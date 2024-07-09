Президент Франции Макрон отклонил прошение об отставке премьер-министра Атталя

Глава государства попросил главу кабмина "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране"

09 июля 2024, 08:46, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил прошение об отставке премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает AFP.

Глава государства попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".

Атталь направил прошение об отставке Макрону 8 июля.

Перед этим лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также отправить в отставку Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабмин.