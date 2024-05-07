Началась церемония инаугурации Владимира Путина в президенты России

Завершится церемония салютом с Кремлевской набережной и парадом Президентского полка

07 мая 2024, 15:46, ИА Амител

В Большом Кремлевском дворце началась церемония инаугурации Владимира Путина в президенты Российской Федерации.

На церемонию приглашены члены правительства, сенаторы и депутаты, представители Администрации президента, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, представители бизнеса, духовенства и общественных организаций. Конечный список гостей формирует Администрация президента.

В него могут войти также кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней. В этом году гостями также могут стать участники СВО.

Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступит в должность президента. Инаугурация пройдет в Большом Кремлевском дворце в 12:00. Сначала знаменосцы Президентского полка внесут главные символы президентской власти – Штандарт и Знак президента. Избранный глава государства принесет присягу, положив правую руку на Конституцию, произнесет инаугурационную речь. Завершится церемония салютом с Кремлевской набережной и парадом Президентского полка.

По закону "О выборах президента" инаугурация проходит, когда истекает шестилетний срок с момента вступления в должность предыдущего руководителя страны. Владимир Путин занял свой пост 7 мая 2018 года.

Выборы президента РФ прошли 15-17 марта 2024 года. Общая явка составила 77,49%, на участки пришли 87,5 млн избирателей. Более 87% из этого числа проголосовали за Владимира Путина. Остальные кандидаты не смогли заручиться даже пятипроцентной поддержкой: Николай Харитонов (КПРФ) набрал 3,7 млн голосов (4,31%), Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,85%, или 3,3 млн голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2%, или 2,7 млн голосов.