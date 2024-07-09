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Президент Франции Макрон отклонил прошение об отставке премьер-министра Атталя

Глава государства попросил главу кабмина "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране"

09 июля 2024, 08:46, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com
Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил прошение об отставке премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает AFP.

Глава государства попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".

Атталь направил прошение об отставке Макрону 8 июля.

Перед этим лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также отправить в отставку Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабмин.

Политика европа Франция

Комментарии 4

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Гость

08:55:27 09-07-2024

Может к войне готовятся

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Гость

11:23:27 09-07-2024

Своих не отпускает

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Гость

12:39:53 09-07-2024

У них около 350 ядерных боеприпасов.Но доставка хромает.

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Гость

13:27:58 09-07-2024

Гость (12:39:53 09-07-2024) У них около 350 ядерных боеприпасов.Но доставка хромает.... Доставят рано или поздно, премьер позанимается. Но походу некоторым французам не нравится, что нетрадиционал их может подставить

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