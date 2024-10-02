Сколько детей участников СВО поступили в алтайские вузы и колледжи в 2024 году?
Поступившие в алтайские вузы и ссузы дети погибших участников СВО получили выплату 75 тысяч рублей
02 октября 2024, 10:00, ИА Амител
В ходе приемной кампании 2024 года в вузы Алтайского края поступили 120 детей участников СВО, а в колледжи и другие ссузы – более 300 детей. Об этом amic.ru сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края.
Также детям погибших участников СВО, которые поступили в алтайские вузы и ссузы, предоставили единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч рублей.
Отметим, что в Алтайском крае дети погибших, раненых или награжденных участников СВО могут поступать в вузы без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности) в рамках квоты, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по направлению подготовки. Также дети участников СВО могут поступать по собственному выбору либо на базе внутренних вузовских экзаменов, либо на основе баллов ЕГЭ.
Кроме того, вузы предоставляют детям участников СВО места в общежитиях в первоочередном порядке. Университеты могут освободить таких студентов от платы за проживание или снизить ее размер.
По программам среднего профессионального образования дети участников СВО имеют преимущественное право зачисления.
Напомним, что в 2024 году также краевое Минсоцзащиты организовало отдых более тысячи детей участников СВО в летних оздоровительных лагерях. 41 ребенок поучаствовал в смене военно-исторического лагеря "Страна Героев" детского лагеря "Юность" в Егорьевском районе с 1 по 14 июня.
Также в августе 2024 года Минсоцзащиты Алтайского края провело акцию "Соберем детей в школу". По ней детям не только закупили вещи, но и предоставляли социально-педагогические услуги, психологическую помощь, организовывали профориентационные занятия, мастер-классы, концертные программы, тренинги и квесты.
10:21:50 02-10-2024
ничего не имею против детей участников СВО в целом, но система дает очевидные сбои. и вот вам реальный пример про мальчика Диму, поступившего в МФТИ (входит в ТОП-3 российских технических вузов) со 127 баллами (!!!!!). Само собой по итогам уже первой сессии он был отчислен, а в следующем году поступил снова - имеет полное право. И что то я сомневаюсь, что результат учебы будет другим на этот раз.
Зато талантливым ребятишкам с баллами 99 и 98 по профильным математике и физике бюджетных мест не хватило, да и сами вузы за голову хватаются от такой "поддержки"
10:34:59 02-10-2024
гость (10:21:50 02-10-2024) ничего не имею против детей участников СВО в целом, но сист... Это уже нюансы, которые ни кого не интересуют. Собственно как и сами дети участников и не участников.
11:03:52 02-10-2024
в вузы Алтайского края поступили 120 детей участников СВО, а в колледжи и другие ссузы – более 300 детей. Об этом amic.ru сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края. - Поступившие в алтайские вузы и ссузы дети погибших участников СВО !!!! Да мы умеем считать, сколько человек отправилось в мир иной.........
12:52:00 02-10-2024
цыплят по осени считают. Нужно будет посмотреть сколько выпуститься этих ребят, или сессии им так же отменят?
18:24:02 02-10-2024
А если человек просто работает и его ребенок просто хорошо учится, но к СВО они не имеют отношения, то этот ребенок что не достоин поступить в вуз? Т.е. один ребенок лучше другого из-за СВО? Это как?
21:14:22 02-10-2024
Гость (18:24:02 02-10-2024) А если человек просто работает и его ребенок просто хорошо у... Человек который просто работает, просто платит за обучение и его ребенок просто хорошо учится. А на бюджет попадут льготники их много категорий.
21:10:00 02-10-2024
Гость (18:24:02 02-10-2024) А если человек просто работает и его ребенок просто хорошо у... Это точно так же как и про очередь в детский сад, сначала дети сотрудников ведомств, матерей одиночек и тд, затем все остальные.
10:10:35 03-10-2024
А что делать одаренным детям матерей одиночек, детям инвалидов, и др. кому не повезло побывать на СВО?