Калашникова до СВО: вклад жителей Алтайского края в Победу" рассказывают о работе тружеников тыла в годы ВОВ и помощи современным воинам СВО и их семьям. Зачем это нужно, в чем польза и главная мысль этого мероприятия – в материале amic.ru.

Что это за конференция и зачем она нужна?

Научная конференция "От Калашникова до СВО: вклад жителей Алтайского края в Победу" стартовала в десять часов утра в библиотеке имени Шишкова. Такие конференции проводятся во всех регионах страны, однако местные активисты сами выбирают, о чем будут говорить спикеры. Алтайское отделение РВИО решило объединить темы ВОВ и СВО. Кстати, это первое такое масштабное мероприятие, которое проводит организация.

Научно-практическая конференция по этой теме дает возможность экспертам и историкам подискутировать и выпустить материал по итогам, с которым можно "выходить на разные аудитории", отметил зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. По его мнению, проведение столь масштабного мероприятия доказывает, что алтайский филиал РВИО твердо встал на ноги.

"Думаю, жизнь регионального отделения РВИО после этого события будет еще более насыщенной и интересной. Мы сегодня постараемся привлечь максимальное внимание к мероприятию. Научно-практическая конференция – это высшая точка развития, она будет повторяться с разными темами. Мы сделаем то, чтобы донести итоговый месседж до аудитории", – отметил Снесарь.

Виталий Снесарь / Фото: amic.ru

Модератор мероприятия Марина Понкрашева объяснила, почему организаторы конференции решили объединить два таких разных события.

"Недавно Барнаул получил звание "Город трудовой доблести", как и Рубцовск. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы говорим о вкладе Алтайского края в это великое событие. Ну и, конечно, СВО – это еще одно направление для нашей конференции. Может быть, эта тема еще не слишком доступна для научных изысканий, но мы как раз находимся в эпицентре этих событий и их переживаем. Примеры помощи нашим бойцам имеют очень глубокие корни – ведь жители нашего региона помогали фронту в Великой Отечественной войне. И эта помощь на самом деле мало чем отличается, даже несмотря на то, что прошло уже 80 лет", – пояснила модератор мероприятия Марина Понкрашева.

А материалы с этой конференции возьмет "на вечное хранение" библиотека имени Шишкова, пообещала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, которая тоже является членом РВИО.

Марина Понкрашева / Фото: amic.ru

Исполнительный директор Алтайского реготделения РВИО Евгений Белан тоже отметил, что сегодня сохраняется преемственность поколений, и в наше время, как и раньше, тыл создает условия для проведения боевых действий.

"Это тот самый мостик между поколениями Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Мы изначально запланировали заложить эту концепцию в основу конференции, чтобы показать, что нынешнее поколение является достойным преемником наших дедов, отцов", – объяснил Белан.

Да, сегодня жители городов не стоят по 20 часов у станков на заводах, но в крае широко развито волонтерское движение и помощь фронту организована очень активная, добавил член РВИО Виталий Снежко.

Виталий Снежко / Фото: amic.ru

"Высшая точка развития"

Участников конференции по видеосвязи приветствовал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Хочу пожелать успехов и развития региональному отделению в изучении нашей общей истории, истории подвигов, побед, самоотверженного труда на благо нашей великой России. Спасибо вам и успехов в работе", – сказал Мединский.

Региональный Минкульт ведет большую работу в сфере патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о военной истории, напомнила Елена Безрукова.

Конференция 25 октября / Фото: amic.ru

Так, скоро откроются экспозиции Военно-исторического музея, посвященные Великой Отечественной войне, планируются выставки и по теме СВО. И эти исторические события действительно связаны, что и показывает конференция, отметила министр культуры.

"Основная мысль, которая заложена в названии этой конференции и видна в программе, – проведение параллелей между подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне и в спецоперации. В будущем музее мы также выходим из залов Великой Отечественной войны и на этом же этаже встречает уже созданное панно, посвященное бойцам специальной военной операции. На том же этаже будет зал, посвященный СВО", – рассказала Безрукова о будущей экспозиции в Военно-историческом музее.

Также она напомнила, что в Алтайском крае действует региональная программа по ремонту памятников Великой Отечественной войне. За их состоянием следят и обновляют. Кроме того, регулярно выходят печатные издания о вкладе Алтайского края в Победу. Идет и "накопление и осмысление материала, связанного с СВО", отметила Безрукова.

Елена Безрукова / Фото: amic.ru

Новое о подвиге в Великую Отечественную

Несмотря на то, что со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло уже почти 80 лет, до сих пор есть факты и истории, о которых мало кому известно. О некоторых из них говорили на конференции.

"Некоторые доклады еще нигде не были опубликованы – например, об эвакуированном в Барнаул Астраханском медицинском университете. Есть интересная тема об увековечивании памяти дружинников тыла. Ну и, конечно, в программе присутствуют выступления о вкладе жителей Алтайского края в Победу – это и сельское хозяйство, и промышленность, и медицина, и наука, и образование, и культура", – сказал Евгений Белан.

Конференция 25 октября / Фото: amic.ru

Много докладов посвящено развитию образования и науки края в годы ВОВ, а также истории эвакуированных предприятий в Алтайский край, в том числе созданию Барнаульского станкостроительного завода. Поднимали темы трудового подвига медиков и крестьян, борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью в Алтайском крае, говорили о сложной работе органов внутренних дел в годы ВОВ.

В завершение конференции состоялся круглый стол по теме "Специальная военная операция: вклад Алтайского края в общее дело всей страны", в рамках которого говорили о волонтерах и военно-патриотических проектах, а также о том, какую помощь получают участники СВО и семьи в Алтайском крае.

По итогам конференции опубликуют брошюру с докладами участников, чтобы ознакомиться с ними могло как можно больше граждан.