Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским
Украинский лидер предложил встретиться в последний момент
12 декабря 2023, 10:30, ИА Амител
Президент Бразилии Лула да Силва отказался от встречи с Владимиром Зеленским, пишет O Globo со ссылкой на источники в бразильском МИД.
Украинский лидер летел в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милея и остановился на два часа в Бразилии заправить самолет. Он попытался организовать встречу с Лулой да Силва на авиабазе в Бразилиа, но тот отказался.
По словам собеседников издания, президент не согласился встретиться с украинским коллегой, поскольку запрос о встрече был сделан в последний момент, без подготовки и предварительного согласования.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.
12:36:56 12-12-2023
Хорошая новость
12:57:32 12-12-2023
Гость (12:36:56 12-12-2023) Хорошая новость... Товарищ, а если бы встретились, ты похудел что ли?
13:04:05 12-12-2023
Гость (12:57:32 12-12-2023) Товарищ, а если бы встретились, ты похудел что ли?... Нет, конечно, просто написал бы "Плохая новость")))
18:49:16 12-12-2023
Гость (12:57:32 12-12-2023) Товарищ, а если бы встретились, ты похудел что ли?... Нет, ты похудел хахол, от того, что твоего клоуна Зелю начали в мире чморить.
14:16:37 12-12-2023
"остановился на два часа в Бразилии заправить самолет.Он попытался организовать встречу с Лулой да Силва на авиабазе в Бразилиа"....звездная болезнь скоро закончится.