Президент Франции подписал закон о пенсионной реформе

Первый меры закона начнут действовать с 1 сентября

15 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, пишет РИА Новости.

Теперь в стране к 2030 году возраст выхода на пенсию увеличится с 62 до 64 лет. Первые меры закона начнут действовать уже с 1 сентября.

Во Франции тем временем продолжаются массовые протесты против реформы. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и беспорядками.

Ранее российский сенатор Андрей Клишас сказал, что Париж неправильно принимал решение в таком социально чувствительном вопросе.