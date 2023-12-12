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Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским

Украинский лидер предложил встретиться в последний момент

12 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Бразилии Лула да Силва отказался от встречи с Владимиром Зеленским, пишет O Globo со ссылкой на источники в бразильском МИД.

Украинский лидер летел в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милея и остановился на два часа в Бразилии заправить самолет. Он попытался организовать встречу с Лулой да Силва на авиабазе в Бразилиа, но тот отказался.

По словам собеседников издания, президент не согласился встретиться с украинским коллегой, поскольку запрос о встрече был сделан в последний момент, без подготовки и предварительного согласования.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.

Политика украина

Комментарии 5

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Гость

12:36:56 12-12-2023

Хорошая новость

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Гость

12:57:32 12-12-2023

Гость (12:36:56 12-12-2023) Хорошая новость... Товарищ, а если бы встретились, ты похудел что ли?

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Гость

13:04:05 12-12-2023

Гость (12:57:32 12-12-2023) Товарищ, а если бы встретились, ты похудел что ли?... Нет, конечно, просто написал бы "Плохая новость")))

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Гость

18:49:16 12-12-2023

Гость (12:57:32 12-12-2023) Товарищ, а если бы встретились, ты похудел что ли?... Нет, ты похудел хахол, от того, что твоего клоуна Зелю начали в мире чморить.

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Гость

14:16:37 12-12-2023

"остановился на два часа в Бразилии заправить самолет.Он попытался организовать встречу с Лулой да Силва на авиабазе в Бразилиа"....звездная болезнь скоро закончится.

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