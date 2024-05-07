Инаугурация Владимира Путина началась 7 мая в 12 часов по московскому времени

07 мая 2024, 16:07, ИА Амител

Владимир Путин на инаугурации / Фото: с трансляции инаугурации президента

Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Это произошло на инаугурации 7 мая, которая стартовала в Большом Кремлевском дворце в 12:00 по московскому времени.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", – сказал президент Путин во время присяги.

Путин во время речи поблагодарил участников СВО за доверие и поддержку, а также обратился к гражданам и пообещал беречь Россию и служить народу. Глава государства выразил уверенность в том, что страна достойно пройдет "через трудный, рубежный период", реализует все планы и проекты. Главной задачей он назвал народосбережение.

Напомним, что Владимир Путин стал президентом в пятый раз по результатам выборов главы государства, которые состоялись 15-17 марта 2024 года. За Владимира Путина проголосовало 87% избирателей. Второе место занял Николай Харитонов от КПРФ (4,31%), третье – Владислав Даванков от "Новых людей" (3,85%), а четвертое – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,2%).

Исполнять свои обязанности Владимир Путин будет до 2030 года, до очередных выборов президента страны.