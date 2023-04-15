Президент Франции подписал закон о пенсионной реформе
Первый меры закона начнут действовать с 1 сентября
15 апреля 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, пишет РИА Новости.
Теперь в стране к 2030 году возраст выхода на пенсию увеличится с 62 до 64 лет. Первые меры закона начнут действовать уже с 1 сентября.
Во Франции тем временем продолжаются массовые протесты против реформы. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и беспорядками.
Ранее российский сенатор Андрей Клишас сказал, что Париж неправильно принимал решение в таком социально чувствительном вопросе.
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