Водителя, устроившего смертельное ДТП с автобусом под Бийском, отправили под стражу

Мужчина управлял автомобилем, не имея прав

07 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: бийская Госавтоинспекция

Водителя легкового автомобиля, устроившего смертельное ДТП с автобусом под Бийском 31 марта, отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края в Telegram-канале.

Напомним, 31 марта на 17-м километре автодороги К-05 Бийск – Целинное рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в момент столкновения в автобусе находилось шесть пассажиров. По предварительным данным, 47-летний водитель, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом, осуществляющим регулярные перевозки. Оказалось, что у мужчины не было прав. В результате аварии погибла пассажир автобуса и пассажир легкового автомобиля, еще трое граждан, в том числе двое несовершеннолетних, оказались в больнице.

"Прокурором Бийского района Романом Косаревым поддержано в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя легкового автомобиля. Бийским районным судом с учетом позиции прокурора принято соответствующее решение", – рассказали в прокуратуре.

Сейчас ход расследования находится на контроле в региональной прокуратуре.