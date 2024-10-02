Сколько детей участников СВО поступили в алтайские вузы и колледжи в 2024 году?

Поступившие в алтайские вузы и ссузы дети погибших участников СВО получили выплату 75 тысяч рублей

02 октября 2024, 10:00, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

В ходе приемной кампании 2024 года в вузы Алтайского края поступили 120 детей участников СВО, а в колледжи и другие ссузы – более 300 детей. Об этом amic.ru сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края.

Также детям погибших участников СВО, которые поступили в алтайские вузы и ссузы, предоставили единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч рублей.

Отметим, что в Алтайском крае дети погибших, раненых или награжденных участников СВО могут поступать в вузы без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности) в рамках квоты, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по направлению подготовки. Также дети участников СВО могут поступать по собственному выбору либо на базе внутренних вузовских экзаменов, либо на основе баллов ЕГЭ.

Кроме того, вузы предоставляют детям участников СВО места в общежитиях в первоочередном порядке. Университеты могут освободить таких студентов от платы за проживание или снизить ее размер.

По программам среднего профессионального образования дети участников СВО имеют преимущественное право зачисления.

Напомним, что в 2024 году также краевое Минсоцзащиты организовало отдых более тысячи детей участников СВО в летних оздоровительных лагерях. 41 ребенок поучаствовал в смене военно-исторического лагеря "Страна Героев" детского лагеря "Юность" в Егорьевском районе с 1 по 14 июня.

Также в августе 2024 года Минсоцзащиты Алтайского края провело акцию "Соберем детей в школу". По ней детям не только закупили вещи, но и предоставляли социально-педагогические услуги, психологическую помощь, организовывали профориентационные занятия, мастер-классы, концертные программы, тренинги и квесты.