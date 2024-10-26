Преемственность поколений. На научной конференции в Барнауле соединили темы ВОВ и СВО
Российское военно-историческое общество впервые организовало крупную конференцию в Барнауле
26 октября 2024, 07:50, ИА Амител
Как жители Алтайского края вкладывались в Победу во время Великой Отечественной войны и как помогают во время спецоперации, обсуждали 25 октября на научно-практической конференции в библиотеке имени Шишкова. Мероприятие проходило по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) при поддержке правительства Алтайского края. Эксперты конференции "От Калашникова до СВО: вклад жителей Алтайского края в Победу" рассказывают о работе тружеников тыла в годы ВОВ и помощи современным воинам СВО и их семьям. Зачем это нужно, в чем польза и главная мысль этого мероприятия – в материале amic.ru.
Что это за конференция и зачем она нужна?
Научная конференция "От Калашникова до СВО: вклад жителей Алтайского края в Победу" стартовала в десять часов утра в библиотеке имени Шишкова. Такие конференции проводятся во всех регионах страны, однако местные активисты сами выбирают, о чем будут говорить спикеры. Алтайское отделение РВИО решило объединить темы ВОВ и СВО. Кстати, это первое такое масштабное мероприятие, которое проводит организация.
Научно-практическая конференция по этой теме дает возможность экспертам и историкам подискутировать и выпустить материал по итогам, с которым можно "выходить на разные аудитории", отметил зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. По его мнению, проведение столь масштабного мероприятия доказывает, что алтайский филиал РВИО твердо встал на ноги.
"Думаю, жизнь регионального отделения РВИО после этого события будет еще более насыщенной и интересной. Мы сегодня постараемся привлечь максимальное внимание к мероприятию. Научно-практическая конференция – это высшая точка развития, она будет повторяться с разными темами. Мы сделаем то, чтобы донести итоговый месседж до аудитории", – отметил Снесарь.
Модератор мероприятия Марина Понкрашева объяснила, почему организаторы конференции решили объединить два таких разных события.
"Недавно Барнаул получил звание "Город трудовой доблести", как и Рубцовск. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы говорим о вкладе Алтайского края в это великое событие. Ну и, конечно, СВО – это еще одно направление для нашей конференции. Может быть, эта тема еще не слишком доступна для научных изысканий, но мы как раз находимся в эпицентре этих событий и их переживаем. Примеры помощи нашим бойцам имеют очень глубокие корни – ведь жители нашего региона помогали фронту в Великой Отечественной войне. И эта помощь на самом деле мало чем отличается, даже несмотря на то, что прошло уже 80 лет", – пояснила модератор мероприятия Марина Понкрашева.
А материалы с этой конференции возьмет "на вечное хранение" библиотека имени Шишкова, пообещала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, которая тоже является членом РВИО.
Исполнительный директор Алтайского реготделения РВИО Евгений Белан тоже отметил, что сегодня сохраняется преемственность поколений, и в наше время, как и раньше, тыл создает условия для проведения боевых действий.
"Это тот самый мостик между поколениями Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Мы изначально запланировали заложить эту концепцию в основу конференции, чтобы показать, что нынешнее поколение является достойным преемником наших дедов, отцов", – объяснил Белан.
Да, сегодня жители городов не стоят по 20 часов у станков на заводах, но в крае широко развито волонтерское движение и помощь фронту организована очень активная, добавил член РВИО Виталий Снежко.
"Высшая точка развития"
Участников конференции по видеосвязи приветствовал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Хочу пожелать успехов и развития региональному отделению в изучении нашей общей истории, истории подвигов, побед, самоотверженного труда на благо нашей великой России. Спасибо вам и успехов в работе", – сказал Мединский.
Региональный Минкульт ведет большую работу в сфере патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о военной истории, напомнила Елена Безрукова.
Так, скоро откроются экспозиции Военно-исторического музея, посвященные Великой Отечественной войне, планируются выставки и по теме СВО. И эти исторические события действительно связаны, что и показывает конференция, отметила министр культуры.
"Основная мысль, которая заложена в названии этой конференции и видна в программе, – проведение параллелей между подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне и в спецоперации. В будущем музее мы также выходим из залов Великой Отечественной войны и на этом же этаже встречает уже созданное панно, посвященное бойцам специальной военной операции. На том же этаже будет зал, посвященный СВО", – рассказала Безрукова о будущей экспозиции в Военно-историческом музее.
Также она напомнила, что в Алтайском крае действует региональная программа по ремонту памятников Великой Отечественной войне. За их состоянием следят и обновляют. Кроме того, регулярно выходят печатные издания о вкладе Алтайского края в Победу. Идет и "накопление и осмысление материала, связанного с СВО", отметила Безрукова.
Новое о подвиге в Великую Отечественную
Несмотря на то, что со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло уже почти 80 лет, до сих пор есть факты и истории, о которых мало кому известно. О некоторых из них говорили на конференции.
"Некоторые доклады еще нигде не были опубликованы – например, об эвакуированном в Барнаул Астраханском медицинском университете. Есть интересная тема об увековечивании памяти дружинников тыла. Ну и, конечно, в программе присутствуют выступления о вкладе жителей Алтайского края в Победу – это и сельское хозяйство, и промышленность, и медицина, и наука, и образование, и культура", – сказал Евгений Белан.
Много докладов посвящено развитию образования и науки края в годы ВОВ, а также истории эвакуированных предприятий в Алтайский край, в том числе созданию Барнаульского станкостроительного завода. Поднимали темы трудового подвига медиков и крестьян, борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью в Алтайском крае, говорили о сложной работе органов внутренних дел в годы ВОВ.
В завершение конференции состоялся круглый стол по теме "Специальная военная операция: вклад Алтайского края в общее дело всей страны", в рамках которого говорили о волонтерах и военно-патриотических проектах, а также о том, какую помощь получают участники СВО и семьи в Алтайском крае.
По итогам конференции опубликуют брошюру с докладами участников, чтобы ознакомиться с ними могло как можно больше граждан.
08:00:46 26-10-2024
Лично мне стыдно, что между ВОВ и СВО проводят какие-то параллели и пытаются натянуть ненатягиваемое
09:17:07 26-10-2024
Гость (08:00:46 26-10-2024) Лично мне стыдно, что между ВОВ и СВО проводят какие-то пара... Наверное из окопа пишешь?
13:47:31 26-10-2024
Гость (09:17:07 26-10-2024) Наверное из окопа пишешь? ... Сам то понял что написал?
15:40:54 26-10-2024
Гость (08:00:46 26-10-2024) Лично мне стыдно, что между ВОВ и СВО проводят какие-то пара... Просто интересно - ты кто? Не ФИО, нет, на это мне поровну. Просто кем ты вырос в этой стране, что тебе стыдно за войну, которая сейчас охватила как минимум треть государства. За что тебе стыдно? За наше желание охранить русских от бандеровцев? Почему ты. Года еще здесь? Твое место рядом с галкиным в стране, которая с соседями никогда не воюет.
19:31:51 26-10-2024
Гость (15:40:54 26-10-2024) Просто интересно - ты кто? Не ФИО, нет, на это мне поровну. ... Понятно что для тебя русския язык не родной и так же как и не знание истории страны под названием Россия,но ты только в одном прав озвучив главный термин всего твоего спитча-государство,и да ты забыл добавить-на твое мнение,государству,глубоко плевать .Так что не строй из себя великого борцуна за идею
00:50:38 27-10-2024
Гость (15:40:54 26-10-2024) Просто интересно - ты кто? Не ФИО, нет, на это мне поровну. ... вы, товарищ, явно не в себе. раз такую чушь пишите, абсолютно не знаю историю и не понимаю нынешнюю ситуацию
01:12:24 27-10-2024
Гость (15:40:54 26-10-2024) Просто интересно - ты кто? Не ФИО, нет, на это мне поровну. ... любой адекватный человек будет против войны, которое развязало его государство.
10:19:07 27-10-2024
Гость (01:12:24 27-10-2024) любой адекватный человек будет против войны, которое развяза... да это бот, не отвечайте ему, просто минусуйте
08:17:02 26-10-2024
Мединский это который диссертацию списал?
09:22:45 26-10-2024
Вчера был в центральном автомобильном магазине, там по внутреннему радио крутят ролик о недопустимости высказываний с дискредититации армии, против территориальной целостности и т.д.
Угрожают уголовной ответственностью.
Что-то, как-то не по себе после этого стало
12:40:42 26-10-2024
Гость (09:22:45 26-10-2024) Вчера был в центральном автомобильном магазине, там по внутр... А что, хочется высказаться? Язык чешется?
16:39:47 26-10-2024
Гость (12:40:42 26-10-2024) А что, хочется высказаться? Язык чешется?...
А тебя все устраивает?
19:57:55 26-10-2024
Гость (16:39:47 26-10-2024) А тебя все устраивает? ... А тебя всё не устраивает?
21:14:12 26-10-2024
Гость (19:57:55 26-10-2024) А тебя всё не устраивает? ...
А что у товарища за еврейская манера отвечать вопросом на вопрос
15:41:41 26-10-2024
Гость (09:22:45 26-10-2024) Вчера был в центральном автомобильном магазине, там по внутр... А что это за ЦАМ такой? Или он у тебя в воображении нарисовался?
18:42:03 26-10-2024
Гость (09:22:45 26-10-2024) Вчера был в центральном автомобильном магазине, там по внутр...
Скоро будет ездить буханка с громкоговоритель и предупреждать о мыслепреступлениях против государства
12:46:17 27-10-2024
Не услышали. Ладно. Пускай значит так и будет.