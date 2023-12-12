Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским

Украинский лидер предложил встретиться в последний момент

12 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Бразилии Лула да Силва отказался от встречи с Владимиром Зеленским, пишет O Globo со ссылкой на источники в бразильском МИД.

Украинский лидер летел в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милея и остановился на два часа в Бразилии заправить самолет. Он попытался организовать встречу с Лулой да Силва на авиабазе в Бразилиа, но тот отказался.

По словам собеседников издания, президент не согласился встретиться с украинским коллегой, поскольку запрос о встрече был сделан в последний момент, без подготовки и предварительного согласования.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.