Инаугурация президента России Владимира Путина закончилась в Москве

Инаугурация президента Владимира Путина состоялась 7 мая в 12 часов

07 мая 2024, 16:31, ИА Амител

В Москве официально завершилась инаугурация президента России. Владимир Путин вступил в должность в пятый раз. Мероприятие состоялось 7 мая в Большом Кремлевском дворце в 12:00 по московскому времени.

Церемония началась с торжественного внесения флага, президентского штандарта, Конституции России и Знака президента в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

Затем Владимир Путин зачитал президентскую присягу и произнес речь. В ней глава государства поблагодарил граждан России, в том числе жителей новых территорий и участников СВО, за доверие и поддержку. Путин заверил, "что и впредь безопасность и интересы России" будут для него превыше всего.

Президент отметил, что страна достойно пройдет "через этот трудный, рубежный период", станет еще сильнее и реализует долгосрочные планы и масштабные проекты. Главной целью Путин назвал народосбережение.

"Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей", – сказал Владимир Путин.

Также Путин подчеркнул, что Россия открыта "к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера", и добавил, что Россия не отказывается от диалога с западными государствами, но на равных условиях, "уважая интересы друг друга".

"Нам важно помнить и ее уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны. При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед", – при этом отметил Путин.

Кроме того, он пообещал сделать все, чтобы люди, доказавшие верность Отечеству, "выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах". Сказал российский лидер и о том, что необходимо "обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения".

После речи на Соборной площади состоялась церемония представления Президентского полка Путину. А затем глава государства в Благовещенском соборе поприсутствовал на молебене патриарха Кирилла.

Напомним, что Владимир Путин стал президентом в пятый раз по результатам выборов главы государства, которые прошли с 15 по 17 марта 2024 года. За Владимира Путина проголосовало 87% избирателей. Второе место занял Николай Харитонов от КПРФ (4,31%), третье – Владислав Даванков от "Новых людей" (3,85%), а четвертое – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,2%).